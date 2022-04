MúsicaParaPensar | El glam rock y el rock alternativo, por Alberto Tobío Martel - Runrun

El auge y caída del rock progresivo y sus dos variantes: el glam rocky el rock alternativo

@albertotobio

Continuando con nuestra historia del rock, vamos a hablar del auge y la caída de la primera fase del rock progresivo (RP) y del surgimiento, en paralelo, de dos corrientes ya más comerciales: el glam rock y el rock alternativo.

Con respecto a lo primero, ya hacia mediados de los años setenta comienzan a surgir nuevos grupos, con las bases del RP, pero incorporando nuevos elementos musicales que, en definitiva, intentaron hacer una música más sencilla, algo más comercial, mezclando diversos sonidos más del rock pop y, de la música electrónica y, en algunos casos, del hard rock. En este periodo surgen grupos muy importantes como Alan Parsons Project, Boston, Mike Olfield y Electric Light Orchestra (ELO).

Paralelamente, surgen nuevos subgéneros. El primero, el glam rock (“glam” por, glamour), con puestas en escena más teatrales, con bandas representativas como Roxy Music, Elton John, Queen y David Bowie. En estos casos, tan importante es la música como la recreación de la misma a través de elementos como la escenografía, los vestuarios, la iluminación, etc.

El segundo, caracterizado por crear una música ya bastante más alejada del RP y, si se quiere, más moderna. En este caso nos encontramos con bandas con sonidos muy propios (tales como U2) y grupos con música mucho más sencilla en cuanto a la base rítmica, tales como The Police, con una altísima influencia de elementos del jazz, del new edge y, particularmente, del reggae.

Vamos a seleccionar algunas de estas bandas para mostrar de lo que estamos hablando.

Boston

Es una banda norteamericana nacida en la ciudad del mismo nombre (Massachusetts), con un sonido muy característico, en donde las guitarras de Tom Scholz son las que llevan la parte más importante. Tuvo su auge en las décadas de los años setenta y ochenta, aunque se mantienen activos, siendo Scholz el único miembro original sobreviviente.

La banda ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, incluidos 31 millones de álbumes en los Estados Unidos, de los cuales 17 millones fueron de su álbum debut homónimo y siete millones fueron para su segundo álbum, Don’t Look Back, convirtiendo al grupo en uno de los artistas más vendidos del mundo (Fuente: Artistas más vendidos de la RIAA: Boston. RIAA.com. Asociación de la Industria Discográfica de América).

En total, la banda ha lanzado seis álbumes de estudio a lo largo de una carrera. Su estilo es definitivamente de hard rock, pero tiene elementos bastante comerciales, lo cual se puede apreciar en canciones con ritmos y melodías bastante pegajosas como: More Than a Feeling y la ya mencionada.

Un detalle muy curioso dentro de los músicos de rock que a mí me impresionó cuando, hace muchos años, un gran amigo de infancia me lo contó. No solamente Tom Scholz es un gran guitarrista y multiinstrumentista; también estudió en la universidad a nivel de pregrado y postgrado. De niño, Scholz recibió clases de piano clásico y siempre fue un estudiante destacado y miembro del equipo universitario de baloncesto. Se graduó de Ottawa Hills High School en 1965. Antes de su carrera musical, Scholz obtuvo una licenciatura (1969) y una maestría (1970) en Ingeniería Mecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts y trabajó para Polaroid Corporation como ingeniero senior de diseño de productos.

Todo lo anterior, por si acaso hay gente que sigue creyendo que estos músicos son pura improvisación y talento natural. También hay mucho estudio por detrás.

A continuación, les coloco un link a su primer disco del año 1976.

Alan Parsons Project

The Alan Parsons Project fue una banda de rock escocesa activa entre 1975 y 1990, cuyos miembros principales eran Alan Parsons y Eric Woolfson. Estuvieron acompañados por un número variable de músicos de sesión, como el guitarrista Ian Bairnson, el arreglista Andrew Powell, el bajista y vocalista David Paton, el baterista Stuart Elliott y los vocalistas Lenny Zakatek y Chris Rainbow (este último, ya fallecido, fue también cantante de Camel).

Parsons es ingeniero de audio y productor de profesión, pero también es músico y compositor. Como dato curioso, y además impresionante, fue ingeniero de sonido de los discos Abbey Road (1969) y Let It Be (1970) de los Beatles y en The Dark Side of the Moon (1973) de Pink Floyd.

