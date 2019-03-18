866 presos políticos encabezan nueva lista de Foro Penal - Runrun

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866 presos políticos encabezan nueva lista de Foro Penal

Redacción Runrun.es18 marzo, 20191min2

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EL DIRECTOR Y PRESIDENTE de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó este lunes a través de su cuenta en Twitter que la actualización de la lista de presos políticos, la cual, hasta el momento, se ubica en 866.

El Foro Penal detalla que de los 866 detenidos, 9 son militares y 775 son civiles; 87 mujeres y 779 hombres. Las edades que abarcan los afectados varían de adolescentes a adultos, quedando con cinco menores de edad.

Romero explicó vía Twitter que se registró la excarcelación de 88 personas y la clasificación de 43 nuevos presos políticos.

El también abogado indicó que la lista de Foro Penal fue enviada a Luis Almagro y UN Human Rights “para verificación y certificación”.

 

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