Freddy Superlano: “El peor de nosotros es mejor que Maduro” - Runrun

El candidato a las primarias por Voluntad Popular no se considera un plato de segunda mesa luego de que Juan Guaidó haya salido del país

El ingeniero está dispuesto a apoyar a quien resulte electo en las primarias así no comulgue con su proceder y propone recoger lo mejor de cada candidato para compactar una propuesta

Asegura que el Gobierno descartó un adelanto de elecciones presidenciales porque “los tiempos no le dan y el dinero que tenía para ello supuestamente se lo robó Tareck El Aissami”

Freddy Superlano es conocido en Venezuela por ser el candidato que luego de obtener la gobernación del estado Barinas en 2021 fue inhabilitado. Y también por haber sido señalado en un escándalo con supuestas trabajadoras sexuales en la ciudad de Cúcuta, en el marco de la fallida operación para ingresar a Venezuela ayuda humanitaria proveniente de Colombia hace cuatro años.

Ahora, con Juan Guaidó fuera del escenario político nacional, Superlano asume el rol de candidato del partido Voluntad Popular para las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre de este año.

Al ingeniero de 46 años no le molesta ser una especie de sombra de Guaidó en los futuros comicios para seleccionar al contendor del chavismo en 2024. Considera que su trayectoria en el interior habla por sí misma y que lo acontecido en Barinas, donde el opositor Sergio Garrido se terminó imponiendo a la maquinaria madurista en una segunda elección, es un ejemplo de lo que puede conseguirse con unidad y voluntad política.

En la sede de VP, que ha sido blanco de allanamientos por parte de funcionarios del Gobierno, el expresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional habla del país que se imagina, su candidatura, anhelos y de que hoy más que nunca la oposición debe tener los pies sobre la tierra y no prometer escenarios inalcanzables en el corto y mediano plazo.

¿Cómo surgió su candidatura a las primarias? ¿Se considera un plato de segunda mesa ante el retiro obligado de Juan Guaidó?

-Yo me considero un líder regional, creo que en Barinas hemos construido algo, mi primera aspiración era ser concejal. Con la llegada de Voluntad Popular en 2009 empecé a aglutinar gente en un estado que era dominado absolutamente por el chavismo. En 2015 comencé a ser conocido como el que derrotó a Argenis Chávez en las elecciones a la Asamblea Nacional. Lo que pasó en Barinas en los comicios para gobernador donde resulté electo fue muy escandaloso y eso me dio una proyección nacional, tuvimos que defender los resultados en la calle, aguantar la presión del régimen, el propio Diosdado Cabello se mudó a Barinas para ocuparse del caso, ya no bastaba con los Chávez e Iris Varela. Ellos (el chavismo) reconocieron que perdieron, pero no pudieron aceptar al ganador. En 49 días les ganamos dos elecciones, ese hecho de haber insistido en lo electoral y buscar opciones fuera de nuestro partido marcó un acto de desprendimiento que nos puso en el radar de la gente. Sergio Garrido fue la quinta opción para ser gobernador, esa búsqueda de consenso creo que tuvo un impacto porque al final conseguimos el objetivo. No me considero un plato de segunda mesa porque cuando Juan se ve obligado a irse, alguien tenía que asumir las riendas y yo era el coordinador político de VP, siempre he estado al lado de la gente. Guaidó nos asomó que no iba a poder seguir en el país y nos pidió que siguiéramos insistiendo en las primarias.

Seguramente emplearán el episodio en Cúcuta para desprestigiarle en el caso de ser electo en las primarias ¿Cómo se prepara para eso?

-Es impresionante como la narrativa de la dictadura tiene la capacidad de hacerse verdad en la opinión pública. Lo que nos pasó a mi primo Carlos Salinas y a mí fue un intento de asesinato. Supongamos que era verdad que yo andaba de rumba con prostitutas, en todo caso, quien termina muerto es mi primo. ¿Por qué no se dijo que días antes hubo un intento de secuestro a dirigentes de oposición? La misma Fiscalía de Colombia dijo que se trató de un intento de asesinato, lo lamentable es que una persona de apenas 34 años murió y es algo extremadamente doloroso para mi y su familia. Fuimos víctimas de un aparato de comunicación del Gobierno que es avasallante, siembra dudas y divide a las personas. Por supuesto que estoy preparado para que usen eso en mi contra. ¿Cómo? Hablando con la verdad. No tengo elementos para asegurar quién pudo estar detrás de todo eso, pero yo venía de hacer denuncias contra Alex Saab, Raul Gorrín y la propia familia Chávez en Barinas.

