MúsicaParaPensar | El posrock, o mejor, el rock posmoderno (IX), por Alberto Tobío Martel - Runrun

Desde finales del siglo pasado el crítico de música Simon Reynolds ha acuñado el término posrock que, como casi todos los subgéneros del rock, no es tan fácil de delimitar, ni en el tiempo ni en sus características musicales

Algunas precisiones históricas y conceptuales

El posrock se trata de un anglicismo inventado por el crítico musical Simon Reynolds (1) en la reseña que hizo del álbum Hex, de la banda Bark Psychosis, el cual fue publicado en el ejemplar del mes de marzo de la revista Mojo. Posteriormente, en el año 1994, amplió el concepto en la revista The Wire.

Personalmente tengo la opinión que el posrock (en adelante PR) es un subgénero musical que todavía está en proceso de consolidación. A pesar de que ya han transcurrido unos años desde la aparición de las primeras bandas que se pudieran incluir en este tipo de música, esta corriente musical es todavía muy ambigua en cuanto a las características que deben distinguir su música y, sobre todo, es bastante difícil hacer un listado más o menos homogéneo de las bandas que pudieran pertenecer al PR (inclusive, dos bandas dentro del subgénero pueden llegar a ser bastante diferentes).

Dicho en otras palabras, es un subgénero con relativa poca fuerza pero que seguramente se irá consolidando y articulando en los próximos años. Entre otras razones, porque se trata de una respuesta, si se quiere bastante lógica, a la música que se ha venido haciendo hasta la década de los años noventa. Y ya veremos porque digo esto…

En primer lugar, pienso que el PR es, como acabamos de decir, una respuesta lógica y natural a la música rock (y, obviamente se puede aplicar al rock progresivo) que se ha venido haciendo hasta el presente.

Es decir, se sigue simplificando la música, lo cual considero es una de las tendencias que se va a mantener por unos cuantos años más. Y esto lógicamente en nada significa que disminuya su calidad y poder de transmitir sentimientos y emociones.

Una de las características principales del PR, aparte de ser muy simple (minimalista), es que generalmente es instrumental. Aparte de eso, melodías y armonías sencillas y repetitivas y compases clásicos como el 3/4 o el 4/4. Eso sí, con tempos un poco más lentos que 60 pulsaciones por minuto (PPM).

Después de leer bastante sobre el tema, pienso que se pueden distinguir tres (3) etapas en el desarrollo de este subgénero:

Etapa I , con la aparición de los grupos pioneros, desde finales de los años setenta hasta principios de los años ochenta;

, que representa un quiebre o pivote hacia los nuevos sonidos y está representada por bandas como la famosa agrupación Talk Talk (1981) y Mogwai (1995). Etapa III, para mí la más interesante de todas, que comienza a partir de los años 2000 y hasta nuestros días. En esta última etapa vamos a hablar de dos grupos que me encantan: Held by Trees (sostenido por árboles) y Library Tapes (cintas de biblioteca).

Etapa I: Las bandas pioneras del posrock

De esta etapa hemos escogido de varias bandas precursoras (2) y, realmente con criterios muy personales, a Tortoise (1990).

Tortoise

Tortoise (Tortuga) es una banda estadounidense de PR formada en Chicago, Illinois. La banda incorpora música minimalista, electrónica y jazz en su música.

A Tortoise se le ha atribuido constantemente el auge del movimiento posrock

en la década de 1990 y como una de las principales fuerzas detrás del desarrollo y la popularidad de este movimiento. El escritor de CMJ, Jim Allen, ha destacado, por ejemplo, la influencia del rock progresivo en el estilo posrock de Tortoise (Fuente: Allen, Jim. From Tull To Tortoise: Post-Rock’s Proggy Past).

It´s All Around You

Seguidamente dos links. El primero, de la canción que lleva el título del disco, con bastante de jazz (It´s All Around You). El segundo, un video la presentación en vivo completa de su disco TNT del año 2019.

Video: Tortoise | TNT Full Set | Midwinter 2019 | Canal en Youtube de Pitchfork

Etapa II: La transición…

Talk Talk

Muchos especialistas coinciden en señalar que la banda Talk Talk es la que se encarga de hacer la transición entre la primera etapa y las bandas recientes del subgénero del posrock. Esto es en realidad así, pero especialmente lo hace a través de sus dos últimos discos: Spirit of Eden (Espíritu del Edén, 1988) y Laughing Stock (Hazmerreír, 1991).

Talk Talk fue un grupo inglés de rock formado en 1981 en Londres y disuelto en 1991. En el comienzo de su carrera el grupo fue encasillado dentro del estilo denominado synth pop. Sin embargo, siguió luego una línea más experimental, y sus últimos álbumes fueron considerados por la crítica como precursores del PR. A pesar de que los críticos recibieron favorablemente los últimos álbumes de la banda, los mismos tuvieron poco éxito en el mercado, lo que contribuyó a una disputa entre la banda y la compañía discográfica EMI.

Los integrantes del grupo fueron el cantante y multiinstrumentista Mark Hollis, el bajista y corista Paul Webb, el baterista Lee Harris y el tecladista Simon Brenner. El productor Tim Friese-Greene desempeñó un papel importante en la evolución artística del grupo, además de tocar sintetizadores y colaborar en la composición.

