Periodista polaco afirmó que sus agresores tenían uniformes de la PNB - Runrun

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Periodista polaco afirmó que sus agresores tenían uniformes de la PNB

El Pitazo18 marzo, 20191min61

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EL PERIODISTA POLACO, TOMASZ SURDEL, aseguró que quienes lo agredieron el 14 de marzo eran funcionarios con uniformes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Surdel manifestó que eran entre seis u ocho funcionarios de la PNB, que le pusieron una capucha en la cabeza y comenzaron a golpearlo, tras ordenarle que se bajara de su vehículo mientras se trasladaba por Bello Monte.

”Cuando me sacaron la capucha tenia una pistola en la frente. No fue un hecho de hampa común, porque no robaron nada”, comentó el corresponsal polaco a Shirley Varnagy durante una entrevista por Onda la Superestación.

Aseveró que en su país no había armas ni colectivos. ”En Polonia las cosas eran simples, de un lado el gobierno y del otro la oposición y nadie mas. Aquí los actores son muchos más”, resaltó.

El periodista enfatizó que ya se encuentra mejor y puede abrir los dos ojos, después de la golpiza recibida.

Lee también: Denuncian que las FAES golpearon a periodista polaco Tomasz Surdel

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