MúsicaParaPensar | El neo rock progresivo y el rock experimental, por Alberto Tobío Martel - Runrun

La década de los años noventa y una nueva transición hacia el rock progresivo de los años 2000

Algunas precisiones históricas y conceptuales

La década de los años 90 fue muy importante en el sentido de lograr la consolidación del rock progresivo (RP) y marcar el camino de lo que se creó de allí en adelante. Por una parte, se continuó renovando lo que ya se había iniciado en la década anterior con agrupaciones como Marillion y Porcupine Tree (ver el anterior artículo La adaptación del rock progresivo). En este sentido surge lo que podríamos llamar el “neo rock progresivo” que se ha extendido hasta los años 2000.

Esta renovación parte desde inicios de la década de los noventa con bandas como The Flower Kings, hasta grupos extraordinarios que se crean hacia finales de la década como Transatlantic, Mustly Autumn y RPWL. Paralelamente a ello, y a mediados de la misma década, aparecen bandas del llamado rock experimental, que también pudiéramos denominar como “metal progresivo”, como Liquid Tension Experiment (LTE).

The Flower Kings

The Flower Kings, que a mí me gusta bastante, es una banda sueca formada en el año 1994 por el guitarrista y cantautor Roine Stolt. A diferencia de Porcupine Tree, aunque la ubicamos en el subgénero neo rock progresivo, tiene más elementos del RP clásico. De hecho, tiene muchas semejanzas con Yes y, sobre todo, con Genesis, de la cual son admiradores declarados. Por cierto, Roine Stolt, aparte de ser un gran guitarrista, también colabora con Neil Morse en Transatlantic, del cual hablaremos más adelante.

Waiting for a Miracles

Waiting for Miracles (2 CDs) | Publicación: 2019 | Grabación: 2019 | Género(s): rock progresivo | Duración: 1 h 25 min | Discográfica: Century Media | Productor: Roine Stolt | Estudio de grabación: Cosmic Lodge, Suiza.

En cuanto al disco Waiting for a Miracle (Esperando por un milagro), “… el título en sí insinúa que la banda podría estar haciendo referencia al extraño estado del mundo en el que nació este álbum, con mucho tumulto y estrés que penetran gradualmente en la vida de las personas. Felizmente, estos dioses suecos del progreso sinfónico ofrecen una colección de canciones edificantes que presentan una perspectiva diferente, más esperanzadora y hermosa (…) ¿Por qué este álbum merece mi atención? Bueno, por un lado, es increíblemente ecléctico: la banda se adentra en los reinos de la música clásica, la improvisación libre, la electrónica y el rock electrónico. El progresivo lleno de suspenso e incluso el alegre pop florido, entonces, ¿qué es lo que no puede gustar de un álbum que presenta tantos estados de ánimo, sonidos y tipos de canciones diferentes? (…)”. Precisamente, esa gran diversidad de sonidos que, muchas veces, se complementan (este comentario es mío).

“En cuanto a la duración de la composición, el oyente puede obtener una miniépica de 10 minutos o una instrumental de 5 minutos, todo está ahí. Otro aspecto positivo de Waiting for miracles es que es una canción muy edificante. Como se mencionó anteriormente, este álbum se aparta del sonido que The Flower Kings presentó por última vez con Desolation rose en 2013. (…) Ahora parece que su mundo es más despreocupado, más accesible, más fácil de disfrutar. Y otro aspecto interesante de este lanzamiento de 2019 es que es bastante memorable, a pesar de la variedad de las canciones y la instrumentación a veces compleja, las canciones simplemente se quedan en tu cabeza, te gusten o no. Es un álbum tranquilo y acogedor y, una vez más, se basa en la premisa de que podrías terminar amándolo, odiándolo o simplemente apreciándolo por lo que es”. (Reseña de A Crimson Mellotron).

Por otra parte, para los fanáticos de The Flower Kings (como lo soy yo), en diciembre de 2017 se lanzó la primera caja recopilatoria titulada “A Kingdom of Colors” (Un reino de colores) que cubre el período de 1995 a 2002 y 10 discos en total. La segunda caja, titulada “A Kingdom of Colors 2”, que cubre los álbumes desde Adam and Eve hasta Desolation rose (Rosa desoladora), se lanzó en junio de 2018.

En el siguiente link se incluye un concierto de The Flower Kings interpretando Last Minute On Earth /In The Eyes Of The World en vivo en Tilburg, en el año 2006.

