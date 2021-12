MúsicaParaPensar | La música ambiental y el new wave (III), por Alberto Tobío Martel - Runrun

En el intenso viaje por el rock progresivo, aquí hacemos una parada en el new wave y la música ambient, que surge a finales de la década de los 70

@albertotobio

El Ambient como derivación de la música electrónica original

Continuando con nuestro repaso en la historia del rock progresivo (RP), comenzaremos por un subgénero que se deriva del rock electrónico progresivo (REP), del cual hablamos en el capítulo anterior: la música ambiental o, simplemente, ambient.

Se trata de una corriente electrónica que surge hacia finales de los años 70 y cuyo máximo exponente es, sin duda alguna, Brian Eno (BE en adelante). Pero hay otros artistas muy importantes como Roger Eno (hermano de Brian), Cluster (*) y Steve Roach, entre otros. (*) Se trata de un trío alemán formado por Dieter Moebius, Hans-Joachim Roedelius y Conrad Schnitzler en 1969 bajo el nombre de Kluster. Schnitzler deja la banda en 1971, y Roedelius y Moebius cambiaron su nombre a Cluster.

Aunque este tipo de música se conoce desde la década de los 60, fue el propio BE quien le dio el nombre de “Ambient”. La música ambient enfatiza las melodías y armonías sobre el ritmo o estructura musical. Genera una especie de background y fomenta usualmente una sensación de calma o contemplación. Muchas veces se trata de una música muy sencilla, con notas o series de notas sostenidas y repetidas pero que, en conjunto, dan una sensación de que está en un “segundo plano”, asunto que es muy relativo porque realmente es una música que contribuye mucho a acompañarnos mientras leemos, trabajamos y estudiamos.

El músico británico nació en Suffolk y estudió pintura y música experimental en la escuela de arte del Ipswich Civic College a mediados de la década de los 60. Posteriormente se especializó en la Winchester School of Art.

Eno, que el mismo se califica como un “no músico”, probablemente, y esto es una opinión personal, porque es más creador y compositor que instrumentista. No obstante, comenzó su carrera musical tocando otros géneros musicales. En 1971 fue cofundador, junto con Brian Ferry, de la banda de art rock o glam rock: Roxy Music. Grabó solamente dos discos con Roxy y en el año 1973 abandonó la banda.

En una entrevista que se le hizo a Eno a raíz de la salida de Ambient 1: music for airports, este dijo: «la música ambiental debe ser tan ignorable como interesante” (Fuente: Wikipedia).

Aquí acabamos de hablar de un hecho que se repite muchas veces. Buena parte de los músicos electrónicos provinieron de bandas que hacían otro tipo de música, por ejemplo, rock. Tal es el caso de Eno, que acabamos de ver, o de músicos como Vangelis, que formó parte de la banda de rock progresivo llamada Aphrodite’s Child junto con el cantante Demis Roussos.

En el caso particular de Eno, hay un hecho muy conocido que influyó decididamente en su orientación posterior a la música ambient. En enero de 1975 fue atropellado por un taxi mientras cruzaba la calle. Su novia de entonces le trajo un disco de música de arpa, pero pronto advirtió que tenía el amplificador a muy bajo volumen. Como no podía pararse de la cama, lo dejó así y se dio cuenta de que esto podía significar una nueva forma de escuchar música, “como parte del ambiente del entorno, así como el color de la luz y el sonido de la lluvia eran partes del ambiente» (Cita de Wikipedia).

A continuación, seleccionamos dos discos que tienen 42 años de diferencia para poder apreciar cómo ha evolucionado la música de Eno. El álbum Ambient 1: Music for Airports de 1978, y Mixing colours, del año 2020, su último disco en estudio realizado conjuntamente con su hermano Roger.

1. Ambient 1: Music for airports (1978)

Se trata del sexto álbum de estudio del músico inglés, lanzado en 1978 por Polydor Records. El álbum consta de cuatro composiciones creadas por capas de bucles de cinta de diferentes longitudes. Fue diseñado para que se repita continuamente como una instalación de sonido, con la intención de acompañar a los pasajeros en sus estadías en las terminales de aeropuerto, aliviándoles la tensión que ello conlleva. Está considerado, para muchos especialistas, dentro de los discos más importantes de la historia de la música (Robert Dimery. 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Editorial Grijalbo, 2010).

