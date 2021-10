MúsicaParaPensar | Los inicios del rock progresivo, por Alberto Tobio Martel - Runrun

El rock progresivo intenta equipararse a la música académica, por lo cual tanto su música como las letras adquieren un mayor nivel de sofisticación y profundidad

Algunas referencias y conceptos

El rock progresivo (RP en adelante) es un subgénero de la música rock que se desprende del rock clásico o tradicional, pero con influencias de otros géneros como el jazz y la música clásica. Intenta equipararse a la música académica, por lo cual tanto su música como las letras adquieren un mayor nivel de sofisticación y profundidad.

Para ampliar la información general sobre el RP, sus orígenes, historia, principales bandas, músicos, etc., pueden consultar, además de Wikipedia, el portal AllMusic.

El grupo Génesis, uno de los más fieles exponentes del RP. Aquí visto en un concierto en los años setenta con Peter Gabriel como uno de los más grandes frontman de la historia.

Vídeo: Genesis I Know What I Like (Live 1973 Shepperton Reworked) | Canal en Youtube de Oxygene 80

La mayor parte de las primeras bandas de RP provinieron de Europa, especialmente de Inglaterra, precisamente porque los músicos tenían una mayor influencia de la música clásica. En EE. UU., por el contrario, se crearon mucho menos bandas debido a que la influencias venían de otras tendencias musicales como el blues.

Se trata de una música bastante más compleja que el rock clásico, representada por grupos y artistas como The Beatles, Elvis Presley o The Rolling Stones. Se buscaba darle mayor peso y credibilidad a la música rock a través de una búsqueda artística que iba más allá de lo comercial.

En definitiva, los aspectos resaltantes se pueden resumir en: ritmos más complejos con compases que varían continuamente, melodías y armonías más sofisticadas, letras con mayor contenido (humano, social, referido a la ciencia o a la naturaleza), experimentación en el estudio en cuanto a nuevas técnicas de grabación, virtuosismo de los músicos y, en general, música más planificada con antelación al proceso de grabación.

Una anécdota que puede ilustrar muy bien este salto cualitativo del rock clásico al rock progresivo: Paul Mc Cartney dijo en varias oportunidades que ellos (The Beatles) se aburrían de hacer música solamente utilizando 12 compases. Por esta razón, los propios Beatles experimentaron con el RP en discos como Revolver, del año 1966, agregando elementos sicodélicos, barrocos y con mucha influencia clásica.

Un aspecto común: la mayor parte de los grupos de RP produjeron “discos conceptuales”, es decir, con historias o temas que integran las letras y las melodías. Algunos ejemplos emblemáticos: The Wall y The Dark Side of The Moon (Pink Floyd), Nude (Camel) y The Lamb Lies Down on Broadway (Genesis).

Vídeo: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (Full Album HQ) | Canal en Youtube de Pink Floyd

Grupos emblemáticos y discos clave

No resulta fácil seleccionar, en primera instancia, los grupos más relevantes de este período y, mucho menos, escoger los discos más representativos de cada uno de ellos. La decisión de estas escogencias siempre tendrá un componente personal y hasta subjetivo.

Dos grupos pioneros en este subgénero son, sin duda alguna, Renaissance y Procol Harum (ambos ingleses). El primero, formado a finales de la década de los 60, desarrolló un sonido único, el cual combinaba el amplio rango vocal de Annie Haslam, con la preminencia del piano y los arreglos orquestales. Una fusión de influencias clásicas con folk, rock y jazz. Por otro lado, Procol Harum, con influencias también clásicas y del barroco, tuvo un gran éxito comercial con la canción A Whiter Shade of Pale, contenida en su primer disco de 1967.

A los grupos pioneros le siguen grandes nombres como Genesis, Yes, Pink Floyd, Camel, Emerson, Lake & Palmer y Rush, entre otros. Todos ellos dentro del RP, pero con ingredientes del jazz (Camel y EL&P), de la música sinfónica (Pink Floyd, Genesis y Yes) y del hard rock (Rush).

Hemos seleccionado 6 discos clave para entender esta primera etapa de arranque del RP; tres de ellos conceptuales y tres con estructuras tradicionales de canciones independientes.

Y, aunque nos parezca extraño, uno de ellos pertenece al grupo venezolano Témpano, que antes de finalizar la década de los años setenta ya había grabado un disco de RP que se puede considerar pionero en Latinoamérica. Tan es así que se trató de una producción independiente dado lo novedoso del subgénero, al menos en nuestro país.

Fragile (Yes)

Es el segundo disco en estudio de la banda y el primero con Rick Wakeman en los teclados. Es considerado uno de los seis mejores discos de batería de todos los tiempos (dentro del rock en general). Tuvo, además, gran éxito comercial en el Reino Unido y en EE. UU.

Se caracteriza por la complejidad de sus ritmos y melodías que “suben y bajan”, “aceleran y desaceleran” continuamente; por la presencia de acordes sofisticados de pianos y sintetizadores, y por un gran trabajo en la batería y percusión por parte de Bill Bruford.

Video: Roundabout, live at Rock & Roll Hall of Fame 2017 (induction ceremony) | Canal en Youtube de SonicAxiom

Es el primer álbum del grupo en el cual participa el artista inglés Roger Dean en el diseño de la caratula, pero también en el diseño del logo y de los escenarios en los conciertos en vivo. La pista de partida Roundabout se convirtió en una canción muy popular e icónica.

