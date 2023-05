MúsicaParaPensar | La Escena Canterbury o los orígenes de la fusión del RP con el jazz (X), por Alberto Tobío Martel - Runrun

A finales de los años 60 y principios de los 70, surge la Escena de Canterbury o el Sonido de Canterbury, corriente del rock que integra el rock progresivo (RP), el jazz, la psicodelia y la improvisación

@albertotobio

Entre finales de los años 60 y principios de los 70, surge esta corriente del rock, que se caracteriza por integrar el rock progresivo (RP), el jazz, la psicodelia y la improvisación… La mayor parte de los especialistas la llaman la Escena de Canterbury o el Sonido Canterbury (SC).

Todavía hoy en día, hay buenas bandas que están dentro de este subgénero. Eso sí, con un sonido más moderno y adaptado a las nuevas realidades musicales, sociales y de mercado…

Algunas precisiones históricas y conceptuales

El término Escena de Canterbury o Sonido Canterbury (SC) se emplea para denominar a un grupo de músicos y bandas cuyo auge se sitúa a finales de los años 60 y principios de los años 70, formado en torno a dicha ciudad inglesa (aunque no de forma exclusiva). Con un denominador común: su sonoridad o forma de entender la música, y una inteligente mezcla de rock y jazz con ciertos guiños a la psicodelia. Algunos de sus exponentes acabaron trabajando en bandas puramente jazzísticas.

Como datos interesantes, Canterbury es una ciudad del sureste de Inglaterra, a unos 70 km de Londres, sobre el río Stour y perteneciente al condado de Kent (actualmente con una población de unos 60.000 habitantes). Es famosa por su catedral, que es patrimonio de la humanidad y por ser el principal centro religioso del Reino Unido, ya que es la sede del arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia anglicana.

Fue un importante centro de peregrinaje durante la Edad Media, y se hizo célebre con la obra literaria Los cuentos de Canterbury, escrita en el siglo XIV por Geoffrey Chaucer.

Es importante aclarar que el SC implica dos grandes tendencias: por una parte, como ya dijimos, las agrupaciones que se formaron en la ciudad de Canterbury, tales como Caravan y Solft Machine. Por la otra, agrupaciones que recibieron influencias de este sonido característico, pero que se formaron en otros sitios (por ejemplo, Camel, que se formó en Surrey).

Podríamos, en un ejercicio enorme de simplificación, agrupar el sonido o la escena Canterbury en tres grandes etapas:

Etapa I , con la aparición de los grupos pioneros del SC, hacia finales de los años sesenta (por ejemplo, Caravan, Solft Machine, National Health y Hatfield and The North, entre otras),

, con la aparición de los grupos pioneros del SC, hacia finales de los años sesenta (por ejemplo, Caravan, Solft Machine, National Health y Hatfield and The North, entre otras), Etapa II , una adaptación importante, posiblemente con algo menos de jazz y poco de psicodelia. Aquí me atrevo a ubicar a una de mis bandas favoritas: Camel. Se origina a principios de los años 70.

, una adaptación importante, posiblemente con algo menos de jazz y poco de psicodelia. Aquí me atrevo a ubicar a una de mis bandas favoritas: Camel. Se origina a principios de los años 70. Etapa III, con el surgimiento de las nuevas bandas del SC, adaptadas a los nuevos tiempos. Aquí encontramos agrupaciones como Amoeba Split (2003) y Zopp (2010).

Etapa I: Las bandas pioneras de la Escena de Canterbury

De esta etapa hemos escogido dos de los grupos más conocidos y representativos de la etapa inicial. Muy importante: ambas activas hoy en día, lo cual es un indicador muy importante de nuestra tesis del poder de adaptación que tienen muchos grupos de rock a las nuevas realidades.

Solft Machine

Soft Machine (Máquina Suave) es un grupo musical británico de rock formado en 1966, que, junto con Caravan, definió el llamado “Sonido Canterbury”. Durante su inestable e intensa carrera (con más de 15 miembros en poco más de una década), pasaron por la psicodelia y el rock progresivo para finalmente desembocar en el jazz fusión, siendo pioneros en los tres géneros.

La banda se fundó en 1966 por el guitarrista Daevid Allen, el teclista Mike Ratledge, el cantante/bajista Kevin Ayers y el cantante/baterista Robert Wyatt. Su nombre proviene de la novela de William Burroughs The Soft Machine (La Máquina Suave, 1961).

Bundles (1975), es el octavo álbum de estudio de Soft Machine, el cual marca una nueva etapa en la banda con la inclusión de Allan Holdsworth (guitarrista en el primer disco de la banda inglesa UK), para sumar matices distintos a la estructura compositiva de la agrupación. Poco después del lanzamiento del álbum, el tecladista Mike Ratledge abandona la banda, dejando al grupo sin ninguno de sus miembros originales.

