Una cara más profunda de la música, por Alberto Tobio Martel - Runrun

Pensar en hablar de música es una cosa muy amplia, que se puede abordar de muchas formas. De hecho, en internet hay una vasta información al respecto. No obstante, cuando se habla de música seriamente y de manera integral, la perspectiva es completamente diferente.

Lo anterior significa muchas cosas, pero, primero que todo, que la música en general es una rama de las artes influenciada por acontecimientos de la historia y de hechos relacionados con las sociedades, la naturaleza, el ser humano, la familia, la paz e, inclusive, las guerras. Pero, además, la música hay que analizarla más allá de lo que nos entra directamente por los oídos (melodías o ritmos que nos gustan).

Hay aspectos maravillosos de la música que es necesario entender para lo cual no es necesario que seamos músicos expertos o profesionales. Por ejemplo, la melodía y el ritmo, y cómo se relacionan entre sí. Pero, además, las letras, que en muchos casos son profundas, con contenidos fabulosos y que nos sirven en muchos casos para ver la vida de otra manera, casi siempre en sentido positivo.

En las siguientes diez entregas vamos a hablar de dos subgéneros de la música rock: el rock progresivo y el rock electrónico progresivo. Este último visto como una derivación del anterior.

Ambos subgéneros comparten: el alto nivel musical referido a las composiciones, la alta calidad y contenido de las letras (solamente aplicable al rock progresivo); las grandes innovaciones tecnológicas, especialmente referidas a las técnicas de grabación y los avances en los diseños de los instrumentos musicales; y, por supuesto, el virtuosismo de los músicos que intervienen.

El rock progresivo viene del rock clásico (representado, por ejemplo, por The Beatles o The Rolling Stones), pero donde se busca una mayor complejidad en la música (ritmo, melodía y armonía) y se escriben letras con contenido y con aportes muy importantes para la sociedad, la ciencia y la vida humana.

Se puede afirmar que se ha extendido hasta nuestros días. Sin embargo, el auge de la primera ola fue hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta con grupos como: Procul Harum, Renaissance, Genesis, Yes, Pink Floyd y Camel. Una transición con Rush y Asia. Y, más recientemente, una nueva ola con bandas como The Flower Kings, Marillion, Dream Theater y Steven Wilson, entre otros.

En el caso venezolano, tenemos el caso del grupo Témpano, que ya en el año 1979 había publicado un disco de rock progresivo (Atabal-Yémal).

Vídeo: Témpano – Atabal–Yémal (1979) || Full Album | Canal en Youtube de Coleccionistas De Rock Venezolano

Es definitivamente una música bastante más compleja que el rock clásico desde el punto de vista de los ritmos (compases más complejos y que varían continuamente), al igual que melodías y armonías más sofisticadas. Por otra parte, letras con más contenido, como dijimos anteriormente, experimentación en el estudio en cuanto a técnicas de grabación, y en muchos casos álbumes conceptuales (por ejemplo, Nude de Camel, The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis o The Wall y The Dark Side of the Moon de Pink Floyd). Ha recibido influencia de otros géneros como la música clásica, el jazz, rhythm and blues, etc… La búsqueda artística va mucho más allá de lo comercial y se persigue dar mayor peso y credibilidad artística a la música rock.

Vídeo: The Lamb Lies Down on Broadway Illustrated – Complete | Canal en Youtube de de Nathaniel Barlam

Aproximadamente con diez años de diferencia, hacia mediados de los años setenta, comienza a surgir con fuerza el rock electrónico progresivo, con pioneros como el alemán Klaus Shulze, apoyado en la aparición del sintetizador Moog. El rock electrónico progresivo mantiene la “complejidad musical” del rock progresivo, pero sin voces ni letras. Es decir, el artista se las arregla para componer piezas que, solamente con la música, logren despertar en el oyente sensaciones y sentimientos que el compositor desea transmitir. Y esto, a mi manera de ver, es de muy alto nivel musicalmente hablando…

Principales exponentes: Tangerine Dream, Kitaro, Vangelis, Suzanne Ciani, Brian Eno, Roger Eno, Cluster, etc. Por cierto, Brian Eno hace una derivación maravillosa de la música electrónica en lo que se ha llamado música ambiental (ambient). Este tema también lo vamos a abordar.

Vídeo: Brian Eno – An Ending (Ascent) (Remastered 2019) | Canal en Youtube de Brian Eno

En el caso venezolano, destacarían los casos de Ángel Rada, Miguel Noya y Vinicio Adames, entre otros.

En la próxima entrega comenzaremos nuestro viaje con los inicios del rock progresivo.