Video: Brian Eno – Ambient 1: Music for Airports (1978) (Full Album) [HQ] | Canal en Youtube de Matias Alejandro Cabrera

Music for airports utiliza bucles de cinta empalmados que dan un efecto de repetición y continuidad, como si el disco no se acabara nunca. Con respecto a la razón de ser del disco, Eno, que se considera un viajero miedoso, pensó que el disco podría contribuir a aliviar los sentimientos y miedos que le producen al viajero que se monta con frecuencia en aviones. En sus propias palabras, “es música para resignarte a la posibilidad de la muerte”. (Cita de Wikipedia).

2. Mixing colours (2020)

En el otro extremo del recorrido musical de la obra de Eno está su último disco en estudio: Mixing colours, del año 2020. Realmente, una obra maestra. Con su sonido clásico ambiental, pero con “subidas y bajadas” que activan la atención y los sentimientos del oyente. Fue concebido y ejecutado por Brian en colaboración con su hermano Roger.

Pero, y aquí una de las razones por las cuales BE no se considera a sí mismo un gran instrumentista: en el interior del disco dice “Roger Eno: All keyboards”, BE: “Programming and sound design”. Realmente, la labor de concebir la música y darle coherencia es el trabajo de un artista, más allá de si es mejor o peor tecladista en este caso.

Para algunos, un disco extremadamente lento y suave. Para otros, entre los cuales me incluyo, un disco muy bien logrado, que produce paz y tranquilidad, situaciones muy difíciles de encontrar en el mundo de hoy.

A continuación, incluimos el audio de tres pistas del disco: Spring Frost, Cinnabar & Cerulean Blue, del disco Mixing colours (2020).

Video: Roger Eno & Brian Eno – Mixing Colours Mix | Canal de MYOKOM Vault

El new wave: un subgénero muy amplio que incluye muchas tendencias musicales

Se trata de un subgénero extremadamente amplio que surgió a finales de los 70 y se consolidó en los ochenta. Verdaderamente se concibió como una respuesta al punk rock de los años anteriores y amalgamó influencias del mismo punk, pero también del pop, de la música electrónica, del rock alternativo y del glam rock.

Aquí encontramos bandas más orientadas al punk, como The Cars y Blondie; otras, como Talking Heads que se orientaron al dance rock y, finalmente, grupos que desarrollaron una música más completa y sofisticada, y a la vez comercial, como Tears for Fears. Este incluyó, además, elementos característicos del jazz, del blues y hasta de The Beatles.

Bueno, y como al final de cuentas hay en todo esto un criterio muy personal, vamos a hablar de tres bandas y cuatro discos que a mí me gustan mucho, dentro del subgénero del new wave, pero con diferencias notables entre ellas.

Tears for Fears

En primer lugar, una de mis bandas favoritas, Tears for Fears, liderada por Roland Orzabal (*), un genio multiinstrumentista, gran compositor y cantante. Personalmente pienso que los grandes grupos de rock se caracterizan o comparten, al menos, tres elementos clave: poseer conceptos musicales claros, tener grandes escritores de música y letra, y ser diferentes a los demás. Este es el caso de Tears for Fears; al oírlos simplemente sabes que son ellos, con un sonido muy original y característico. (*) Aunque realmente se le considera un dúo formado, además, por el cantante y bajista Curt Smith, amigo de infancia de Orzabal

Tears for Fears se formó en Bath (Inglaterra) en el año 1981.

The hurting (Tears for Fears)

El primer disco de la banda, The hurting (1983), es muy interesante porque pertenece claramente al subgénero new wave, no obstante tiene algunas influencias del punk o, mejor dicho, del postpunk. Esto se puede apreciar rápidamente en este primer disco de la banda. Pero ya en el tercer disco (The seeds of love), el grupo adquiere una mayor personalidad, desviándose del punk y adentrándose en otras tendencias como el jazz, el rock progresivo e, inclusive, el rock clásico.

Video: The Hurting (1983) | Canal en Youtube de Tears For Fears

El álbum alcanzó el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido en su segunda semana de lanzamiento; y también entró en el Top 40 en varios otros países, incluidos Canadá, Alemania y Australia. Se trata de un disco “conceptual” que trata de temas fuertes como el abuso infantil, el trauma psicológico y la depresión.

The seeds of love (Tears for Fears)

Es el tercer disco en estudio de la banda y uno de mis favoritos del complejo mundo del rock. Es un álbum muy completo desde el punto de vista de las diferentes corrientes musicales o estilos que tiene; pero, a su vez, se entiende claramente que se trata de Tears for Fears. Su producción fue bastante costosa (alrededor de un millón de libras esterlinas) e incorporó, como ya hemos dicho, influencias del jazz, del soul, y hasta del sonido “Beatles”.

