Prosperi: Debemos estar preparados para una inhabilitación de los 13 candidatos a las primarias  - Runrun

Desde la comodidad de su oficina en un centro comercial de Caracas, Carlos Modesto Prosperi Manuitt, candidato a las elecciones primarias de la oposición de octubre de este año, se alista para una entrevista en un canal de televisión.

Viene de una apretada agenda que lo llevó por distintos rincones de la provincia y planea seguir recorriendo Venezuela antes de medirse con 12 candidatos opositores en el décimo mes del año.

Prosperi, de 45 años, tiene sangre de político en las venas: su padre fue alcalde del municipio Juan José Rondón en el estado Guárico entre 1989 y 1992 por el partido Copei.

Nacido en Caracas, pero criado en Guárico, Prosperi obtuvo el título de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en el periodo 2016-2021 fue diputado de la Asamblea Nacional por el estado llanero.

¿Qué lo hace lanzarse al ruedo electoral?

-Es momento de darle un vuelco a la política, de hacer las cosas diferente, lo he manifestado previamente y creo que he sido uno de los pocos que ha admitido los errores de la oposición. Las equivocaciones han contribuido a que el chavismo se haya mantenido en Miraflores por más de 20 años. Es hora de políticos y no de politiqueros y cuento con el respaldo de mi organización política. Y en los próximos días haremos algunos anuncios en respaldo a nuestra candidatura presidencial.

¿Está satisfecho con el acuerdo suscrito recientemente por los candidatos a las primarias?

-No pude estar físicamente porque estaba en un acto en la ciudad de Barinas, pero envié un video, porque la política no se hace solo de Caracas, se hace recorriendo cada rincón de Venezuela. Firmamos un acuerdo para respetar el resultado electoral y compartir un programa que garantice la gobernabilidad. Me alegra que se den este tipo de acercamientos. Más allá de un acuerdo entre los candidatos, tenemos que sellar un acuerdo con cada uno de los venezolanos. Venezuela necesita de nosotros, tenemos que tender la mano a esas personas que tienen un salario de hambre que no les alcanza para absolutamente nada. Hay que fortalecer la economía para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida.

Mi compromiso es garantizar una transición, donde convocaremos elecciones en 3 años, sin inhabilitaciones, sin partidos judicializados, con un CNE imparcial y lo más importante en una Venezuela de progreso.

Los invito a dar el primer paso hacia la Democracia! #DemosElPrimerPaso pic.twitter.com/0GvqG9Nbah — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) August 9, 2023

¿Qué haría si lo llegaran a inhabilitar?

-Rechazo las inhabilitaciones que se han venido produciendo que no son una novedad, quizás las más reciente es la de María Corina Machado, pero anteriormente habían inhabilitado a Freddy Superlano, a su esposa Aurora, a Julio César Reyes y a Henrique Capriles. Cada inhabilitación la hemos rechazado. Es un tema complejo, porque sabemos que quienes están en Miraflores no respetan los parámetros constitucionales y democráticos, y por ende, una vez que una persona quede electa en las primarias le pueden negar la inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Yo no estoy exento a que una inhabilitación caiga sobre mí, a pesar de que he cuidado todas las formas, si eso llegase a suceder de manera responsable me retiraría de las primarias, porque no voy a poder ser candidato presidencial y no se trata de un nombre ni un partido político, con toda humildad tenemos que pensar en Venezuela y en nuestros hijos. El 22 de octubre se va a elegir al próximo presidente o presidenta de Venezuela y nuestro compromiso tiene que ir dirigido a pensar mucho más allá de una aspiración personal.

LEA Freddy Superlano: “El peor de nosotros es mejor que Maduro”

¿Tienen los candidatos establecida ya una estrategia frente a las inhabilitaciones?

