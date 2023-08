César Pérez Vivas: El cambio constitucional en Venezuela es fundamental - Runrun

Entre las propuestas del candidato a las elecciones primarias por Concertación Ciudadana está el establecimiento de un Congreso con dos cámaras, el recorte del periodo presidencial, la elección a dos vueltas y la eliminación de algunas leyes promovidas por el actual Gobierno

Vestido con paltó y corbata, César Pérez Vivas, candidato a las elecciones primarias de la oposición por el partido Concertación Ciudadana, llega a una panadería ubicada en La Florida a bordo de su camioneta. No tiene guardaespaldas y saluda con un apretón de manos a todo el que se le acerca. Alguien le dice “así tienen que ser los políticos, andar de frente y sin esconderse” y él se limita a sonreír. Pide un café y mira la hora, inmediatamente vuelve a levantarse porque su carro impide la salida de otro y debe moverlo, saluda al conductor y le pide excusas. Regresa a la mesa y comienza a relatar su reciente periplo por el estado Portuguesa en el marco de la campaña previa a los comicios opositores del 22 de octubre.

“Hicimos un buen encuentro con los productores agrícolas en Guanarito”, dijo.

Nacido en La Grita, estado Táchira, hace 66 años, Pérez Vivas se graduó de Brigadier con máximos honores en el Liceo Militar Monseñor Jáuregui y posteriormente obtuvo el título de abogado en el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello en San Cristóbal. En su carrera universitaria formó parte de la Juventud Revolucionaria Copeyana y fue diputado por Táchira en el antiguo Congreso por varios periodos desde 1984 a 1998. También, ejerció como parlamentario en la era chavista y entre 2008 y 2012 fue gobernador de su entidad natal.

Ahora, quiere usar su experiencia en cargos públicos como principal gancho para conseguir el respaldo de los electores en las primarias de octubre.

La gente lo sigue asociando con Copei ¿Renunció al partido o lo botaron?

-Es inevitable que me asocien con Copei porque he sido un hombre de esa tolda desde hace 45 años. Soy de la escuela democrática-cristiana influido por esa visión de la sociedad. Lamentablemente, el partido entró en una crisis institucional producto de una judicialización que comenzó en el año 2015, el Gobierno intervino la dirección política y no permitieron hacer elecciones, ahora los directivos que representan jurídicamente a Copei los nombra el Gobierno y hay otros que se autodefinen como los verdaderos copeyanos.

Me parece que entrar en una disputa en estos momentos es inoficioso y, por ello, me aparté. No soy candidato de Copei, pero sí de los copeyanos que son muchos en toda Venezuela y también de los adecos, de los independientes y de todo aquel que quiera un cambio en Venezuela.

¿Cómo percibe el momento actual de Copei?

-Es muy triste y doloroso ver que una institución que tenía una corriente histórica de pensamiento y un funcionamiento institucional haya caído en manos de unos personajes absolutamente contrarios a esos valores. Gente que no representa la democracia y los principios cristianos, personas que están allí solo para lucrarse y beneficiarse. Eso forma parte de la estrategia de los sistemas autoritarios de quebrar a los partidos políticos. Es la forma de operar de las dictaduras para perpetuarse en el poder, recientemente vimos lo que pasó con el Partido Comunista Venezolano (PCV), quitaron a sus directivos y pusieron a unas personas al servicio de Nicolás Maduro.

Es uno de los candidatos a las primarias con mayor edad ¿Lo considera una ventaja o desventaja?

-Yo siento que estoy cumpliendo con mi obligación de ser un hombre formado en la democracia y haber vivido este proceso contrario a mis principios. Teniendo un conocimiento profundo de las ciencias económicas y jurídicas me resulta obligatorio tener que asumir una tarea de lucha. He encontrado muchos jóvenes que prefieren una alternativa madura a una aventura con caras nuevas que han resultado ser un fiasco. En este momento el país necesita una conducción firme, segura, serena, pero también activa y enérgica. Si bien no soy un muchacho, tampoco un anciano en fase terminal, soy un hombre que está en plenitud de condiciones físicas e intelectuales para asumir la responsabilidad de conducir una transición.

Dijo recientemente que no teme ser inhabilitado ¿Por qué esa afirmación, cuando hay tres candidatos a las primarias que en teoría no pueden inscribir sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral?