Transatlantic

Como dijimos al principio, hacia finales de la década se crean bandas renovadas de RP. Entre ellas, una de las más destacadas es, sin duda, Transatlantic.

A mi manera de ver las cosas, es una gran banda, de lo mejor de los últimos años, por varias razones. En primer lugar, porque está conformada por cuatro músicos brillantes: Neal Morse, líder vocalista, teclados y guitarra (exintegrante de Spocks Beard), Mike Portnoy, batería, percusión y coros (ex-Dream Theater), Roine Stolt, Guitarras y Coros (The Flower Kings) y Pete Trewavas, bajo y coros (Marillion).

En segundo lugar, porque está liderada por uno de los compositores más brillantes y prolíficos de los últimos años: Neil Morse. Esta afirmación no es mía, por su puesto. Ha publicado, como solista y en las diferentes bandas en las que participa, alrededor de 30 discos en estudio y unos 10 en directo. Es un compositor impresionante y profundo, que trata en sus canciones temas claves como la necesidad de valores positivos en el ser humano y la espiritualidad, aunque no necesariamente se crea en un Dios “con nombre y apellido…”.

Finalmente, por la evidente calidad de sus composiciones, tanto música como letras. Una buena cantidad de sus discos son “conceptuales”, lo cual es un sello característico del RP. Por ejemplo, el disco de Neil Morse Band, titulado The Great Adventure (La gran aventura) (2019), con una historia tan profunda, pero real, como la aventura que es la vida y el soñar con un mundo mejor.

A manera de historia, Transatlantic se separó con la retirada de Morse para lanzar su carrera como músico cristiano, lo cual también incluyó que abandonara Spock’s Beard. Un DVD en vivo, que muestra el último tour del grupo, fue lanzado en 2003, y presentaba muchos de sus grandes éxitos y, además, una versión del disco Abbey Road, original de The Beatles. La edición extendida también contiene una versión de Pink Floyd de la canción Shine on You Crazy Diamond. A manera de bono, Daniel Gildenlöw, de la banda Pain of Salvation, aparece a lo largo del DVD como un quinto miembro invitado del grupo, tocando teclados, guitarra, percusión e, incluso, cantando.

No obstante, después de 7 años vuelven a reunirse en 2009 para sacar su tercer álbum de estudio: The Whirlwind o Torbelino (en octubre de 2009). Un disco en el que continúa sorprendiendo la sinergia de estos grandes músicos y que se compone de una pieza de casi 78 minutos separada en 12 canciones (en lenguaje técnico/musical es una suite). Un disco lleno de creatividad y con notable participación de sus 4 integrantes en todas las canciones. Una edición doble que contiene 4 canciones adicionales de la banda y 4 versiones de Genesis, Procol Harum, América, The Beatles y Santana. Considerando por muchos como el disco del año.

The Absolute Universe (El universo absoluto) es el quinto (y último) álbum de estudio, lanzado el 5 de febrero de 2021 por Inside Out. Este es el disco que hemos escogido para ustedes.

The Absolute Universe es un álbum conceptual sobre “las luchas del mundo en 2020” y es el primer álbum de estudio nuevo de Transatlantic desde Kaleidoscope de 2014. El álbum se lanzó en tres formatos diferentes: una versión abreviada de 64 minutos titulada The Breath of Life (El aliento de la vida), una versión extendida de 90 minutos titulada Forevermore (Para siempre jamás) y una edición de lujo de 96 minutos de duración que combina partes de las versiones abreviada y extendida.

The absolute universe

The absolute universe | Publicación: 2021 | Grabación: 2020 | Género(s): rock progresivo | Duración: 1 h 4 min 15 s (versión corta) 3 h 14 min (versión extendida) | Discográfica: Inside Out | Productor: Transatlantic | Estudio de grabación: Fenix Studio, Varnhem, Suiza.

La estructura del álbum es similar a su tercer disco en estudio, The Whirlwind, en el sentido de que todas las canciones combinadas forman una sola experiencia auditiva.

Neal Morse comenzó a escribir letras para el álbum en marzo de 2019 y sintió que la banda posiblemente querría hacer una continuación de The Whirlwind. Sin embargo, cuando se reunieron en el estudio, rechazaron la idea, pero algunas de las letras permanecieron, lo que resultó en algunas referencias a Whirlwind.

