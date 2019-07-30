Foro Penal: Hay 550 presos políticos en el país y 8851 personas bajo medidas cautelares - Runrun

EL DIRECTOR DEL FORO PENAL VENEZOLANO, Alfredo Romero informó hoy a través de su cuenta en Twitter que actualmente hay 550 presos políticos en el país.
La lista actualizada afirma que entre los detenidos por motivos políticos hay 12 adolescentes y 538 adultos. 52 mujeres y 498 hombres. 443 civiles y 107 militares.
El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé informó que 8851 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos.
Romero destacó que la lista fue enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvSGFtYnJlVnpsYS0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4NTIwOS9sYS1oaXN0b3JpYS1kZXRyYXMtZGUtY2FkYS1jb21lZG9yLXBvci1yb2JlcnRvLXBhdGluby8iIHRpdGxlPSJMYSBoaXN0b3JpYSBkZXRyw6FzIGRlIGNhZGEgY29tZWRvciwgcG9yIFJvYmVydG8gUGF0acOxbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNyaXNpczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzg1MjA5L2xhLWhpc3RvcmlhLWRldHJhcy1kZS1jYWRhLWNvbWVkb3ItcG9yLXJvYmVydG8tcGF0aW5vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhIGhpc3RvcmlhIGRldHLDoXMgZGUgY2FkYSBjb21lZG9yLCBwb3IgUm9iZXJ0byBQYXRpw7FvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvYWxtYWdyb29lYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg1MTkzL2FsbWFncm8tZXhpZ2UtcGVybWlzby1wYXJhLXF1ZS1jb21pc2lvbi1kZS1sYS1vbnUtY29uc3RhdGUtc2FsdWQtZGUtbWlsaXRhcmVzLXByZXNvcy1lbi1sYS1kZ2NpbS8iIHRpdGxlPSJBbG1hZ3JvIGV4aWdlIHBlcm1pc28gcGFyYSBxdWUgQ29taXNpw7NuIGRlIGxhIE9OVSBjb25zdGF0ZSBzYWx1ZCBkZSBtaWxpdGFyZXMgcHJlc29zIGVuIGxhIERnY2ltIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YWxtYWdybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTE5My9hbG1hZ3JvLWV4aWdlLXBlcm1pc28tcGFyYS1xdWUtY29taXNpb24tZGUtbGEtb251LWNvbnN0YXRlLXNhbHVkLWRlLW1pbGl0YXJlcy1wcmVzb3MtZW4tbGEtZGdjaW0vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QWxtYWdybyBleGlnZSBwZXJtaXNvIHBhcmEgcXVlIENvbWlzacOzbiBkZSBsYSBPTlUgY29uc3RhdGUgc2FsdWQgZGUgbWlsaXRhcmVzIHByZXNvcyBlbiBsYSBEZ2NpbTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L0xpYmVydGFkZGVleHByZXNpb24ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg5OS9sb3MtcnVucnVuZXMtZGUtYm9jYXJhbmRhLWRlLWhveS0xOS0wNy0yMDE5LWFsdG8tdml2YS1lbC1wZXJpb2Rpc21vLWxpYnJlLyIgdGl0bGU9IkxvcyBSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDE5LjA3LjIwMTk6IEFMVE86IFZpdmEgZWwgcGVyaW9kaXNtbyBsaWJyZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFudG9uaW8gR3V0ZXJyZXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4OTkvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMTktMDctMjAxOS1hbHRvLXZpdmEtZWwtcGVyaW9kaXNtby1saWJyZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Mb3MgUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAxOS4wNy4yMDE5OiBBTFRPOiBWaXZhIGVsIHBlcmlvZGlzbW8gbGlicmU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9JTk1JR1JBTlRFU1ZaTEEucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg1OS9hY251ci1yZXZlbG8tcXVlLTE0LWRlLWxvcy1taWdyYW50ZXMtdmVuZXpvbGFub3MtaGFuLXJlY3Vycmlkby1hLWxhLW1lbmRpY2lkYWQvIiB0aXRsZT0iQUNOVVIgcmV2ZWzDsyBxdWUgMTQlIGRlIGxvcyBtaWdyYW50ZXMgdmVuZXpvbGFub3MgaGFuIHJlY3VycmlkbyBhIGxhIG1lbmRpY2lkYWQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BQ05VUjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDg1OS9hY251ci1yZXZlbG8tcXVlLTE0LWRlLWxvcy1taWdyYW50ZXMtdmVuZXpvbGFub3MtaGFuLXJlY3Vycmlkby1hLWxhLW1lbmRpY2lkYWQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QUNOVVIgcmV2ZWzDsyBxdWUgMTQlIGRlIGxvcyBtaWdyYW50ZXMgdmVuZXpvbGFub3MgaGFuIHJlY3VycmlkbyBhIGxhIG1lbmRpY2lkYWQ8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy92ZW5lem9sYW5vc3JlY29sZWN0YWFndWEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4NTI3MC9hY2Nlc28tYS1sYS1qdXN0aWNpYS12ZW5lenVlbGEtc2UtcGFyZWNlLWFsLXN1ZGFuLWRlLTIwMDIvIiB0aXRsZT0iQWNjZXNvIGEgbGEgSnVzdGljaWE6IFZlbmV6dWVsYSBzZSBwYXJlY2UgYWwgU3Vkw6FuIGRlIDIwMDIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BY2Nlc28gYSBsYSBKdXN0aWNpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4NTI3MC9hY2Nlc28tYS1sYS1qdXN0aWNpYS12ZW5lenVlbGEtc2UtcGFyZWNlLWFsLXN1ZGFuLWRlLTIwMDIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QWNjZXNvIGEgbGEgSnVzdGljaWE6IFZlbmV6dWVsYSBzZSBwYXJlY2UgYWwgU3Vkw6FuIGRlIDIwMDI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
7
Enviar Comentarios