El Proyecto Alan Parsons lanzó once álbumes de estudio en sus 15 años de carrera, incluidos los exitosos I Robot y Eye in the sky. Algunas de sus canciones más destacadas son The Raven, The System of Dr. Tarr and Professor Fether, I Wouldn’t Want to Be Like You, Games People Play, Time, Snake, Eyes, Sirius/Eye in The Sky, Old and Wise, y Don’t Answer Me.

A continuación, un link de un concierto The Alan Parsons Symphonic Project en Colombia, tocando dos grandes éxitos: Sirius y Eye in the sky.

Queen

Esta banda inglesa prácticamente no necesita presentación. Es, conjuntamente con grupos de rock como Roxy Music y David Bowie, pionera en lo que se ha denominado del glam rock. Este subgénero se caracteriza, a diferencia del virtuosismo del RP, por buscar el equilibrio entre la música y la estética. También se buscaba hacer frente a la imagen del macho-rock imperante en el rock clásico, por lo que muchos de los líderes de este subgénero se disfrazaban con atuendos femeninos y provocativos. Tal es el caso de Freddie Mercury (Queen) y de David Bowie, entre otros. En el caso de Bowie, este mutó al personaje ficticio de Ziggy Stardust, que se inspiró en el entorno travestis de Andy Warhol.

En el caso particular de Queen, el fabuloso disco At Night at The Opera (el cuarto disco en estudio) es un muy buen ejemplo de lo que estamos comentando y de la “teatralidad” con la que fue abordada su música.

At Night at The Opera

Un dato muy curioso de Queen. El logotipo de la banda, diseñado por el propio Mercury, combina los signos del zodiaco de los cuatro miembros: dos leones para Leo (Deacon y Taylor), un cangrejo para Cáncer (May) y dos hadas para Virgo (Mercury). Los leones abrazan una letra Q estilizada, el cangrejo descansa sobre la letra con llamas que se elevan directamente sobre él, y las hadas se refugian debajo de un león. También hay una corona dentro de la Q y todo el logotipo está eclipsado por un enorme fénix. Todo el símbolo tiene un parecido con el escudo de armas real del Reino Unido.

Un detalle técnico en cuanto a la grabación de At Night at The Opera. El grupo requería multipistas para sus complejas armonías vocales, que normalmente consistían en Brian May cantando los registros más bajos, Mercury cantando registros medios y Taylor interpretando las partes más altas. A diferencia de sus primeros tres álbumes, en los que habían usado una cinta de 16 pistas, A Night at the Opera se grabó con una cinta de 24 pistas. Sus armonías vocales son particularmente notables en la canción Bohemian Rhapsody, que presenta una elaborada secuencia de ópera dominada por voces multipista. De manera similar, The Prophet’s Song tiene una sección central a capella que utiliza retardo en la voz de Mercury.

Por otra parte, para sus orquestaciones de guitarra, May superpuso su guitarra denominada “Red Special” a través de un amplificador construido por Deacon, conocido como Deacy Amp. Las capas de guitarra son una de las técnicas distintivas de May como guitarrista de rock.

En el siguiente link incluimos el disco mencionado en su totalidad. Realmente, un disco brillante, lleno de creatividad, diferentes estilos de música, virtuosismo y, sobre todo, la genialidad de uno de los más grandes cantantes y compositores de rock de todos los tiempos: Freddie Mercury.

A continuación, otro link con un concierto de Queen en Budapest en el año 1986. Se puede apreciar claramente lo complejo de la composición, la variación constante de ritmos y melodías, la importancia del piano en la estructura de la canción y, por supuesto, la grandeza de Mercury.

Elton John

Es otro representante genuino del glam rock, con mucho de teatralidad y puesta en escena. Pero, sobre todo, el uso de los múltiples vestuarios. Adicionalmente, música y letras sencillas es su estructura y contenido, pero profundas a la vez. Uno de los grandes secretos del éxito: la música la hace Elton John y las letras Bernie Taupin, una combinación virtuosa por donde la miremos.

Sir Elton John (nacido como Reginald Kenneth Dwight, en Pinner, Middlesex, Inglaterra, el 25 de marzo de 1947) es un cantante, pianista, compositor y músico británico con una carrera de más de 50 años. Ha lanzado 32 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Estas cifras por sí solas ya dan una idea de la magnitud de este gran artista.

