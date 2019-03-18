Aumentan Unidad Tributaria de Bs. 17 a Bs. 50 a tres meses del ajuste anterior - Runrun

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Aumentan Unidad Tributaria de Bs. 17 a Bs. 50 a tres meses del ajuste anterior

Tal Cual Digital18 marzo, 20191min37

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A TAN SOLO TRES MESES DEL incremento de la Unidad Tributaria a 17 bolívares aprobado el pasado cinco de diciembre, el Seniat publicó una nueva providencia administrativa en Gaceta Oficial con la cual esta unidad pasa a Bs. 50, lo que equivale a un ajuste de 194%.

La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas fue publicada en la Gaceta Número 41.587 de fecha siete de marzo de 2019, por lo que el aumento de la Unidad Tributaria entró en vigencia desde su publicación oficial. Este ajuste debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, sin embargo, desde el año 2013 la administración de Nicolás Maduro ha utilizado los Decretos de Excepción y Emergencia Económica para su incremento.

Esta nueva Unidad Tributaria no aplica para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR) que vence el próximo 30 de marzo.

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