En este caso, nuevamente, Orzabal y Smith se rodean de extraordinarios músicos que hacen muy ricas las interpretaciones. Empezando por la cantante y pianista Oleta Adams en temas como Woman in chains y Badman´s song; Phil Collins en la batería en Woman in chains, y el fabuloso músico Nicky Holland en los teclados. Aparte de los extraordinarios bateristas y percusionistas Manu Katché (Peter Gabriel) y Simon Phillips (hoy en día en proyectos individuales y con el grupo Toto).

A pesar del gran éxito comercial del disco, las tensiones personales durante la grabación llevaron a los miembros principales de la banda, Curt Smith y Roland Orzabal, a separarse al final de su gira mundial de 1990. Roland Orzabal siguió con el nombre del grupo y realizó varios discos con una gran cantidad de músicos invitados. Entre estos discos está Elemental (1993), que fue grabado en el estudio casero recién construido de Orzabal, Neptune’s Kitchen, y fue coproducido por Orzabal, Griffiths y Tim Palmer.

Orzabal y Smith se reconciliaron en 2000 y lanzaron un álbum de nuevo material, Everybody Loves a Happy Ending, en 2004.

A continuación, tres links claves para entender la música de Tears for Fears: el primero, interpretando Sowing the Seeds of Love en vivo, con orquesta y coros; el segundo, tocando una canción espectacular (Woman in Chains, la primera pista del disco en estudio); el tercero, una canción con bastante influencia del jazz: Badman´s Song.

Sowing the Seeds (live), Woman in Chains (live) y Badman´s Song. Disco: Seeds of Love (1989).

Aquí les dejo un regalo. Un concierto maravilloso que encontré de Tears For Fears en vivo en el BBC Radio Theatre (2017). Sin desperdicio, como se dice comúnmente.

Talking Heads

Ahora hablaremos de un grupo emblemático del new wave como lo es Talking Heads, formado en el año 1975 en la ciudad de New York y el cual estuvo activo hasta el año 1991. Es un grupo fiel exponente del new wave de la época y estuvo liderada por el gran compositor y guitarrista David Byrne.

Remain in light (Talking Heads)

Este es el cuarto disco en estudio de la banda y el último producido por Brian Eno. Y aquí una reflexión personal: en todo este entramado del rock, lo que es bien cierto es que el talento y la calidad para componer y ejecutar la música atrae igualmente a gente talentosa que está dispuesta a colaborar para mejorar aun más el producto inicial. Este es el caso, por ejemplo, de las relaciones musicales y de producción entre Brian Eno y Talking Heads, y entre el mismo Eno y U2 (para la producción del gran disco Joshua Tree).

Remain in Light fue un disco aclamado por los críticos, que elogiaron su experimentación sonora, sus innovaciones rítmicas y la fusión cohesiva de géneros dispares. El álbum alcanzó el puesto número 19 en el Billboard 200 de los Estados Unidos; y el número 21 en la lista de álbumes del Reino Unido.

Video: Talking Heads – Listening Wind (Disco: Remain in Light, 1980) | Canal en Youtube de akis cherokee

The Cars

Por último, se nos ocurrió hablar de una banda que, a mí, en lo personal, me encantó cuando escuché por primera vez su primer disco en estudio. Llamado, simplemente, The Cars, el álbum alcanzó el puesto 18 en el Billboard 200 de los EE. UU. y ha sido certificado seis veces platino por la Recording Industry Association of America (RIAA).

The Cars fue una banda también de new wave pero con una fuerte influencia del punk. Se formó en la ciudad de Boston en el año 1976. Y estuvo liderada por Ric Ocasek (voz líder y guitarra rítmica) y Benjamin Orr (compartiendo la voz principal con Ocasek, además de los coros y el bajo).

The Cars (The Cars)

Video: THE CARS ― JUST WHAT I NEEDED (1978) | Canal de 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀

Hasta aquí nuestro recorrido por la música ambient y por el new wave, recordando que hay siempre, e inevitablemente, un toque personal, y hasta subjetivo, en algunos de los comentarios que uno hace. Y esto, obviamente, tiene que ver con las preferencias personales. Espero que les haya gustado.

En la próxima entrega hablaremos de una ramificación del rock como lo es el pop rock, desde Supertramp y Fleetwood Mac, hasta Crowed House.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es