Es realmente un genio desde el punto de vista musical y artístico: un gran pianista y mucho mejor compositor de música. Es de esos artistas que pasan de generación en generación y siempre están vigentes. Pero, además, ha logrado salir de episodios bastante oscuros en su vida, especialmente por su adicción al alcohol y a las drogas, hasta el punto que ha debido recluirse en centros de rehabilitación varias veces.

Pero, y esto es lo fundamental: siempre ha salido airoso y hasta rejuvenecido desde el punto de vista de su continua adaptación a los nuevos tiempos. La historia de su vida fue recientemente llevada al cine en la maravillosa producción Rocketman (2019).

A continuación, un link del tráiler oficial de Paramount Pictures, en donde se pueden ver algunos flashes de una vida propia de un genio, con muchos puntos bajos y resurrecciones como el ave Fénix.

Para terminar, les coloco el link a uno de mis discos preferidos de Elton John: Live in Australia with The Merbourne Symphony Orchestra.

Live in Australia with The Merbourne Symphony Orchestra

El concierto, grabado el 14 de diciembre de 1986, fue el último de una serie de conciertos realizados a lo largo de los dos últimos meses de 1986, que formaron parte del tour en Australia y Nueva Zelanda. Los conciertos consistieron en dos sets: el primero se limitó a John y su banda de 14 integrantes, incluidos los coristas y la sección de trompetas de Onward International, y su extravagante vestimenta de escenario, con pelucas Mohawk y Tina Turner y algunos anteojos extravagantes; el segundo contó con John, la banda y la Orquesta Sinfónica de Melbourne de 88 piezas, con él vestido como Mozart.

La banda de John era esencialmente la formación utilizada en Leather Jackets, con la que estaba de gira en ese momento, incluidos Jody Linscott y el invitado especial Ray Cooper, quienes tocaban la percusión.

James Newton Howard, que en ese momento era un prometedor compositor de películas en Hollywood, se unió a John para dirigir y escribir nuevos arreglos no solo de su propio trabajo anterior en Tonight, sino también de los arreglos originales de Paul Buckmaster, ya que la música iba a ser interpretada por 88 músicos, en lugar de la orquesta de estudio más pequeña para la que se diseñaron originalmente las composiciones. También escribió partes de orquesta completamente nuevas para canciones como Don’t Let the Sun Go Down on Me, que anteriormente solo tenía arreglos de trompeta.

A continuación, les coloco dos videos de la gira. El primero, de la bellísima canción Your song, junto con su banda y orquesta. El segundo, con la fabulosa orquestación de la Orquesta Sinfónica de Melboune de la canción Tonight, dirigida por James Newton Howard.

U2

Finalmente vamos a hablar brevemente de un grupo fabuloso, con una música sencilla pero inteligente, con letras profundas, pero, sobre todo, con unos músicos, que, aunque no se pueden considerar como virtuosos, sí es verdad que hacen una música diferente y original. Se trata de la banda irlandesa U2, formada en Dublin en el año 1976.

El grupo está formado desde sus inicios por Bono (voz principal y guitarra rítmica), The Edge (guitarra principal, teclados y coros), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería y percusión). Arraigado inicialmente en el post-punk, el estilo musical de U2 ha evolucionado a lo largo de su carrera hacia el rock alternativo, pero ha mantenido una cualidad de himno construida sobre la expresiva voz de Bono y los repiques y efectos de Edge. Sus letras, a menudo adornadas con imágenes espirituales, se centran en temas personales y sociopolíticos.

The Joshua Tree

The Joshua Tree es el quinto álbum de estudio de la banda. Fue producido por Daniel Lanois y Brian Eno, y fue lanzado el 9 de marzo de 1987 en Island Records. En contraste con la experimentación ambiental de su lanzamiento de 1984, The Unforgettable Fire, la banda buscaba un sonido más contundente dentro de la limitación de las estructuras de canciones convencionales en The Joshua Tree.

El álbum está influenciado por la música de raíces estadounidense e irlandesa, con letras sociopolíticamente conscientes adornadas con imágenes espirituales. Contrasta la antipatía del grupo por la “América real” con su fascinación por la “América mítica”.

En vista de lo extraordinario que es el disco, les anexo a continuación el link al álbum completo:

