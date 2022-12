MúsicaParaPensar | El timeline del rock desde la perspectiva del rock progresivo, por Alberto Tobío Martel - Runrun

Algunos dicen que el rock progresivo tuvo su “origen, auge y caída”; yo digo que hoy en día está más vivo que nunca. Con el timeline del rock se visualiza su trayectoria

Algunas consideraciones iniciales

Hemos querido hacer una corta pausa en los artículos de música para mostrarles el timeline (línea de tiempo) que hemos elaborado a lo largo de los últimos meses. La finalidad fue guiar la evolución del RP y presentar los artículos de manera más o menos secuencial y con un cierto nivel de coherencia.

Como podrán haberse dado cuenta, abarca desde los años sesenta hasta nuestros días. El mismo se fundamenta en tres aspectos básicos:

Se trata de una LT que se basa en eventos históricos innegables a lo largo de estos 70 años. Pero, obviamente, existen consideraciones personales acerca de la conformación de la misma, que tienen que ver con los gustos y preferencias personales. Por esto, en algunos casos, pido excusas por el hecho de que mis gustos personales no coincidan con el de algunos lectores, o bien, hayamos excluido grupos o bandas igualmente importantes y exitosas. En vista de que hay que intentar “acotar” la LT, porque de lo contrario se convertiría en algo prácticamente interminable, aplicamos el siguiente planteamiento: el eje central lo constituye la evolución del RP hasta nuestros días (en color naranja en el gráfico a continuación). Es decir, se enfoca el timeline del rock, pero desde la perspectiva del RP. Dicho de otra manera, el gráfico muestra cómo el RP ha influido en otros subgéneros musicales y, a su vez, cómo este ha sido influenciado por otras variantes… Aquí es conveniente aclarar dos conceptos o, mejor dicho, “acuerdos” entre ustedes y nosotros. El rock es el “género musical”, al igual que lo serían el jazz, el blues o el rhythm and blues, por ejemplo. Del rock derivan los diferentes “subgéneros”, como el rock alternativo, el glam rock o el rock experimental. Finalmente, nosotros tenemos una tesis mediante la cual afirmamos, a diferencia de especialistas en la materia, a los cuales respeto y admiro, que dicen que el RP tuvo un “origen, auge y caída” entre los años sesenta y finales de los años setenta. Y allí, prácticamente desapareció. Nuestra tesis consiste en que el subgénero ha ido evolucionando a partir de allí. Y se mantiene hoy en día más vivo que nunca. Eso sí, pasando por una serie de adaptaciones para poder sobrevivir.

Por esta razón ha pasado del rock progresivo de los orígenes (con grupos como Genesis, Yes, Camel, E, L&P, King Crimson, Kansas, Pink Floyd, etc.), a un proceso de adaptación que se inició en los años ochenta con grupos como Marillion, después a un neorrock progresivo mucho más sencillo en sus estructuras musicales, pero igualmente de una gran calidad musical. Aquí hay bandas tan buenas como: Porcupine Tree, The Flower Kings, Steven Wilson, Mystery, Transatlantic, Mustly Autumn, The Mute Gods, The Black Noodle Project, RPWL, entre muchas otras.

Las 12 entregas

Como se puede ver en el gráfico, se plantea un “eje central”, coloreado en naranja, que representa el origen y desarrollo del RP a través de los años, desde las bandas originarias de los años sesenta, hasta nuestros días. Por cierto, y como vimos en las dos últimas entregas, para intentar demostrar que hay un repunte reciente del RP, a partir de los años 2000 se ha formado una cantidad importante de nuevas bandas, de excelente calidad. Como vimos, con estructuras musicales mucho menos complejas (melodías, armonías y ritmos) y de alguna manera conectándose con el pop rock, en un intento de buscar ser más comerciales.

En color azul están representados los subgéneros que han derivado del RP o aquellos que lo han influenciado.

En total serán 12 entregas: 1) Los inicios del RP, 2) el rock electrónico progresivo, 3) la música ambiental y el new wave, 4) el pop rock, 5) el glam rock y el rock alternativo, 6) la primera gran adaptación del RP, 7) la “primera ola” del neorrock progresivo, 8) la “segunda ola” del neo RP y el rock alternativo, 9) el posrock, 10) el sonido o la “escena” Canterbury, 11) el hard rock y 12) el rock clásico (o la vuelta a los inicios…).

¿Dónde estamos en este momento?

Estamos en este momento en el artículo 7, el cual publicamos recientemente. El mismo se refirió al rock progresivo y al rock experimental.

Después de esta pausa en la cual estamos mostrando el timeline del rock, volveremos inmediatamente con el artículo 8. Este versará sobre la “segunda ola” del neorrock progresivo y el rock alternativo.

¿Qué nos falta?

Bueno, nos faltan las entregas 8 hasta la 12. Como ya dijimos, el último artículo se referirá a los orígenes de este maravilloso subgénero del RP como lo fue el rock clásico, especialmente representado por una banda que siempre estará vigente en la historia y en nuestros corazones: The Beatles.

Una vez que terminemos las 12 entregas, tenemos planteado publicar dos o tres artículos muy detallados referidos a la “nueva ola” del RP; es decir, las bandas que se han creado a partir de los años 2000.

Por cierto, una cosa que me parece muy interesante y que tiene que ver con lo que viene a muy corto plazo, de hecho, ya está en progreso: el llamado posrock (artículo 9), representado por grupos extraordinarios como Held by Trees y The Library Tapes.

Se trata de un subgénero caracterizado fundamentalmente por dos cosas: uno, la música es absolutamente “minimalista”; y dos, es instrumental. Un comentario mío: pareciera que después de muchos años de complejidad, acercamiento a lo comercial y lo enredado que está el mundo en muchos aspectos, queremos volver a lo sencillo. No sé, pero se me parece mucho a un libro que leí hace muchos años: Small is Beautiful (Lo pequeño es hermoso), de Ernst Friedrich Schumacher (1973).

Solace

Del maravilloso disco de 2022 de Held by Trees (Sostenido por los árboles), llamado Solace o Consuelo, les coloco dos links para que aprecien un poco la música calmada y hermosa que viene… La primera canción se llama The New Earth (La nueva Tierra) y la segunda, Rain After Sun (La lluvia después del sol).

Vídeo: The New Earth | Canal en Youtube de Held By Trees – Tema

Vídeo: Rain After Sun

