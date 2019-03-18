Gobierno de Colombia dará condición de refugiados a militares venezolanos que huyeron a ese país - Runrun

LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS iniciaron el proceso de atención y recepción a cerca de mil militares venezolanos que huyeron a ese país desde el pasado 23 de febrero, en medio de la contingencia por la negativa del gobierno venezolano de dejar entrar la ayuda humanitaria que varias naciones enviaron para ser distribuida entre la población más vulnerable.
A través de un escrito, las autoridades colombianas informaron que se ha establecido este procedimiento en el marco de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, los cerca de 1.000 efectivos militares y policiales, así como unos 400 familiares de éstos, han recibido los salvoconductos que les permitirán permanecer en el territorio colombiano en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta los trámites correspondientes.
De acuerdo con la información, el grupo ha recibido atención básica en salud, apoyo legal, alojamiento transitorio y alimentación. Todos han hecho entrega de su armamento y uniformes, que se encuentran bajo custodia de la Fuerza Pública colombiana.
“Acorde con su mandato, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha respondido positivamente a solicitudes del Gobierno colombiano de ofrecer apoyo logístico para la atención de los solicitantes de refugio. El Gobierno desea reiterar sus agradecimientos a Acnur por la prontitud de su reacción y confía en que continuará contando con su importante cooperación en el manejo del éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, originado en la grave crisis humanitaria que vive ese país.
Destaca el comunicado que el Gobierno del vecino país “se encuentra trabajando con el embajador en Colombia designado por el presidente encargado Juan Guaidó en la identificación de medidas que permitan ofrecer soluciones de mediano plazo a los miembros de este grupo de personas. Entretanto, se mantendrán las condiciones de alojamiento y alimentación transitorias, en los lugares de ubicación en los que han permanecido desde su llegada al país”.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9ndWFpZG8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2MzI1L2d1YWlkby1kZXNkZS12YXJnYXMtdmFtb3MtdmVuZXp1ZWxhLXBvci1sYS1vcGVyYWNpb24tbGliZXJ0YWQvIiB0aXRsZT0iR3VhaWTDsyBkZXNkZSBWYXJnYXM6IFZhbW9zIFZlbmV6dWVsYSBwb3IgbGEgT3BlcmFjacOzbiBMaWJlcnRhZCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkp1YW4gR3VhaWTDszwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2MzI1L2d1YWlkby1kZXNkZS12YXJnYXMtdmFtb3MtdmVuZXp1ZWxhLXBvci1sYS1vcGVyYWNpb24tbGliZXJ0YWQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+R3VhaWTDsyBkZXNkZSBWYXJnYXM6IFZhbW9zIFZlbmV6dWVsYSBwb3IgbGEgT3BlcmFjacOzbiBMaWJlcnRhZDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvZ3VhaWRvX2FiYy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYyOTUvanVhbi1ndWFpZG8tZXNwYW5hLWVzLXVuLWx1Z2FyLWlkZWFsLXBhcmEtcXVlLXZheWFuLWxvcy1jaGF2aXN0YXMtcXVlLWFiYW5kb25lbi1hLW1hZHVyby8iIHRpdGxlPSJKdWFuIEd1YWlkw7M6ICYjODIyMDtFc3Bhw7FhIGVzIHVuIGx1Z2FyIGlkZWFsIHBhcmEgcXVlIHZheWFuIGxvcyBjaGF2aXN0YXMgcXVlIGFiYW5kb25lbiBhIE1hZHVybyYjODIyMTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Fc3Bhw7FhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYyOTUvanVhbi1ndWFpZG8tZXNwYW5hLWVzLXVuLWx1Z2FyLWlkZWFsLXBhcmEtcXVlLXZheWFuLWxvcy1jaGF2aXN0YXMtcXVlLWFiYW5kb25lbi1hLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5KdWFuIEd1YWlkw7M6ICYjODIyMDtFc3Bhw7FhIGVzIHVuIGx1Z2FyIGlkZWFsIHBhcmEgcXVlIHZheWFuIGxvcyBjaGF2aXN0YXMgcXVlIGFiYW5kb25lbiBhIE1hZHVybyYjODIyMTs8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL2p1YW5ndWFpZG8wNC5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM3NjI4MC91bmEtbnVldmEtbG9naWNhLXBvbGl0aWNhLWFudG9uaW8tam9zZS1tb25hZ2FzLyIgdGl0bGU9IlVuYSBudWV2YSBsw7NnaWNhIHBvbMOtdGljYSzCoEFudG9uaW8gSm9zw6kgTW9uYWdhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFudG9uaW8gSm9zw6kgTW9uYWdhczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzYyODAvdW5hLW51ZXZhLWxvZ2ljYS1wb2xpdGljYS1hbnRvbmlvLWpvc2UtbW9uYWdhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5VbmEgbnVldmEgbMOzZ2ljYSBwb2zDrXRpY2EswqBBbnRvbmlvIEpvc8OpIE1vbmFnYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL21pbGl0YXJlc2NvbG9tYmlhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjI2OS9taWxpdGFyZXMtcmVmdWdpYWRvcy1lbi1jb2xvbWJpYS1kZW51bmNpYW4tcXVlLWFjbnVyLWxvcy1kZXNhbG9qYXJhLWRlLWFsYmVyZ3VlLyIgdGl0bGU9Ik1pbGl0YXJlcyByZWZ1Z2lhZG9zIGVuIENvbG9tYmlhIGRlbnVuY2lhbiBxdWUgQWNudXIgbG9zIGRlc2Fsb2phcsOhIGRlIGFsYmVyZ3VlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QUNOVVI8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjI2OS9taWxpdGFyZXMtcmVmdWdpYWRvcy1lbi1jb2xvbWJpYS1kZW51bmNpYW4tcXVlLWFjbnVyLWxvcy1kZXNhbG9qYXJhLWRlLWFsYmVyZ3VlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1pbGl0YXJlcyByZWZ1Z2lhZG9zIGVuIENvbG9tYmlhIGRlbnVuY2lhbiBxdWUgQWNudXIgbG9zIGRlc2Fsb2phcsOhIGRlIGFsYmVyZ3VlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9WZW5lenVlbGEucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzYyNDgvdmVuZXp1ZWxhLWFnb25pemEtcGVyby1yZXNpc3RlLXBvci1hc2RydWJhbC1hZ3VpYXIvIiB0aXRsZT0iVmVuZXp1ZWxhIGFnb25pemEsIHBlcm8gcmVzaXN0ZSwgcG9yIEFzZHLDumJhbCBBZ3VpYXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2Ryw7piYWwgQWd1aWFyPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM3NjI0OC92ZW5lenVlbGEtYWdvbml6YS1wZXJvLXJlc2lzdGUtcG9yLWFzZHJ1YmFsLWFndWlhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5WZW5lenVlbGEgYWdvbml6YSwgcGVybyByZXNpc3RlLCBwb3IgQXNkcsO6YmFsIEFndWlhcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
4
Enviar Comentarios