En diciembre de 2019/enero de 2020, Morse escribió una segunda ronda de letras inspiradas en sus veinte años y en The Fountainhead, Atlas Shrugged y The Virtue of Selfishness de la autora ruso-estadounidense Ayn Rand, a la que llamó “una especie de madre del libertarismo”. Comentó que escribió letras sobre “cómo fui básicamente por este camino del egoísmo, y luego cómo el Señor me sacó de él y cuánto mejor es no estar en ese lugar”.

La tercera ronda de escritura del disco se produjo entre junio y julio de 2020 y se inspiró en los efectos de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos (particularmente en Nashville).

Este es el disco completo de The Absolute Universe.

RPWL

Lo primero que hay decir de esta extraordinaria banda alemana de neo rock progresivo, fundada en el año 1997, es que elaboran una música, dentro del subgénero progresivo, muy moderna, bastante sencilla, con bellas melodías y, obviamente, muy comercial.

Esto último, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, no es malo. Todo lo contrario, es un comercial muy bien hecho y de bastante penetración en el público.

El nombre de la banda es una combinación de las primeras letras de los apellidos de los cuatro miembros originales: Rissettio, Postl, Wallner y Lang (RPWL).

Después de tres años, comenzaron a hacer su propia música basada en sus influencias de la era de su banda de “covers”, fundamentalmente de Pink Floyd. Su álbum debut, God Has Failed (Dios ha fallado), fue recibido con entusiasmo internacional, elogios y excelentes críticas en todas las principales revistas de música rock progresiva.

El año 2002 trajo Trying To Kiss The Sun (Tratando de besar el sol), que vio a la banda desarrollar más su propio sonido y no depender tanto de sus influencias. Luego lanzaron un álbum recopilatorio llamado Stock (Valores) en 2003. Este álbum se formó con las pistas que no llegaron a sus dos álbumes anteriores, más una versión de Opel de Syd Barrett (primer guitarrista de Pin Floyd), que la banda usó en los shows como una prueba de sonido.

En 2005, lanzaron su tercer álbum de estudio, World Through My Eyes (El mundo a través de mis ojos). Este disco fue bien recibido por los fanáticos y de ahí salió su primer sencillo, Roses. Esta melodía también contó con el excantante de Genesis y Stiltskin, Ray Wilson en la voz principal. Lang también mezcló la edición especial del álbum en 5.1 y se lanzó como un disco híbrido SACD (Super audio CD).

World Through My Eyes

World Through My Eyes | Publicación: 2005 | Grabación: 2005 | Género(s): neo rock progresivo | Duración: 1 h 32 min | Discográfica: Inside Out Music | Productores: Yogi Lang, Karlheinz Wallner, Stephan Ebner y Manfred Müller | Estudio de grabación: Farmlands.

Más tarde durante ese año, la banda lanzó su primer álbum en vivo, Live: Start the Fire. El álbum de doble disco contiene la totalidad del concierto Rockpalast de la banda, nuevamente con Ray Wilson en la voz principal en Roses y otra pista, Not About Us (No sobre nosotros). Esta fue una forma en que la banda rindió un homenaje a Genesis, la otra banda principal que los había influenciado mucho, además de Pink Floyd.

El 9 de septiembre de 2007, la banda lanzó 9, un álbum que consta de canciones en vivo inéditas y cuatro nuevas canciones en solitario de Yogi Lang, Chris Postl, Manni Müller y Kalle Wallner. Las pistas de estudio son representativas de las diferentes influencias dentro de la banda. 9 se lanzó en una edición limitada que solo estaba disponible solamente en su sitio web.

En febrero de 2008, lanzaron un álbum titulado The RPWL Experience. En 2016, la banda lanzó un álbum en vivo que contenía una interpretación completa de The Man & The Journey de Pink Floyd.

Durante su gira de 2022, anunciaron el lanzamiento planeado de un nuevo álbum en abril de 2023.

Para finalizar la reseña de RPWL, les incluyo una de las canciones que más sonó del disco World Through My Eyes: Roses. Posteriormente, la misma canción interpretada en directo en el año 2005, con Ray Wilson (excantante de Genesis) como invitado especial.

A continuación, les copio una breve reseña del disco escogido contenida en la página de la banda (https://www.rpwl.net/): “…el disco es una colección de material inédito, la banda tuvo tiempo de despejarse y trabajar en algo completamente diferente. El nuevo álbum estuvo influenciado por las teorías de creencias indias, incluidos los instrumentos orientales grabados en la India. World Through My Eyes suena más rockero y colorido que los álbumes anteriores: tiene las peculiaridades progresivas del primero, las estupendas sensibilidades del segundo y las excentricidades experimentales del tercero. También las letras van al grano: ¿Dónde está el mundo real si nuestra única experiencia es el mundo a través de nuestros ojos? Como punto culminante especial, la balada pop Roses demuestra ser ganadora teniendo como invitado especial nada menos que a Ray Wilson, el cual le da a la canción una profundidad muy especial, a pesar de tener una estructura muy simple, solo con su voz”.

