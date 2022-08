MúsicaParaPensar | La adaptación del rock progresivo, por Alberto Tobío Martel - Runrun

La adaptación del rock progresivo (RP) a partir de los años ochenta y el denominado “neo hard rock”

@albertotobio

Algunos conceptos y apreciaciones

Después de un período sin escribir de música, volvemos con más artículos, siempre tomando como eje fundamental al rock progresivo (RP).

En esta entrega vamos a conversar acerca del proceso de transición del RP clásico de los inicios (años sesenta y parte de los años setenta) que se llevó a cabo en la década de los años ochenta y que significó, fundamentalmente, una “simplificación” de los distintos componentes de la música (ritmo, melodía y armonía) y, por supuesto, también de las letras de las canciones. También vamos a comentar el surgimiento de un subgénero que viene del hard rock de los años sesenta y que nosotros denominamos el “neo hard rock”.

En el primero de los casos vamos a comentar sobre el proceso de adaptación de grupos originarios, como Genesis y Rush y, además, sobre una banda inglesa fundamental en esa transición, como lo es Marillion, fundada precisamente a principios de la década (1979). Pero además vamos a ver el caso de otros grupos importantes y muy representativos de las nuevas olas del subgénero como Mystery (1986), Porcupine Tree (1987) y No-Man (1987).

Con referencia a las nuevas bandas de RP, es impresionante ver cómo han surgido muchos y maravillosos grupos, especialmente en Europa, Canadá y EE. UU. Fíjense esta asombrosa cifra: aproximadamente un 85 % de las nuevas bandas de RP son europeas (investigación propia entre junio y julio de 2022). Y si consideramos los grupos pertenecientes solamente al Reino Unido, tenemos una cifra impresionante del 55 %.

Pero, lo más asombroso, es que los años 2000 se han caracterizado por la aparición de grupos de lo que pudiéramos denominar “la segunda ola del neo rock progresivo”. Teniendo a Marillion como punto de inflexión en los años ochenta, no queda la menor duda de que recientemente hay una renovación extraordinaria del subgénero.

Esta reciente investigación de la que ya les comenté (aunque probablemente no tan científica), con una muestra de unos 50 grupos surgidos a partir de los años ochenta, nos habla de que aproximadamente el 70 % de ellos se han formado a partir del año 2000 (resaltados en negrillas en el gráfico a continuación).

Grupos de RP surgidos a partir de los años ochenta (muestra de 53 bandas)

Las cifras anteriores nos hablan de una tesis muy probable mediante la cual se confirma que hay una “ola” de nuevos grupos de RP, con la esencia de los pioneros, pero con una música y letras más adaptadas a los nuevos tiempos. Dicho de otra manera, somos de los que pensamos que el RP, con todas sus variantes, no murió a finales de los años setenta, sino más bien ha tenido una serie de fases de continua renovación, haciéndolo seguramente más digerible al mayor número de personas posible. Más comercial, sí, ¿y cuál es el problema? Un comercial bien hecho, eso sí…

Con referencia al neo hard rock, vamos a dedicarle un espacio importante a la fabulosa banda Dream Theater (DT), fundada en el año 1985, y conformada por cinco músicos realmente virtuosos. A diferencia de los grupos anteriores, DT es una banda de rock progresivo, pero con un ingrediente de “metal” bastante importante.

Genesis

Duke

Duke | Publicación: 1980 | Grabación: 1979 | Género(s): rock progresivo | Duración: 55:06 min | Discográfica: Charisma y Atlantic | Productores: David Hentschel y Genesis | Estudio de grabación: Polar, Estocolmo, Suecia.

El primer ejemplo es el disco Duke, grabado por Genesis en el año 1979 y publicado en el año 1980. Se trata de un gran disco de RP, pero, evidentemente, mucho más sencillo que los discos anteriores (de la era de Peter Gabriel que se extendió hasta el año 1975), tanto en las letras como en la música (particularmente los ritmos, melodías y, sobre todo, las armonías). Pusimos el link a la pista de apertura (Behind the Lines, Detrás de las líneas), para que podamos apreciar lo que estamos diciendo.