-No tenemos nada concreto, pero debemos tener claro que pueden inhabilitar a quien gane. Si gano las primarias no puedo decir que el candidato será alguien de mi partido, los venezolanos están votando por un nombre, no por una organización, tenemos que tener la suficiente madurez política para buscar un mecanismo. Creo que el segundo más votado en las elecciones debe tener la primera opción y así sucesivamente. Son discusiones que no se han dado y se tienen que dar porque estamos compitiendo con gente que no respeta las reglas de la Constitución. Tenemos que estar preparados para una inhabilitación inclusive de los trece candidatos presidenciales. La única manera de que no podamos asistir a un proceso de primarias es que inhabiliten a 21 millones de venezolanos.

Hasta ahora la figura principal de AD reconocida por el TSJ es Bernabé Gutiérrez ¿Cómo lidia el partido con eso?

-El partido vivió un proceso de judicialización hace ya tres años, desde un primer momento rechazamos ese tipo de sentencias porque atenta contra nuestros estatutos. AD no está sola en esto, ya lo hicieron con Avanzada Progresista, Voluntad Popular y Primero Justicia. Sin embargo, eso no nos detuvo, y por eso a través de la unidad logramos obtener una gran victoria el 9 de enero de 2022 en la Gobernación de Barinas. Tenemos el apoyo de las bases del partido. Cíclicamente hay cosas que se repiten, a los adecos les tocó votar por la tarjeta negra para recuperar la blanca, ahora tenemos el compromiso de votar en la tarjeta azul de la unidad para recuperar cada una de las organizaciones políticas y devolver la legitimidad a los poderes públicos. Si salimos a votar masivamente no hay nada que nos puede detener.

¿Cree que el Gobierno pueda adelantar las elecciones presidenciales?

-Considero que Nicolás Maduro no se va a contar solo, necesita gente trabajando en torno a su candidatura y estoy convencido de que en 2024 se va a dar una mega elección que incluiría como mínimo alcaldes y gobernadores, y por ende, tenemos que prepararnos para ese escenario. Constitucionalmente sólo corresponden las elecciones presidenciales, pero como ya hemos visto en anteriores oportunidades podrían apelar a esa estrategia. AD se ha venido organizando en torno a eso. A lo mejor las elecciones van a ser el primer trimestre del año, ellos van a convocar los comicios a su conveniencia y no como tradicionalmente se hacía en democracia, que es el segundo domingo de diciembre, por ende hay que estar listos.

Es el candidato más joven de las primarias ¿cómo asimila eso y qué hacer para incentivar a los jóvenes a votar?

Desde luego llama la atención que los jóvenes ni siquiera están interesados en inscribirse en el Registro Electoral Permanente. Para mí es fundamental garantizar a la juventud un primer empleo. Paralelo a eso hay que honrar y dignificar a nuestros pensionados y jubilados. En marzo de 2016 aprobamos en la Asamblea Nacional una ley de bonos, alimentación y medicinas para los pensionados, esa ley se le remitió al Tribunal Supremo de Justicia y dijo que esta cumplía con los parámetros constitucionales, luego fue engavetada. Apenas asuma la presidencia voy a garantizar la viabilidad económica y establecer un fondo que pueda indemnizar a jubilados y pensionados quienes, lamentablemente, han sido perjudicados por este Gobierno. Voy a crear un Ministerio para el adulto mayor, para atender a los 7 millones de pensionados y jubilados que no son escuchados.

¿Qué hacer con Pdvsa y las empresas públicas?

-Nosotros no vamos a permitir que se roben el erario público y tenemos el compromiso de poner en marcha a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No puede ser que después de producir 3 millones de barriles diarios, Pdvsa esté produciendo apenas 600 mil. Considero que no hay que privatizar Pdvsa, si alguna organización política ha defendido el petróleo como patrimonio es AD. Rómulo Betancourt hizo hincapié en la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y Carlos Andrés Pérez en la nacionalización, Pdvsa le pertenece al pueblo, con lo que estoy de acuerdo es con establecer corporaciones mixtas (públicas y privadas) donde el Estado se reserve la mayoría de las acciones. La Ley de Hidrocarburos prohíbe la privatización de Pdvsa. Tenemos que poner en marcha las empresas de Guayana, garantizar la rendición de cuentas en el Arco Minero. No estoy de acuerdo con aumentar los impuestos, lo que hay que hacer es recaudar de manera eficiente, el compromiso es llevar a cabo recaudaciones que beneficien al pueblo.

