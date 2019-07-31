[VIDEO] Diputado denuncia que grupos armados se enfrentan en frontera colombo-venezolana - Runrun

EL DIPUTADO FRANKLYN DUARTE DENUNCIÓ que en los pasos ilegales del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira se registró un tiroteo entre grupos irregulares la noche del 29 de julio, lo que causó un “toque de queda” en la zona.
“Siguen los enfrentamientos entre grupos irregulares en la frontera del Táchira. Municipio Pedro María Ureña”, informó Duarte a través de su cuenta de Twitter.
“La frontera del Táchira ahora es zona de guerra (…) los que usurpan el poder ejecutivo en Venezuela y la fuerza militar encargada del resguardo de la soberanía nacional no responden, al contrario cada día arman más grupos irregulares”, añadió.
En una declaración vía telefónica a la agencia de noticias EFE, el parlamentario aseguró que en esta área fronteriza se producen enfrentamientos a tiros desde hace tiempo, pero que desde el sábado 27 de julio han sido “más seguidos”.
“La información que nos llega es de un enfrentamiento (…) prácticamente allí hay un toque de queda (…) [en esa zona] hay “una gran cantidad de grupos irregulares que operan al margen de la ley, por supuesto con la vista complaciente de los funcionarios (…) [los efectivos de seguridad] dicen que no pueden actuar contra los grupos irregulares porque son órdenes superiores, mas tampoco dicen de quién es la orden superior, nosotros entendemos que esas órdenes superiores son o de Nicolás Maduro o de Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa”, sentenció.
Con información de EFE
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