Otro hecho significativo de la década de los 80 es la disminución dramática de los “discos conceptuales”. Sin embargo, una curiosidad sobre Duke. Dada la manera cómo se concibió, en la cual los tres integrantes del grupo (el tecladista Tony Banks, el guitarrista/bajista Mike Rutherford, y el cantante y baterista Phil Collins) hicieron aportes individuales en la composición, quedó espacio para la elaboración de una larga suite que está conformada por 6 canciones (aparte de Behind the Lines: Duchess, Guide Vocal, Turn it on Again, Duke’s Travels y Duke’s End). Originalmente era una sola canción temática o conceptual, pero, finalmente, fue dividida en partes.

Por favor, oigan esta extraordinaria canción, y díganme si no se trata de una versión “un poco más simple” de la música de Genesis de sus orígenes…

Rush

El otro ejemplo es el de Rush, un grupo canadiense caracterizado, al menos en su etapa inicial, por hacer música progresiva, pero con un toque hard. Sin embargo, a partir del disco Signals del año 1982, el sonido de la banda cambia a más neo rock progresivo, con canciones más cortas y con un sonido de los sintetizadores más predominante. Sobre esto último, la influencia del bajista y tecladista Geddy Lee ha sido determinante.

Signals

Signals | Publicación: 1982 | Grabación: 1982 | Género(s): rock progresivo | Duración: 43:12 min | Discográfica: Anthem | Productores: Rush | Estudio de grabación: Le Studio, Morin-Heights, Québec, Canada.

Marillion

Con referencia a los nuevos grupos, vamos a comenzar por Marillion (marillion.com). Es un grupo fabuloso que representa claramente la evolución del RP en los años 80 o lo que también muchos especialistas llaman el rock neo progresivo. Constituyó una especie de “bisagra” entre lo anterior y lo actual…

En síntesis: música muy bien compuesta, planificada y grabada; complejidad en los ritmos y melodías, aunque menor que la de los grupos pioneros; letras con contenidos importantes y muy bien escritas; innovaciones en los estudios de grabación, etc.

Para hacer un poco de historia, Marillion es una banda británica de RP que se formó en el año 1979 en Aylesbury. En su evolución se podrían definir dos grandes períodos: desde sus inicios y hasta 1988 con el liderazgo de Fish como voz principal y frontman; y desde inicios de 1989 y hasta la actualidad con la sustitución de Fish por el gran cantante y multiinstrumentista Steve Hogarth.

Aunque la época de Fish fue muy buena desde el punto de vista de las composiciones, lo cierto es que el éxito comercial de la banda se dispara con la entrada de Hogarth que, a mi manera de ver, es un músico mucho más completo. El primer álbum de Marillion lanzado con Hogarth, Seasons End, del año 1989, fue un gran éxito comercial.

Hoy en día, Marillion continúa girando internacionalmente, ubicándose en el puesto 38 de las “50 mejores actuaciones en vivo de todos los tiempos”.

De la primera etapa seleccionamos un gran disco del año 1985 llamado Misplaced Childhood (algo así como Infancia fuera de lugar) y, por cierto, de los pocos discos de RP totalmente conceptuales y de calidad de los años 80. La historia se refiere, con bastante de ficción, a un breve incidente que le ocurrió a Fish con el abuso de las drogas. La historia tiene elementos tan variables, y a la vez humanos, como el amor perdido, el éxito repentino, la infancia perdida, pero, el final, es bastante optimista.

Misplaced Childhood

Misplaced Childhood | Publicación: 1985 | Grabación: 1985 | Género(s): neo rock progresivo | Duración: 41:17 min | Discográfica: EMI | Productor(es): Chris Kimsey | Estudio de grabación: Hansa Tonstudio (Berlin, West Germany).

Del disco, incluimos la música y la letra de una hermosa canción de amor de infancia llamada Kayleigh, que fue muy exitosa en todo el mundo, alcanzando en el Reino Unido el número 2 y permaneciendo 14 semanas en la lista de las más escuchadas.