The Lamb lies down on Broadway (Genesis)

Es un disco pionero, muy diferente a todo lo que se hizo en esa época. Un álbum totalmente conceptual, con un peso significativo de la historia y de las letras de las canciones.

La historia, concebida casi en su totalidad por Peter Gabriel, habla de un personaje llamado Rael, un joven puertorriqueño de la ciudad de Nueva York que de repente se embarca en un viaje de autodescubrimiento y encuentra incidentes y personajes extraños en el camino.

Video: The Carpet Crawlers (Disco: The Lamb Lies Down on Broadway (1974) | Canal en Youtube de moonlitknight009

La grabación del disco marca, además, la partida de Peter Gabriel y el inicio de su carrera en solitario. Phil Collins asume la función de voz principal y de frontman, y se inicia una nueva etapa del grupo como ya comentaremos en una próxima entrega.

Hemispheres (Rush)

Empiezo por un comentario personal. La primera vez que escuché Hemispheres, quedé en shock. No me podía creer lo que estaba oyendo: solo tres músicos (bajo, guitarra y batería, con partes muy bien estudiadas de sintetizadores), el virtuosismo de los músicos, la articulación interna de las canciones y lo maravilloso de las letras. Rush es, definitivamente, una banda de RP, pero influenciada su música por el hard rock. Aparte de eso, un equilibrio casi perfecto entre los ritmos y las melodías.

Es, además, un disco mixto: la Parte I es conceptual, mientras que la Parte II contiene canciones muy bien hechas pero aisladas, tales como The Trees (4:42) o La Villa Strangiato (con una duración de 9:34 min).

Video: The Trees (Disco: Hemispheres, 1978) | Canal en Youtube de Rush

Un aspecto importante de Rush (grupo canadiense): todas las letras pertenecen al recientemente fallecido baterista Neil Peart. La música en su totalidad es compuesta conjuntamente por Geddy Lee (cantante, bajista y tecladista) y Alex Lifeson (guitarras).

Otro detalle que da una idea del virtuosismo de los músicos: Geddy Lee, en los conciertos en vivo, puede, simultáneamente, cantar, tocar los teclados y los bass pedals. Este nivel de coordinación es un estándar muy difícil de superar por cualquier músico en cualquier tipo de música.

The Wall (Pink Floyd)

Es un disco doble imprescindible en la colección de todo fanático del RP. En la idea central, las letras y buena parte de la música están presentes el genio de Roger Waters. El disco, a pesar de lo complejo que es, tuvo un gran éxito comercial en EE. UU., encabezando las listas de preferencias durante unas 15 semanas.

Igualmente, la gira de conciertos fue muy exitosa, en donde la banda tocaba el disco completo en vivo, con enormes recursos visuales y de sonido.

Video: Another Brick in the Wall (Part 2) – Pink Floyd (disco: The Wall, 1979) | Canal en Youtube de TheJimiHendrixExp67

La historia se refiere a un personaje llamado Pink, el cual es una estrella de rock que se encuentra harta del mundo que le rodea y plantea una especie de “muro virtual” para aislarse del mismo. Esta estrella de rock deprimida (que encarna tanto al exguitarrista del grupo Syd Barrett como al mismo Roger Waters) entra en conflicto con temas clave como la familia, las guerras y la educación.

Atabal-Yemal (Témpano)

Es, sin duda alguna, uno de los grandes discos de RP de nuestro continente, con claras influencias de bandas como Camel y Génesis. Es bastante instrumental, con muy pocas letras, donde hay un alto predominio de los sintetizadores, guitarras con sonidos innovadores (estilo Steve Hackett); y la percusión elaborada y virtuosa del gran baterista Gerardo Ubieda.

El disco tiene canciones largas como Atabal-Yemal (10:09) y Presencias y ausencias (9:31); y una canción comercial pero muy bella como Anhelos (3:32).

Vídeo: Presencias y Ausencias (disco: Atabal-Yemal, reedición 1998) | Canal en Youtube de Témpano – Tema

En el año 1998 la productora francesa Musea Records hizo una reedición del disco con tres canciones nuevas: KTR, Un nuevo encuentro y Árbol de la vida.

Nude (Camel)

Es también un disco conceptual, basado en la historia real de un soldado japonés (Hiroo Onoda) abandonado en una isla durante la Segunda Guerra Mundial y que no se enteró de que la guerra había terminado. Nude deriva de su apellido “Onoda”. Finalmente, cuando es rescatado y recibido con premios y condecoraciones, al poco tiempo colapsa dadas las secuelas de su aislamiento y la imposibilidad de adaptarse nuevamente a la sociedad.

Nude es un disco muy bien grabado, con ritmos y melodías que varían constantemente, mayormente instrumental; y en donde la influencia de lo clásico y el jazz se aprecia en varias canciones. Recomiendo ampliamente el inicio del disco con tres canciones en las cuales no se aprecia la transición entre una y otra: City Life (4:41), Nude (0:22) y Drafted (4:20). Por cierto, esta última es una canción muy hermosa y con un final del gran guitarrista Andy Latimer usando el slide.

Vídeo: Drafted – live. (Disco: Never let go, 1993) | Canal en Youtube de Caio Dias

Un comentario final. La mayor parte de estos grupos, especialmente en una primera etapa, buscaron sitios aislados (granjas o fincas) para pensar en los conceptos, las melodías y las letras; al igual que utilizarlos como estudios de grabación. Esto quizás da una idea de la seriedad y el profesionalismo con el cual se tomaron el trabajo intelectual y de composición.