¿De quién se rodea para trazar una eventual agenda de Gobierno?

-Tenemos a un equipo multidisciplinario conformado por el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, el presidente de la Federación Médica Venezolana, así como representantes de profesores y enfermeros, todos han aportado un granito de arena. Para nosotros es fundamental recuperar la economía venezolana, la inflación continúa en alza y el poder adquisitivo del venezolano cada vez es menor. Hay que aplicar una serie de medidas que garanticen la estabilidad. La columna vertebral para poner en marcha al país tiene que ser el Sistema Eléctrico Nacional, hoy en día Venezuela produce 10 mil megavatios y se necesitan al menos 17 mil para beneficiar a todas las industrias, no podemos garantizar una empresa privada galopante con racionamientos de electricidad. Tenemos el compromiso de impulsar el turismo, pero para eso tiene que existir un SEN estable. También, tenemos que enfocarnos en generar una energía mucho más limpia.

Es uno de los candidatos que más recorre el país ¿De dónde sale el dinero para su campaña?

-Tengo mis propios recursos, cuando entré y salí de la Asamblea Nacional hice una declaración jurada de mi patrimonio. Siempre me he dedicado a la siembra y a la agricultura, tengo mi parcela donde tengo animales y desde ahí he trabajado en pro del país y del comercio lícito.

En un programa de televisión confundió xenofobia con homofobia y fue blanco de críticas en las redes sociales ¿Qué aprendizaje sacó de eso?

-Los principales detractores fueron los que se hacen llamar opositores. Todos somos seres humanos, nos equivocamos y tenemos que reconocer nuestros errores. De manera inmediata reconocí que me había equivocado, pero cómo no hacerlo si yo permanentemente tengo en mi subconsciente la defensa de quienes se han ido buscando un futuro mejor. La xenofobia se ha ido incrementando en torno a los venezolanos a nivel mundial, pero esto que vivimos hoy en día es más aporofobia, hace unos años atrás cuando teníamos Recadi y Cadivi el mundo nos abría las puertas.

¿Está conforme con las 5 mil mesas de votación que se planean habilitar para las primarias?

-Ojalá hubiese un número mayor de esas 5 mil. Creo que van a votar un 1 millón 600 mil personas en las primarias y a cada elector le va a tomar entre 2 y 3 minutos hacerlo. Yo había anunciado que iban a cambiar los rectores del CNE y con esto lo que se persigue es incentivar la abstención, la única forma en que no podamos obtener una victoria en las presidenciales es que no tengamos suficientes testigos de mesa para garantizar la voluntad del pueblo. Hay que empezar a generar confianza en el árbitro electoral porque nos guste o no, con ese mismo CNE es que vamos a ir a elecciones presidenciales, no podemos tener mensajes contradictorios diciendo hoy no me gusta el CNE, pero después sí.

Una de las promesas de Hugo Chávez antes de llegar al poder era la de freír en aceite las cabezas de los adecos ¿AD pagaría con la misma moneda en caso de llegar a Miraflores?

-Para nada, AD tiene el compromiso de devolverle la paz a Venezuela. Llegó la hora de hacer las cosas distintas, he criticado durante 24 años que se persiga a las personas que piensan diferente, que existan presos políticos, inhabilitados, partidos judicializados y amenazas permanentes a los empleados de la administración pública. Tenemos el compromiso de ser diferentes. A los que sembraron odio durante muchos años, les decimos que vamos a traer paz a Venezuela. Acción Democrática no es un partido de viejos ni un cascarón vacío. AD es el partido con la mejor organización, estamos en cada rincón del país, somos un sentimiento nacional.