Mystery

Mystery es una banda de rock canadiense formada en 1986 por el multiinstrumentista Michel St-Père. La banda lanzó su primer EP homónimo en 1992 con Raymond y Gary Savoie en las voces principales, seguido de su primer álbum Theatre of the Mind en 1996; y luego Destiny? en 1998, ambos con Gary en la voz principal.

La banda lanzó su tercer álbum en 2007, Beneath the Veil of Winter’s Face, con el cantante Benoît David, quien grabaría dos álbumes de estudio más con la banda: One Among the Living, en 2010; y The World is a Game, en 2012. En 2015, la banda lanzó su sexto álbum y primero con el actual cantante Jean Pageau, Delusion Rain (Lluvia engañosa).

Finalmente, su séptimo y último disco en estudio, Lies and Butterflies de 2018. Este disco es el que hemos escogido ya que representa muy bien el estilo de la banda. Un RP muy melódico, con excelentes letras, ritmos y armonías más sencillos, pero con excelente instrumentación y solos maravillosos, especialmente de guitarras.

Incluimos dos links. El primero, un concierto en vivo, donde se puede apreciar claramente la calidad de la banda interpretando la hermosa canción: How do you Feel? (¿Cómo te sientes?). El segundo, con el disco completo.

La formación actual de Mystery es: Michel St-Père, el bajista François Fournier, el guitarrista Sylvain Moineau, el baterista Jean-Sébastien Goyette, el cantante Jean Pageau y el teclista Antoine Michaud.

Mystery es, para mi gusto, uno de los grandes grupos de rock contemporáneos: de gran calidad en las composiciones, muy melódico y con letras sencillas y con contenidos que hablan sobre los sentimientos humanos, pero con un “toque” maravilloso de poesía.

Lies and Butterflies

Lies and Butterflies | Publicación: 2018 | Grabación: 2018 | Género(s): rock progresivo | Duración: 64:06 min | Discográfica: Unicorn Digital | Productor(es): Michel St-Père | Estudio de grabación: varios estudios en Québec (Canadá).

Porcupine Tree

Porcupine Tree (porcupinetree.com) es una banda de rock inglesa inspirada en el RP de grupos como Pink Floyd y, aunque se formó hacia finales de los años 80, su primer disco en estudio apareció en el mercado en el año 1992. Detrás, o más bien frente a este extraordinario grupo, está un músico cuyo consenso entre los especialistas es que es el gran genio actual del RP: Steven Wilson.

On the Sunday of Life es el álbum debut de la banda y si lo escuchamos podemos apreciar claramente el sonido inicial de Porcupine Tree influenciado por corrientes como el rock psicodélico, el rock espacial y rock experimental. En una segunda etapa, el grupo se adentra más en un sonido progresivo al estilo de Pink Floyd, como ya dijimos.

De la etapa más progresiva del Porcupine Tree incluimos el disco In Absentia (En ausencia), ya del año 2002, para que veamos la diferencia con la etapa psicodélica. Se trata del primer disco en el cual el grupo pasa a una etapa más progresiva. Y tuvo, además, una gran acogida en el público y un buen éxito comercial. En el siguiente enlace podemos escuchar una versión remasterizada de la canción Blackest Eyes (Los ojos más negros).

In Absentia

In Absentia | Publicación: 2002 | Grabación: 2002 | Género(s): rock progresivo y rock alternativo | Duración: 68:20 min | Discográfica: Lava | Productor(es): Steven Wilson | Estudio de grabación: Avatar Studios (New York City).

No-Man

Es un dúo de art pop inglés que, aunque no se le puede catalogar exclusivamente dentro del RP, sí tiene bastantes elementos de ese subgénero. Básicamente se pueden distinguir dos etapas de No-Man: la primera, en donde hicieron una música de estilo trip-hop/ambient /electropop. La segunda, a partir del año 2000, con un sonido mucho más orgánico, pero igualmente bastante difícil de categorizar, con una mezcla de post rock, sonido minimalista, rock progresivo, jazz y fuentes ambientales contemporáneas para inspirarse. Esta es precisamente la etapa que más me gusta a mí de la banda, y de la cual he seleccionado un disco maravilloso y muy elogiado por la crítica de la época: Returning Jesus, grabado en el año 2002.