-Enfrentarse a un sistema donde no hay vigencia del estado de Derecho ni seguridad jurídica significa enfrentar todos estos riesgos y otros más. Los que estamos en esta lucha arriesgamos la vida y la libertad. A mi me inhabilitaron en el 2015 con el objetivo de que no volviese a ser gobernador de Táchira porque era evidente mi popularidad. Diosdado Cabello junto a José Vielma Mora impulsaron esa inhabilitación que ya venció. Cuando el Gobierno interviene en el CNE y está próximo a nombrar a Elvis Amoroso presidente, cuando inhabilita a María Corina, lo que está buscando es que digamos que no hay condiciones y, por ende, nos retiremos del proceso electoral, eso ocurrió en el 2018 y en ese momento me opuse a retirarnos de la contienda. Hoy en día tengo la misma tesis, cualquiera que sea la situación que se presente tenemos que acudir a ese proceso, si no hay elecciones en 2024, que se suspendan porque Maduro las niega, así como huyó del referendo. Hay que ir en las condiciones que sean.

¿Está satisfecho con el acuerdo que suscribieron recientemente los candidatos a las primarias?

–El documento no contiene todo lo que yo quisiera que se hubiese firmado, sin embargo, debo reconocer que es un avance en algunos temas en los cuales tenemos ya consenso, como la alternabilidad y las decisiones que se deben tomar en materia económica y social. Hay que avanzar en qué modelo de democracia queremos construir, me parece fundamental la eliminación de la Asamblea Nacional como una instancia parlamentaria raquítica y débil para volver a un Congreso bicameral sólido y más representativo, que equilibre los poderes, porque esta Constitución que tenemos establece un presidencialismo y un centralismo brutal.

Su programa de Gobierno es uno de los más ambiciosos y contiene no solo un cambio de Congreso sino también un recorte al periodo presidencial y una elección en dos vueltas, eso implicaría cambiar la Constitución ¿Venezuela tiene tiempo para eso?

-El cambio constitucional es fundamental y eso se puede hacer por un acuerdo político, vía reforma, enmienda o Constituyente. Hasta con esta misma AN se puede hacer si hay voluntad política, lo importante son los cambios para bien, el método lo podemos discutir después, todo va a depender del comportamiento de los sectores democráticos a la hora de una transición.

En sus promesas destaca también la derogación de leyes que atenten contra los derechos del venezolano ¿a cuáles se refiere específicamente?

-El paquete de leyes que debemos derogar es grande, obviamente el Presidente no tiene las facultades para hacerlo por eso designa a un Congreso que se encargue de eso. De entrada, hay que descartar las que tienen que ver con la restricción de los derechos económicos, políticos y sociales de los venezolanos. Algunos presos políticos están encarcelados con leyes absurdas como la del odio, entre ellos Javier Tarazona y Roland Carreño. La Ley de Regulación de Precios, de Economía Comunal y la de Tierras son leyes punitivas en materia de derechos fundamentales. La reforma que se hizo al Código Penal para criminalizar la protesta en las calles fue aplicada recientemente a seis sindicalistas, condenados arbitrariamente.

¿Cuál es su posición en torno a las peticiones de sectores de la sociedad para impulsar el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y al cambio de identidad para personas transgénero?

-Yo respeto la diversidad humana, es parte de la pluralidad de una sociedad moderna y democrática, todos esos temas competen al Congreso no al Presidente, yo puedo tener una opinión como ciudadano y dirigente político. Hay algunas en las que estaría a favor y otras en las que no, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el aborto, salvo el aborto terapéutico, que ya está reconocido en la legislación venezolana. No me opongo a las personas del mismo sexo que quieran tener una convivencia, pero sin darles las mismas características de un matrimonio, porque matrimonio es una categoría sociológica, histórica y jurídica que corresponde al hombre y a la mujer para la procreación de la familia, no creo que puedan tener un mecanismo que les de derecho a la adopción, por ejemplo. Toda persona merece respeto y consideración cualquiera sea su preferencia sexual, religiosa, política y una democracia no puede admitir discriminación, pero tampoco puede admitir algunas corrientes que pretenden hacer apologías de una sexualidad explícita, no estoy de acuerdo con tratar de meter a los niños en un tema de sexualidad de forma prematura, cuando eso responde a un proceso natural.