El hecho de que VP sea el partido con más militantes exiliados, perseguidos y detenidos (Guaidó, Leopoldo López, Freddy Guevara, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Antonio Rivero, Juan Andrés Mejía, Gilber Caro, Gaby Arellano y el periodista Roland Carreño) te deja a ti y a otros pocos prácticamente solos y con un vacío que se debía llenar. ¿Percibes eso como un beneficio a la hora de asumir un liderazgo?

-Desde 2012 Voluntad Popular ha sido el partido más perseguido de Venezuela. En 2014 AdánChávez me quería meter preso, yo he padecido en carne propia el exilio y la clandestinidad. Las circunstancias me han llevado hasta donde estoy ahora. Podemos decir muchas cosas de Leopoldo (López) y quizás es una de las personas que genera más controversia en el país, pero nadie puede negar que está preparado para ser presidente. Mis aspiraciones eran las de ser gobernador de un estado, sin embargo, las circunstancias me llevaron hasta acá. Mi compromiso con la posibilidad de generar un cambio sigue intacto. Yo entiendo que con esto estoy comprando un número para ser perseguido, no está en mis planes caer preso, no creo que entregarse al régimen sea lo más inteligente, Juan hizo bien en escapar porque el Gobierno lo quería exhibir como un trofeo, hace mucho más estando fuera, con lo de Leopoldo ya fue suficiente.

¿Crees que López cometió un error al entregarse y consideras que la figura de Guaidó termine de desinflarse ahora estando fuera de Venezuela?

-Son escenarios distintos, cuando Leopoldo decide entregarse este era otro país, fue un acto de valentía de desafío a la dictadura, de dejarlos en evidencia. Había más presencia de los medios de comunicación, Maduro no terminaba de mostrar lo que realmente es. La entrega de Leopoldo fue una decisión muy personal y demostraba que la justicia en Venezuela está supeditada al Poder Ejecutivo. La cárcel política se ha deshumanizado, hoy en día muy pocos se acuerdan de la suerte de Juan Requesens, por ello, considero que la decisión de Guaido fue acertada, porque él iba a ser la guinda del pastel en la fulana operación anticorrupción donde detienen a todos menos a Tareck El Aissami y nadie sabe dónde está.

¿Estás habilitado o inhabilitado para ejercer un cargo público?

-No hay ninguna persona inhabitable en Venezuela. Un ejemplo viviente de esta tesis es que el Gobierno inhabilitó a mi esposa Aurora, alguien que jamás había estado en la política, por ello, la elección primaria es tan importante porque significa un hecho de legitimación política ante el país. Hay que hablarle con claridad a la gente y decirle que existe la posibilidad de que aquella persona que salga electa en las primarias no sea el candidato contra el chavismo. Lo que no puede suceder es que si alguien es electo llame a la abstención y a desconocer la inhabilitación porque quedamos en lo mismo, al final del día, creo que es lo que el chavismo quiere. Igualmente creo que el apoyo popular te habilita, no hay poder más grande que la voz del pueblo a través del voto. El objetivo de cualquier candidato no puede ser solamente ganar las primarias, tiene que ser derrotar a Maduro electoralmente, es mezquino si solo pensamos en octubre, hay que ir más allá. Maduro hasta 2030 significa la instalación de un modelo que no va a dejar espacio alguno para la democracia.

Maduro salió de Venezuela por primera vez en mucho tiempo y se ha reunido con líderes mundiales. ¿Esto lo legitima de alguna manera?

-Yo creo que el mundo entendió que hay un poder fáctico en Venezuela y hay que derrotarlo a través de la acumulación de esfuerzos. Sus pares ideológicos, como Lula en Brasil o Petro en Colombia, van a tratar de darle legitimidad, pero el resto del mundo está claro. Quizás ya no lo llamen dictador, pero si autocrático. La comunidad internacional sabe que en Venezuela no hay democracia, algunos se entienden con Maduro, pero saben que no es la persona más idónea para conducir un país.

¿Qué puede hacer la oposición ante un eventual adelanto de elecciones presidenciales?

