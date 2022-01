MúsicaParaPensar | El pop rock: una rama comercial del rock, por Alberto Tobío Martel - Runrun

El pop rock ha tenido tres momentos clave: años 60, que inicia con Supertramp y Fleetwood Mac; años 70, con grupos como Styx y Dire Straits; y años 80, con bandas como Crowed House

@albertotobio

El pop rock: una rama comercial del rock

Reiniciando nuevamente nuestros artículos sobre música rock, existe un subgénero que deriva directamente del rock clásico, pero también tiene influencias del rock progresivo (RP), como lo es el pop rock. Evidentemente se trata de un tipo de música mucho más comercial, aunque esta es una discusión también muy relativa, porque prácticamente todos los subgéneros del rock tienen elementos comerciales. Ya lo hemos explicado anteriormente, no es lo mismo el grupo Genesis de los años 60 o 70 (con Peter Gabriel), que el mismo grupo en los 80 y 90 (ya con el liderazgo de Phil Collins). Esto se puede ver también en bandas como Yes, Camel, Rush o Pink Floyd.

El pop rock surgió a finales de los años sesenta, paralelamente a los inicios del RP y, a nuestro modo de ver, ha tenido tres momentos clave: años 60 o los inicios del pop rock, con agrupaciones como Supertramp y Fleetwood Mac; años 70, o “la segunda ola”, con grupos como Styx y Dire Straits; finalmente, años 80 o “tercera ola”, con bandas como Crowed House.

Años sesenta

Los inicios del pop rock se remontan 50 años atrás con agrupaciones emblemáticas como Fleetwood Mac y Supertramp.

Comenzando con Fleetwood Mac, es importante distinguir dos grandes épocas: la primera, comandada por Peter Green y Mick Fleetwood, que duró aproximadamente hasta el año 1974; la segunda, mucho más conocida, ya con Stevie Nicks y Lindsey Buckingham como líderes musicales indiscutibles. Clave para nuestro análisis: en la primera etapa era una banda fundamentalmente de blues, en la segunda se orientó al pop rock, que es nuestro tema de este artículo.

Rumors (Fleetwood Mac)

Comenzamos con seguramente uno de los mejores discos de la historia del rock, el famoso Rumors. Como dicen por allí, “es bueno de comienzo a fin”. De esos discos que nunca pasan de moda, un absoluto “clásico”. Muchas personas se confunden al creer que Rumors es el primer disco de la banda. Es, de hecho, el undécimo (11) disco desde su formación y el segundo ya con presencia de Nicks y Buckingham.

Una anécdota: pienso en los resultados obtenidos, particularmente en la profundidad y emotividad las composiciones, y en la sencillez y a la vez espontaneidad de la ejecución (y grabación). El grupo en ese momento estaba pasando por dos rupturas sentimentales: por una parte, el matrimonio entre John MacVie (bajista) y Christine McVie (tecladista) estaba llegando a su fin. Por la otra, el rompimiento de la relación (noviazgo) entre Stevie Nicks (cantante principal) y Lindsey Buckingham (guitarrista). De hecho, y lo ha contado muchas veces Mick Fleetwood, el disco se iba a llamar de otra manera, pero ante tantas peleas, chismes y comentarios entre ellos, decidió llamarlo simplemente: Rumors.

El disco fue (y es todavía) un éxito comercial. De hecho, solamente en su primera semana después del lanzamiento vendió más de 10 millones de copias. Ha obtenido innumerables elogios por parte de los especialistas en la materia y es el resultado de la combinación de tres grandes compositores y cantantes, situación muy difícil de encontrar en cualquier otra banda de rock (Nicks, Christine McVie y Buckingham).

Vídeo: Rumours (Full Album) | Canal en Youtube de SOUL DEEP

Ganó el premio a Álbum del Año en los Premios Grammy de 1977 y ha vendido hasta el presente más de 40 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Otros datos curiosos de este maravilloso disco. Se trataba de la época hippie en la escena de Sausalito y, por otra parte, Fleetwood Mac contó con un gran presupuesto para la elaboración del disco. Esto propició el consumo de drogas, “las noches de insomnio y el uso excesivo de cocaína marcaron gran parte de la producción del álbum” (Fuente: Wikipedia).

Por otra parte, eran tan grandes las tensiones entre los miembros del grupo, que las miembros femeninas de la banda decidieron vivir en dos condominios cerca del puerto de la ciudad, mientras que los hombres arrendaron un apartamento en las colinas adyacentes al estudio.