Liquid Tension Experiment (LTE)

Vamos a hablar brevemente de una derivación hacia mediados de los años 90, proveniente básicamente del neo rock progresivo y de neo hard rock: el denominado rock experimental. Aquí analizaremos un grupo realmente impresionante (Liquid Tension Experiment, LTE) conformado por cuatro músicos virtuosos: Tony Levin (bajista de Peter Gabriel), John Petrucci y Jordan Rudess (Dream Theater), y Mark Portnoy (ya lo mencionamos como miembro de Transatlantic, ex Dream Theater y hoy en día baterista de grupos tan prestigiosos como Flying Colors, Sons of Apollo y The Neal Morse Band).

Es, en pocas palabras, un “supergrupo”.

Este grupo de rock experimental “instrumental”, formado en 1997, ha grabado hasta la fecha 3 discos en estudio. La verdad es que hace una música impresionante caracterizada por la esencia del RP, pero con ingredientes del neo hard rock (en particular de Dream Theater): variaciones fantásticas de los patrones rítmicos, solos de todos los instrumentos, melodías a veces complejas que dan la sensación de que se trata de improvisaciones sucesivas. Pero como ya hemos visto antes, el RP, aunque siempre existe en él un margen para ellas, lo cierto es que es bastante planificado y ensayado.

Es difícil, casi imposible, decir quién de los músicos destaca más, porque los cuatro integrantes de LTE son unos virtuosos. Pero yo señalaría al guitarrista John Petrucci, probablemente hoy día entre los top 10 guitarristas del mundo del rock en general, lo cual no es poca cosa.

Liquid Tension Experiment 1

Liquid Tension Experiment 1 | Publicación: 1998 | Grabación: 1997 | Género(s): metal progresivo | Duración: 73 : 55 min | Discográfica: Magna Carta | Productor: LTE | Estudio de grabación: Millbrook Sound Studios, Millbrook, New York.

Del disco debut de 1998 incluimos a continuación el tema con el cual inicia. Se trata de Paradigm Shift (Cambio de paradigma). Considero, y me puedo equivocar, que es una de las agrupaciones más importantes del rock de la década de los 90 y hasta hoy en día. Al principio, para el que no está acostumbrado a este tipo de música, seguramente le parecerá una “música vertiginosa”. Pero lo que queda claro es el virtuosismo de los músicos y la excesiva complejidad de la ejecución.

A modo de cierre…

En el artículo anterior, La adaptación del rock progresivo, les hablé de una investigación que vengo realizando en los últimos meses, aunque no con tanta rigurosidad científica. Vimos cómo alrededor de un 70 % de las bandas de RP que hemos estudiado, y que nos han llamado la atención (especialmente lo que denominamos el neo rock progresivo) se han creado a partir de los años dos mil. Esto da una idea de que el subgénero no ha desaparecido. Todo lo contrario, se ha adaptado a las nuevas realidades sociales, tecnológicas, musicales y, especialmente, al mercado.

Grupos de RP de acuerdo al país al que pertenecen o donde se formaron (muestra de 55 bandas)

Pero, además, existe un hecho muy claro: la mayor parte de estas bandas nuevas, así como también las que formaron parte de la primera ola del RP por los años sesenta y setenta, se crearon o surgieron en el Reino Unido. De hecho, poco más del 50 %. Le siguen, en orden, países del resto de Europa (33 %), EEUU (13 %) y Canadá (apenas el 2 %).

Cuando terminemos estas primeras 10 entregas y cerremos el timeline hasta nuestros días, tenemos planificado 2 o 3 artículos referidos a bandas extraordinarias que han tenido la capacidad creativa de hacer un RP mucho más sencillo y comercial, pero con resultados realmente excelentes. Como adelanto de algunas de esas bandas: Legacy Pilots (2018), This Winter Machine (2016), The Mute Gods (2014), The Prog. Collective (2012), Lee Abraham (2004) y Tony Patterson (2001), de UK; The Black Noodle Project (2001) de Francia; Barock Project (2007) de Italia; Fish on Friday (2009), de Bélgica, entre otros grupos.