Usted habla de ofrecer salarios dignos a los venezolanos ¿De dónde sacar el dinero en un país que está quebrado y cuya producción es ínfima?

-Mucha gente cree que dolarizado el país ya está todo resuelto y eso es incorrecto, el país está quebrado. Venezuela tenía una moneda muy estable en el siglo pasado y ahora no. El salario se recupera a la par de la economía. No es posible recuperar el salario, si no hay un cambio del actual modelo político y económico. Hay que poner en orden las finanzas públicas, es necesario hacer una revisión minuciosa de los ingresos y egresos del país. Hoy en día no sabemos cuál es el presupuesto público, hay empresas del Estado que pagan en efectivo los servicios que ofrecen, hay una caja negra que se presta para robos como el cometido en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por el exministro, Tareck El Aissami. Es perentorio volver a la contabilidad fiscal y equilibrar el gasto público. El país tiene que producir más, si se siguen produciendo 700 mil barriles de petróleo y disminuyendo toda actividad comercial e industrial, no habrá manera de que el salario suba.

¿Hay que permitir la participación privada en empresas del Estado?

-Apertura petrolera no significa privatizar a Pdvsa, el país debe tener una empresa petrolera sólida, solvente y eficiente. Las empresas que manejen el petróleo tienen que ser auditables y dedicarse solo al negocio petrolero, no como hizo Hugo Chávez, que convirtió a Pdvsa en una distribuidora de alimentos, entre otras cosas. Hay que recuperar a Pdvsa para que haga los negocios lícitos con los aliados que necesitamos. Teniendo ingresos podemos abordar el tema social, salarios, salud y educación ¿Cuál es el problema que venga Shell y monte una refinería nueva? Hay que modificar la Ley de Hidrocarburos para que haya una ampliación del negocio, necesitamos capital y tecnología, hay que dinamizar el negocio petrolero. Aquí lo importante es que tengamos producción. Se necesitan 20 mil millones de dólares por año a lo largo de seis o siete años para lograr elevar la producción de petróleo. Yo estoy de acuerdo con privatizar la distribución eléctrica en todo el país, hoy en día hay que recoger dinero entre los vecinos para cambiar un transformador, es preferible pagar un precio justo y tener empresas eficientes que no hacerlo y contar con empresas malas como Corpoelec. Ese concepto de Chávez de que el petróleo, la electricidad, el gas y el agua son sectores estratégicos es una mentira, ahí están los hechos con el desastre de esas empresas hoy en día.

¿Hay que sincerar el precio de la gasolina y acabar con el subsidio?

-Hay que privatizar la distribución de la gasolina para acabar con la corrupción en las estaciones de servicio. El tema de la gasolina en el interior del país es una cosa dramática, está en manos de mafias y colectivos. Es necesario admitir la realidad de que el mercado es quien establece el precio de la gasolina, el Estado no puede estar metido en eso. Hay gente que paga hasta 2 dólares por litro de gasolina en algunos estados del país. ¿Por qué el venezolano en Colombia paga la gasolina al precio que es? La gente ahora sabe que las cosas cuestan, el sector que está accediendo a ese subsidio es minúsculo, la mayoría paga la gasolina en dólares.

¿Cómo establecer un nexo con los militares, un sector que está sumamente ligado al Gobierno chavista?

-La base de la estructura militar está también sufriendo el fracaso de este modelo, la cúpula es la que tiene privilegios de montar negocios en zonas económicas especiales exentas de impuestos. Hay un sentimiento de la familia militar de volver a tener a una Fuerza Armada Nacional comprometida con la soberanía de la nación. Debemos tener una FAN ajustada a la realidad latinoamericana y no una de Chávez, quien se gastó 50 mil millones de dólares comprando chatarra militar a los rusos.

¿Aspira usted ser parte de los andinos o “gochos” en Miraflores?

-El tema de los andinos en Miraflores tiene luces y sombras, sin embargo, creo que hemos contribuido a la construcción del país. Obviamente Juan Vicente Gómez fue un dictador cruel en un país donde la cultura civilista no existía, pero después vino Eleazar López Contreras y abrió las puertas a la civilidad, permitió los sindicatos, entre otras cosas. Los que venimos de esa región sentimos verdadero amor por el país, es cuestión de tomar lo bueno y descartar lo malo.