Breakfast in America (Supertramp)

Es, sin duda alguna, otro gran disco de colección. Muy bien grabado y ejecutado, con canciones maravillosas. De hecho, obtuvo importantes premios, sobre todo relativos a la calidad de la grabación.

Breakfast in America es el sexto álbum de estudio de Supertramp. Generó cuatro sencillos exitosos de Billboard en EE. UU.: The Logical Song (No. 6), Goodbye Stranger (No. 15), Take the Long Way Home (No. 10) y Breakfast in America (No. 62) (Fuente: Wikipedia).

Aparte de la gran calidad de la música, me parece importante resaltar el diseño del disco. La portada del álbum se asemeja a una vista de Manhattan a través de la ventana de un avión. Fue diseñado por Mike Doud y Mick Haggerty. La imagen muestra a Kate Murtagh, vestida como una camarera llamada «Libby» de un restaurante, como una figura de la Estatua de la Libertad sosteniendo un vaso de jugo de naranja en un plato pequeño en una mano (en lugar de la antorcha en la estatua), y un menú de restaurante plegable en el otro lado, en el que está escrito “Desayuno en América”.

El fondo presenta el extremo sur del distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, con el horizonte del Bajo Manhattan representado a través de una caja de copos de maíz, un cenicero, cubiertos (para los muelles), botellas de jarabe para panqueques, cajas de huevos, saleros y pimenteros, tazas de café, botellas de kétchup y mostaza, etc., todo pintado con espray blanco.

Las torres gemelas del World Trade Center aparecen como dos pilas de cajas, y el plato del desayuno representa The Battery, el punto de partida del ferry de Staten Island. La foto de la contraportada, que muestra a los miembros de la banda desayunando mientras leen los periódicos de sus respectivas ciudades, fue tomada en un restaurante llamado Bert’s Mad House. (Fuente: Wikipedia).

A continuación, les dejo una versión en vivo de las canciones Logical Song y Breakfast in America, de la gira europea del año 1979 y contenida en el disco Supertramp Paris.

Vídeo: Supertramp – The Logical Song (Live In Paris 1979) | Canal en Youtube de LegendsRadio

Vídeo: Supertramp – Breakfast in America (Live In Paris ’79) | Canal en Youtube de STAGES

Años setenta

Primero hablaremos brevemente del grupo norteamericano proveniente de Chicago: Styx. Es una banda formada en el año 1972 con un sonido especial, muy particular y, yo diría, hasta muy fino. En su estilo fusiona los sonidos de guitarra de hard rock con guitarra acústica, sintetizadores mezclados con piano acústico, pistas alegres con baladas poderosas e incorporando elementos del teatro musical internacional. La banda se estableció con un sonido de RP en la década de los setenta y comenzó a incorporar elementos de pop rock en la década de los ochenta.

El gran avance comercial de Styx en América del Norte se produjo con el disco The Grand Illusion (1977), que alcanzó el puesto número 6 tanto en los EE. UU. como en Canadá, y se convirtió en el primero de cuatro álbumes consecutivos de triple platino en los EE. UU. para Styx. Contó con el sencillo Come Sail Away, un éxito entre los 10 primeros en ambos países. Precisamente, este es el disco que hemos escogido para mostrar el sonido muy característico de Styx.

La banda estuvo siempre liderada por el extraordinario cantante y tecladista Dennis DeYoung, y por los guitarristas James “JY” Young y Tommy Shaw. Estos dos últimos son los únicos que sobreviven en la conformación actual de la banda.

The Grand Illusion (Styx)

Vídeo: S̲ty̲x – T̲h̲e̲ G̲rand illus̲ion (Full Album) 1977 | Canal en Youtube de Classic Rock

La otra banda que hemos escogido es de mis favoritas: Dire Straits (formada en Londres en el año 1977). Hay muchas razones que hacen que sea una de las grandes bandas de la historia del rock. En primer lugar, y quizás de las cosas más relevantes: tiene un sonido diferente, inconfundible. A pesar de que la hemos colocado en el subgénero del pop rock; no obstante, tiene influencias muy claras del country, del folk, blues rock y del jazz. Pero es, definitivamente, la voz particular de Mark Knopfler y su estilo y calidad para tocar la guitarra lo que más resalta.

En segundo lugar, la calidad de las composiciones y el contenido inteligente y profundo de las letras. Un ejemplo de ello es la canción Romeo and Juliet, del disco Making Movies, la cual fue número 8 en la lista de singles del Reino Unido, y que habla de una historia de amor fallida, con alto contenido emocional, pero, evidentemente, con nombres ficticios. Otro buen ejemplo, la fabulosa canción Brothers in Arms, del disco del mismo nombre, que habla de la estupidez de la guerra de Las Malvinas.

