MonitorDeVíctimas | De una golpiza asesinaron a obrero en Baruta - Runrun

Andrés Eloy García, de 56 años, regresaba de acompañar a una amiga a su casa la noche del sábado, cuando un vehículo lo atropelló y posteriormente descendieron tres personas que le pegaron.
Yohana Marra @yohanamarra | Foto: Tairy Gamboa
Tres hombres y una mujer arrollaron a Andrés Eloy García y luego le dieron una golpiza que lo mató. Ocurrió en la calle Guaicaipuro, de Piedra Azul, en el municipio Baruta, donde estuvo durante la madrugada del domingo, hasta que un vecino lo vio y lo auxilió.
El hombre avisó a sus familiares que lo llevaría al Centro Diagnóstico Integral (CDI) más cercano, donde falleció a las 2:00 p. m. del domingo 28 de julio. El sábado en la noche Andrés estuvo con unos amigos en una reunión y al finalizar acompañó a una amiga hasta su casa. De regreso fue interceptado por el vehículo.
Su sobrina, Yelimar Hernández, contó que la víctima, de 56 años, trabajaba por cuenta propia como obrero y vivía en el sector La Palomera, ahí mismo en Baruta. Dejó huérfana a una hija, de 32 años.
Desconocen quiénes son las personas que le propinaron la golpiza a García y exigen a las autoridades que investiguen lo sucedido.
También la noche del sábado asesinaron a Lorenzo Azuaje, de 41 años. Su familia contó que a las 10:00 p. m., cuando regresaba a su casa del trabajo, lo abordaron tres hombres para robarle el celular en unas escaleras que conducían hasta su vivienda en Casalta III.
Recibió un tiro en el pecho y murió en el sitio. Trabajaba en una lunchería en La Candelaria y era padre de dos hijos, de 18 y 11 años.
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