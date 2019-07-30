Foro Penal: Hay 550 presos políticos en el país y 8851 personas bajo medidas cautelares - Runrun

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Foro Penal: Hay 550 presos políticos en el país y 8851 personas bajo medidas cautelares

Redacción Runrun.es30 julio, 20191min7

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EL DIRECTOR DEL FORO PENAL VENEZOLANO, Alfredo Romero informó hoy a través de su cuenta en Twitter que actualmente hay 550 presos políticos en el país. 

La lista actualizada afirma que entre los detenidos por motivos políticos hay 12 adolescentes y 538 adultos. 52 mujeres y 498 hombres. 443 civiles y 107 militares. 

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé informó que 8851 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos. 

Romero destacó que la lista fue enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

 

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