Bundles

Vídeo: S O F T / M A C H I N E – B U N D L E S | Canal en Youtube de Civil Ian

Caravan

Esta es una banda inglesa del área de Canterbury, fundada por algunos de los miembros del grupo Wilde Flowers: Dave Sinclair, Richard Sinclair (también ha tocado con Camel), Pye Hastings y Richard Coughlan. Caravan alcanzó el éxito durante los años que van de 1968 a principios de los 70 como parte de la escena de Canterbury, combinando el rock psicodélico y el jazz en un sonido propio, cercano al de sus coetáneos Soft Machine.

In the Land o Grey and Pink

Desde finales de los años ochenta, el grupo entra en un largo letargo de inactividad, hasta que, en el año 1995, con la sustitución de Jim Liverton por Sinclair al bajo y el retorno de Geoffrey Richardson, graban el fantástico álbum The Battle of Hastings. El último álbum de Caravan sale en 2014 bajo el título de Paradise Filter (Filtro paraíso).

Caravan durante toda esta larga carrera se ha convertido en uno de los referentes del SC y mantiene una buena base de seguidores alrededor del globo. Su disco más conocido es In The Land Of Grey And Pink (En la tierra de gris y rosa, 1971). De él se ha escrito que “demuestra un agudo sentido de la melodía, un ingenio sutilmente cómico y una mezcla seductoramente suave de rock duro, folk, música clásica y jazz, en la que se entremezclan elementos de fantasía tolkieniana” (Fuente: Elder, Bruce. “Caravan Biography”. Allmusic. Consultado el 20 de abril de 2007.

Para los que tengan interés (y tiempo) en la manera cómo se interrelacionan las bandas y los músicos, les muestro estos gráficos donde se puede apreciar, año a año, las bandas y los músicos que han pasado por Caravan y, a la vez, aquellos que han continuado hacia otras bandas.

Relaciones entre Caravan y otras bandas

Etapa II: La adaptación

Baja un poco el componente de jazz y desaparece prácticamente la psicodelia…

Camel

Camel es, sin duda alguna, una de las mejores bandas de rock de la historia, y del “top ten” de los grupos de RP (obviamente, es una opinión muy personal). Pero a la vez, y la verdad es difícil saber las razones, es una banda bastante infravalorada.

Pero, tiene de todo: grandes músicos (liderados por el guitarrista Andy Latimer), una línea musical que los distingue claramente, letras muy bien escritas y con contenidos inteligentes y, desde el punto de vista musical, combina el eje central del RP con elementos de música clásica, bastante jazz, toques de blues, etc., etc.

Camel es un grupo de rock británico formado en Londres en 1969 y consolidado en 1971. Es uno de los pioneros del RP, y uno de los pilares fundamentales del género, junto con bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis, o King Crimson. También participó en la Escena de Canterbury.

Considerada como una de las mejores bandas inglesas surgidas en la década de 1970, Camel combinó elementos tomados del jazz, la música clásica y barroca, el blues e incluso la música electrónica, para crear álbumes de notable creatividad y precisión técnica.

Ahora bien, en algunos chats y foros de música existe la discusión de sobre si se debe incluir a Camel dentro de la Escena Canterbury. Yo diría que la respuesta se reparte en un: 50 % que sí y un 50 % que no. Pues bien, yo me sumo al grupo de los que dicen que sí, aunque la discusión no es fácil. A continuación, el argumento principal:

Camel es, principalmente, una banda RP (que es la razón por la que se clasifica siempre en este subgénero). En un foro encontré la siguiente respuesta: “pero diría que dos de sus álbumes, Rain Dances, 1977 (Bailes de lluvia) y Breathless, 1978 (Sin aliento o Jadeante), están cerca de la escena de Canterbury. Richard Sinclair (bajista y cantante) de Caravan se unió a Camel para estos álbumes y esto cambió el sonido de la banda en la dirección del SC. Andy Latimer bromeó en esta época sobre cambiar el nombre de la banda a Caramel” (Fuente: progarchives.com).

Yo agregaría que también influyó el darle a Camel los toques de jazz típicos de la Escena Canterbury, los aportes del gran baterista Andy Ward, quien colaboró con el grupo hasta el año 1981, precisamente cuando publican una joya de disco que les reseño a continuación (Nude o Desnudo).

En definitiva, Camel tuvo una etapa muy corta, con la publicación de sus discos Rain Dances (1977) y Breathless (1978) con una influencia, aunque no extremadamente fuerte, del sonido Canterbury. Posteriormente esa influencia baja significativamente, aunque no desaparece por completo. Es lo que técnicamente se pudiera denominar un “smotth jazz” (jazz suave) dentro de su estructura musical.

Les pongo dos discos claves: Breathless, de la etapa con bastante jazz, y Nude, mucho más progresivo, donde el sonido jazzístico se diluye, pero no desaparece, y se unen el blues y lo clásico.

Breathless

Les dejo el enlace al disco completo que es maravilloso. Por favor, especial cuidado a canciones como Summer Lighthing, Echoes, Wing and a Prayer y The Sleeper, que tienen un importante componente musical de jazz.

Vídeo: C̲a̲mel – B̲reathles̲s̲ (Full Album) 1978 | Canal en Youtube de Classic Albums

Nude

El disco Nude es una obra conceptual, basada en la historia real de un soldado japonés (Hiroo Onoda) abandonado en una isla durante la Segunda Guerra Mundial y que no se enteró de que la guerra había terminado. “Nude” deriva de su apellido “Onoda”. Finalmente, cuando es rescatado y recibido con premios y condecoraciones, al poco tiempo colapsa dadas las secuelas de su aislamiento y la imposibilidad de adaptarse nuevamente a la sociedad.

Se trata un disco muy bien grabado, con ritmos y melodías que varían constantemente, mayormente instrumental, y en donde la influencia de lo clásico y el jazz se aprecia en varias canciones. Recomiendo ampliamente el inicio del disco con tres canciones en las cuales no se aprecia la transición entre una y otra: City Life (4:41 de duración), Nude (0:22) y Drafted (4:20). Por cierto, esta última es una canción muy hermosa y con un final del gran guitarrista Andy Latimer usando el “slide”.

A continuación, el disco completo, el cual está en mi top ten de preferencias.

Video: C A M E L / N U D E (with Bonus Tracks) | Canal en Youtube de Prog Rock Dock

Y después, Camel interpretando en directo la canción Song Within A Song (algo así como una canción dentro de una canción), nada más y nada menos que en el Royal Albert Hall en el año 2018:

Etapa III: El nuevo sonido Canterbury…

Amoeba Split

Amoeba Split es una joven banda gallega (de La Coruña, para ser exactos). Su apuesta musical se basa en un jazz rock con tildes progresivos que navega entre el sonido Canterbury y el jazz más clásico, además de pinceladas souls debidos al tratamiento vocal de María Toro.

El nombre de Amoeba Split (la traducción del inglés literal es “La escisión de la ameba”) se refiere a una de las generaciones básicas de vida de los organismos unicelulares, lo que los biólogos llaman reproducción por bipartición. Amoeba Split se formó a finales de 2001 en La Coruña tras la separación de una banda con tendencias psicodélicas llamada Rama Lama FaFaFa, y se pusieron a trabajar en lo que les gustaba: el rock sinfónico y progresivo, con influencias del SC, pero sin querer sonar a ningún grupo en concreto y tener un estilo propio.

Second Split

A continuación, un video, casi casero, de una presentación de Amoeba Split en directo en el Jazz Filloa de La Coruña, el 26 de diciembre de 2019, interpretando su tema “Backwards all the time” (del disco Second Split)

Vídeo: Amoeba Split – «Backwards all the time» (26/12/2019) | Amoeba Split

Zopp

Zopp es una creación del compositor y multiinstrumentista inglés Ryan Stevenson, con la colaboración de Andy Tillison (además colaboró en la mezcla y producción) y Theo Travis de The Tangent, y el baterista Andrea Moneta (Leviathan).

Zopp se creó alrededor de 2010, y nació del amor de Ryan por la escena del RP y Canterbury de los años 60 y 70. A medida que la música se desarrolló, Zopp ha absorbido más influencias, como Stravinsky y Steve Reich, así como incursiones en el ámbito de la música ambiental.

El sonido se basa en el bajo fuzz vintage y los sonidos de órgano Hammond que se entrelazan con complejos cambios de compás, y en melodías pegadizas con interludios de teclado ambiental, para encantar y relajar al oyente con su fascinante fusión.

He seleccionado este maravilloso disco homónimo Zopp de 2020. El material transita por el rock progresivo instrumental, influenciado claramente por la Escena de Canterbury.

Zopp

Bueno queridos amigos, hasta aquí mi reseña del Sonido Canterbury. El próximo artículo se lo dedicaremos al hard rock; particularmente a los grupos pioneros de finales de los años sesenta, tales como Led Zeppelin, Deep Purple, Kiss y Van Halen. Hasta la vista…

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es