Finalmente, la calidad técnica de las grabaciones combinada con la presencia de músicos de alta calidad. Además del propio Mark, Jon Illsley (bajo y coros), Pick Withers (batería y percusión) y Alan Clark (teclados).

En el año 1995 finalmente Dire Straits se disuelve y Mark Knopfler inicia una carrera en solitario bastante exitosa. Es de esos pocos casos en los cuales la etapa solista de un artista es igual o mejor que la etapa anterior del grupo, obviamente hablando en términos de la calidad compositiva y los límites para las nuevas ideas musicales.

Comercialmente hablando, ha sido una de las agrupaciones musicales más exitosas de todos los tiempos, especialmente en los años ochenta. Ha vendido las de 120 millones de discos en todo el mundo, incluidas 51,4 millones de unidades certificadas, lo que los convierte en uno de los artistas musicales de mayores ventas (Fuente: Wikipedia).

De este fabuloso grupo hemos escogido dos discos excelentes ya mencionados: Making Movies (del año 1980) y Brothers in Arms (1985).

Del primero, dos canciones muy conocidas: Tunnel of Love y Romeo and Juliet. Del segundo hemos colocado el link al disco completo.

Making Movies (Dire Straits)

Vídeo: Dire Straits – Romeo and Juliet (Making Movies, 1980) | Canal en Youtube de edsonguedes

Vídeo: Dire Straits – Tunnel of Love (Making Movies, 1980) | Canal en Youtube de edsonguedes

Brothers in Arms (Dire Straits)

Vídeo: D̲ire S̲t̲raits – B̲ro̲the̲rs in A̲rms Full Album 1985 | Canal en Youtube de Classic Rock

Para terminar esta parte, un regalo que les quiero hacer a mis lectores de una bellísima canción de Mark Knopfler ya como solista. Del disco Golden Heart (1996), la pista Are We in Trouble Now. Por favor deléitense con el solo de guitarra de Mark al final, una preciosidad, acompañado con el Pedal Steel Guitar de Paul Franklin.

Vídeo: Mark Knopfler – Are We in Trouble Now | Canal en Youtube de Mark Knopfler’sWorld

Por cierto, acabo de ver, ya casi terminando el artículo, un comentario de una persona sobre esta canción que muy bien resume la calidad de Mark Knopfler como guitarrista: “el solo final de esta canción nunca se verá en ninguna lista del «mejor solo de guitarra de todos los tiempos», pero realmente, ¿puedes pensar en uno mejor? No uno más rápido o algo más difícil de tocar, sino uno que sea más hermoso y (crucialmente) que se adapte mejor a la canción en la que se toca” (Fuente: Youtube).

Años ochenta

Personalmente soy de los que piensa que la década de los años ochenta fue la última que vio el surgimiento de nuevas bandas, de alta calidad y originales, al menos en el contexto del subgénero del pop rock. Estoy hablando particularmente de Crowed House, un grupo que cierra el ciclo de la música pop rock. Por cuanto, además de ser la última banda que yo conozca que hizo cosas interesantes, también volvió a los orígenes al traer elementos del rock clásico, particularmente de The Beatles.

Crowded House es una banda de rock formada en Melbourne en 1985. Sus miembros fundadores fueron el neozelandés Neil Finn (vocalista, guitarrista, compositor principal) y los australianos Paul Hester (batería) y Nick Seymour (bajo). Los miembros posteriores de la banda incluyeron al hermano de Neil Finn, Tim Finn, y los estadounidenses Mark Hart y Matt Sherrod. La formación actual incluye a los hijos de Finn, Elroy y Liam, y al tecladista estadounidense Mitchell Froom.

Un dato interesante. Recientemente, y ante la salida del guitarrista Lindsey Buckingham de Fleetwwod Mac, Neil Finn lo ha sustituido en los conciertos de la banda.

Crowded House (Crowded House )

De este disco debut del año 1986 he escogido un tema muy conocido y con grandes ventas en todo el mundo: Don’t Dream It’s Over. Solamente con el éxito comercial de una canción como esta, cualquier banda en el mundo, de cualquier género musical, se hubiera dado por satisfecha…

Vídeo: Crowded House – Don’t Dream It’s Over (Live At Sydney Opera House) | Canal en Youtube de 43Kouta

La grabación fue hecha en una de las últimas presentaciones de Crowed House en el Sydney Opera House, el 27 de noviembre de 2016.

