El Mañanero de hoy #31Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #31Jul: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es30 julio, 20194min8

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mañanero vespertino La cita

“Tuve la oportunidad de conversar con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y plantearle al equipo que dejó en Venezuela la situación de los presos políticos militares. Una de las cosas que más aterroriza es estar en instalaciones donde se tortura, hay una sistemática tortura contra el grupo de militares allí detenidos”, diputado Gilber Caro #30Jul.

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