-El Gobierno descartó un adelanto de elecciones porque los tiempos no le dan, porque la plata que tenía para eso supuestamente se la robó El Aissami. Pudieran en todo caso adelantarlas para el primer trimestre del 2024, la pregunta es si habrá condiciones ¿Les interesa legitimarse ante la comunidad internacional?, ¿Les importa un nuevo mandato con las mismas sanciones?

¿El CNE debe participar en las primarias?

-El riesgo que se corre es que un poder subordinado al Ejecutivo influya en la elección. Es perentorio proteger la identidad del votante, tienen que haber garantías de eso. La data de 2 millones de votantes que participen en las primarias puede ser un peligro en manos del CNE. Por otro lado, hay que tener cuidado de hacer elecciones con una comisión electoral como la que participó en los comicios de la Universidad Central de Venezuela. Creo que es necesario que se habiliten más centros electorales, porque la movilidad de hace diez años no es igual a la de ahora, en el interior del país no hay gasolina. ¿Cómo se va a mover la gente?. La comisión de primarias tiene una papa caliente y debe evaluar todos los escenarios.

¿Qué opinión le merece el resto de los candidatos a primarias, estaría dispuesto a apoyar a quien salga electo?

-Ese debe ser nuestro compromiso, apoyar a quien surja electo independientemente si estás de acuerdo con esa persona o no. El más malo de nosotros es mejor que Maduro. Habría que preguntarle al resto si están dispuestos a aceptar, a María Corina Machado si es capaz de apartarse para favorecer a otro, el ego no puede estar por encima del bienestar de la ciudadanía. Incluso, me parece que podríamos agarrar las mejores propuestas de los candidatos y entregarla a quien resulte ganador.

¿En qué se basa su plan de Gobierno?

-Estamos en el momento de mercadeo a ver qué nombre le ponemos a la campaña. Por supuesto, el tema energético, económico y educativo representa la columna vertebral, hemos estado sosteniendo una serie de reuniones con expertos. Me parece que el aspecto agrícola y pecuario es fundamental, hoy en día la gente trabaja para comer y es necesario hacer énfasis en la producción, hay que buscar la forma de que este país se autoabastezca, algo que formó parte en el pasado de un discurso retórico que nunca se cumplió. 17 estados de los 23 del país son productores agrícolas y pecuarios, en cualquier parte del mundo el Estado financia al campo, aquí eso no sucede. Obviamente, Venezuela necesita un auxilio financiero de parte de la banca pública internacional, eso tiene que formar parte de la discusión. Hay compatriotas que están fuera del país que solo aguardan por un cambio político para invertir acá. Podría modificarse la Ley de Hidrocarburos para permitir a inversionistas extranjeros tener la mayoría de las empresas en algunos casos. Es necesario reducir el tamaño del Estado. Pasar del 3% del Producto Interno Bruto que se invierte en materia de educación a 6%. Lo primero es rescatar la seguridad jurídica, sin ella nadie se va a atrever a invertir en este país.

Algunos líderes de oposición ya no llaman a Maduro dictador ¿Vivimos en dictadura?

-Maduro es un presidente de facto, estoy convencido de que es todo lo contrario a un demócrata. El chavismo se vende como una democracia porque han hecho muchos procesos electorales, pero la democracia no es solo votar, tiene que haber separación de poderes. Aquí hay leyes donde la presunción de inocencia no existe. Yo creo que las dictaduras pueden salir con votos, pero tiene que haber voluntad política de todos los líderes de oposición.

¿Cómo convencer a la gente de que un cambio político es posible luego de 23 años de chavismo, especialmente a la juventud?

-Hay que dejar de sobredimensionar las expectativas, hablarle claro a la gente sobre los escenarios posibles que pueden surgir luego de una elección presidencial. Decirles que el voto masivo organizado es un arma muy poderosa. Comentarles que probablemente el régimen no reconozca una derrota, pero que con una diferencia de 2 millones de votos los colocamos en una posición muy comprometida. Hacerle ver a la gente que va a costar ganar y posteriormente gobernar, pero con unidad y voluntad política la recuperación del país se puede lograr.

¿Se puede rescatar algo del chavismo?

-Las bases son rescatables, la cúpula no, son responsables del sufrimiento de un país y son incapaces de hacer algo. Son cobardes, le tienen miedo a la cárcel. La única opción que tiene el chavismo para mantenerse en un escenario democrático es salir de Maduro.

