Asamblea Nacional investigará tiroteo en la Cota 905 - Runrun

LA ASAMBLEA NACIONAL ANUNCIÓ ESTE 30 de julio que designará una comisión para investigar los hechos de violencia que se produjeron el pasado 26 de julio en la Cota 905, donde se registró un tiroteo entre delincuentes y funcionarios del Cicpc, cuatro de los cuales resultaron heridos.
“Las mal llamadas zonas de paz son zonas de guerra o guaridas delincuenciales (…) Todo delincuente que comete un delito va a la zona de paz y tiene donde resguardarse”, expresó en una sesión parlamentaria la diputada Yajaira Forero.
El abogado penalista Luis Izquiel, quien también intervino en el debate, considera que el tiroteo en la Cota 905 “resume varios de los problemas que han llevado a Venezuela a convertirse en uno de los países más peligrosos del planeta”.
A juicio de del parlamentario Héctor Cordero, los jóvenes venezolanos prefieren el camino de la delincuencia y dejan de un lado los estudios, algo que atribuye a la “pérdida de valores” promovida, en su opinión, por el chavismo que ha gobernado el país por 20 años.
“Lo que ocurre en seguridad es producto de lo que pasó en educación, estamos viviendo el sueño que tenía Pablo Escobar: un Estado delincuencial”, sumó.
Información de EFE
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