Returning Jesus

Returning Jesus | Publicación: 2002 | Grabación: 2002 | Género(s): rock progresivo, postrock y art rock | Duración: 56:00 min | Discográfica: 3rd. Stone Ltd. | Productor(es): Tim Bowness y Steven Wilson | Estudio de grabación: No-Man’s Land, Hemel Hempstead, and Foel Studio, Wales.

No-Man se formó en el año 1987 como No Man Is an Island (Except the Isle of Man) por el cantante Tim Bowness (Del cual hablaré en sucesivas entregas como uno de los exponentes del RP que a mí, en particular, más me gusta) y el multiinstrumentista Steven Wilson (del cual ya hemos hablado en varias oportunidades como integrante de Porcupine Tree). Hasta ahora, la banda ha producido siete álbumes de estudio y varias colecciones de sencillos/tomas descartadas (sobre todo, la retrospectiva de su carrera de 2006, All the Blue Changes).

La banda fue elogiada una vez como “posiblemente el grupo inglés más importante desde The Smiths” por el periódico musical Melody Maker (No-man.co.uk., 15 de junio de 2008. Consultado el 16 de agosto de 2017); y un artículo de 2017 de Drowned in Sound los describió como “probablemente la banda más subestimada de los últimos 25 años”.

Dream Theater

Ya en la corriente hard del rock, comentaremos algo sobre una evolución del hard rock tradicional hacia lo que se ha denominado neo hard rock. El género aparece en la escena musical hacia finales de los años ochenta, teniendo a DT como uno de sus principales exponentes. Se trata de un subgénero en el que confluyen, a mi modo de ver, tres corrientes: el hard rock clásico, el metal progresivo y el rock progresivo.

Como he dicho en varias oportunidades, independientemente de que nos guste o no este tipo de música, no queda la menor duda de lo maravilloso del virtuosismo de los cinco músicos que componen actualmente la banda: el superguitarrista John Petrucci (considerado hoy en día dentro del “top ten” de los más virtuosos), el bajista John Myung, el baterista Mike Mangini, el tecladista Jordan Rudess y el cantante James LaBrie

DT es una banda estadounidense de metal progresivo, formada en 1985 con el nombre de Majesty. Un detalle clave de entrada, lo cual de alguna manera explica la calidad de estos músicos: la banda fue formada durante su estadía en el Berklee College of Music de Massachusetts por parte de Mike Portnoy (uno de los bateristas más importantes del rock en la actualidad. Es impresionante su versatilidad, y se da el lujo de tocar con varias super bandas: Transatlantic, Neil Morse Band y Sons of Apollo), John Myung y John Petrucci. Aunque, poco a poco, fueron dejando sus estudios para dedicar más atención a la banda que terminaría llamándose Dream Theater.

A continuación, y para bajar un poco el nivel de la música que hemos estado poniendo, les coloco una canción de amor realmente hermosa: Through her Eyes (A través de sus ojos). Hay dos versiones muy diferentes de esta canción, pero ambas extraordinarias: la primera de la gira del disco Metropolis, del año 2000. La segunda, de un concierto en Londres en el año 2020. Realmente impresionantes la voz de LaBrie y la guitarra de Petrucci. La diferencia entre las dos: la entrada de la batería de Portnoy al final en la versión del año 2000.

Metropolis PT2: Scenes from a Memory

Metropolis PT2: Scenes from a Memory | Publicación: 1999 | Grabación: 1999 | Género(s): metal progresivo y rock progresivo| Duración: 77:06 min | Discográfica: Elektra | Productor(es): John Petrucci y Mike Portnoy | Estudio de grabación: BearTracks Studios in Suffern, New York.

Metrópolis Pt. 2: Scenes from a Memory (Escenas de un recuerdo) es el quinto álbum de estudio y el primer álbum conceptual de la banda estadounidense Dream Theater, lanzado el 26 de octubre de 1999 a través de Elektra Records.

