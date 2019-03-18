866 presos políticos encabezan nueva lista de Foro Penal - Runrun

EL DIRECTOR Y PRESIDENTE de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó este lunes a través de su cuenta en Twitter que la actualización de la lista de presos políticos, la cual, hasta el momento, se ubica en 866.
El Foro Penal detalla que de los 866 detenidos, 9 son militares y 775 son civiles; 87 mujeres y 779 hombres. Las edades que abarcan los afectados varían de adolescentes a adultos, quedando con cinco menores de edad.
Romero explicó vía Twitter que se registró la excarcelación de 88 personas y la clasificación de 43 nuevos presos políticos.
El también abogado indicó que la lista de Foro Penal fue enviada a Luis Almagro y UN Human Rights “para verificación y certificación”.
#18Marzo Al día de hoy son 866 #PresosPolíticos. De la pasada lista del 11/03/2019 de 911, se registró la excarcelación de 88 personas y la clasificación de 43 nuevos presos políticos. Lista @ForoPenal enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para verificación y certificación pic.twitter.com/cUoOy9UkUJ
— Alfredo Romero (@alfredoromero) March 18, 2019
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