El Mañanero de hoy #31Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que mantiene el apoyo de la Unión Europea luego de la reunión que sostuvo con el embajador de Alemania, Daniel Kriener.
#MonitorDeVíctimas | De una golpiza asesinaron a obrero en Baruta
[VIDEO] Diputado denuncia que grupos armados se enfrentan en frontera colombo-venezolana
Asamblea Nacional investigará tiroteo en la Cota 905
Republicanos impiden voto del Estatus de Protección Temporal para venezolanos en EEUU
Guaidó: Noruega se encargará de informar sobre próxima reunión de negociación
Economía caerá 22% e inflación será de 9.146% para finales de 2019
Calabozos albergan hasta cinco veces más de su capacidad
Foro Penal: Hay 550 presos políticos en el país y 8851 personas bajo medidas cautelares
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“Tuve la oportunidad de conversar con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y plantearle al equipo que dejó en Venezuela la situación de los presos políticos militares. Una de las cosas que más aterroriza es estar en instalaciones donde se tortura, hay una sistemática tortura contra el grupo de militares allí detenidos”, diputado Gilber Caro #30Jul.
Precio de
es @BarrilVenezuela $55.45 base a WTI de $58.19
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