De esos dos maravillosos discos, he escogido el penúltimo (Spirit in Eden). Por cierto, encontré un comentario que sintetiza de manera clara lo que significa, aún hoy, esta grabación: “Ni un solo álbum en toda la historia he escuchado más que este. Siempre me parece nuevo, como si lo estuviera escuchando por primera vez, cada vez. Y juro que cada vez que lo escucho, escucho algo que nunca antes había escuchado en la música. Una breve pausa, un sonido que es fugaz y fantasmal, pero que aún está ahí. Es como un bosque oscuro y exuberante que se puede explorar perpetuamente” (Fuente: comentario hecho por un fanático de la banda en la página de YouTube).

Spirit of Eden

Video: Talk Talk – Spirit of Eden (1988) FULL ALBUM | Canal en Youtube de lazlo74

En cuanto a su estilo musical, y como ya hemos dicho, comenzaron su carrera siendo etiquetados como parte del movimiento New Romantic y el synth pop. Sin embargo, en los últimos años de actividad de la banda cambió radicalmente su música hacia lo que muchos llaman el PR, particularmente entre los años 1988 y 1991. El disco Spirit of Eden es una «obra maestra de otro mundo», con una atmósfera “orgánica” y “otoñal” que presenta elementos que luego serían habituales en la obra de artistas de posrock, como sus influencias del jazz y de la música clásica y su uso del silencio (Fuente: Harper, Simon. The whispers and crescendos of the Spirit of Eden. Birmingham Post. Agosto, 2005).

El propio cantante de la banda, Mark Hollis, manifestó en varias ocasiones su actitud minimalista: “La cosa más importante con la que puedes trabajar es el silencio… Siempre he creído que una nota es mejor que dos y que dos notas son mejores que tres, así que nunca es difícil elegir porque estás buscando fragmentos muy pequeños” (Fuente: Chatback. VOX en Within Without. Noviembre de 1991).

Como influencias musicales, Hollis ha mencionado el soul, el góspel, el jazz de músicos como John Coltrane, Pharaoh Saunders, Roland Kirk, Miles Davis y Gil Evans y la música impresionista de compositores como Erik Satie, Claude Debussy y Delius.

Mogwai

Mogwai es una banda escocesa de PR formada en 1995 en Glasgow, llegando a ser una de las bandas de PR más conocidas de su época. Está formada por Stuart Braithwaite (guitarra, vocales), Barry Burns (guitarra, piano, sintetizador, vocales), Dominic Aitchison (bajo) y Martin Bulloch (batería).

Su música consiste en largos temas instrumentales a base de guitarras, siguiendo la tradición dentro del posrock, alrededor de una melodía inicial. También son conocidos por su tendencia a intercalar pasajes tranquilos con pasajes más fuertes de una forma muy dinámica, con líneas de bajo melódicas y muy definidas, y un sonido más bien introspectivo, a ratos oscuro y a ratos potente y soberbio.

Happy songs for happy People

La pieza Happy Songs for Happy People (algo así como Canciones felices para gente feliz) representa una nueva evolución hacia un sonido más atenuado y electrónico de Mogwai. Todas las canciones se basan en guitarras eléctricas y batería en vivo, pero los sintetizadores se usan con frecuencia y a menudo ocupan el escenario principal en este álbum, con cuerdas y piano también haciendo la aparición ocasional.

El vocalista habitual de Mogwai, Stuart Braithwaite, no canta en este álbum. Para compensar esto, Barry Burns canta en Hunted by a Freak y Killing All the Flies, y John Cummings en Boring Machines Disturbs Sleep.

A continuación, les pongo el link del disco completo:

Etapa III: el postrock del presente

Held by Trees

Esta fabulosa banda es, para mí, la mejor representación actual de lo que es ese subgénero: música minimalista, armonías, melodías y ritmos sencillos, totalmente instrumental, no existen solos instrumentales extravagantes, etc.… Es como si un conjunto de grandes músicos, buenos amigos entre ellos, y que ya prácticamente han pasado por casi todos los subgéneros del rock, del jazz, del ambient y de la música clásica, se reunieran en la casa de alguno de ellos, en el patio, por ejemplo, para tocar una música sencilla y emocionante, pero profunda a la vez… para la familia y para los mejores amigos.

Held By Trees es un proyecto PR de Inglaterra que presenta el talento del gran músico David Joseph, rodeado de otros músicos igual de brillantes, tales como el guitarrista Robbie McIntosh (ha tocado nada más y nada menos que para Paul McCartney, The Pretenders y John Mayer), el baterista y percusionista Martin Ditcham (Chris Rea, The Waterboys, Nik Kershaw), el bajista Simon Edwards (Michael Jackson, Billy Bragg, Fairground Attraction), la guitarra acústica de Eric Bibb, el guitarrista Tim Renwick (Pink Floyd), David Knopfler (ex Dire Straits y hermano de Mark Knopfler) y muchos más.

La banda se inspira claramente en Talk Talk y Pink Floyd, con líneas neoclásicas minimalistas/abstractas como Morton Feldman, Ryuichi Sakamoto y John Cage.

El álbum debut, Solace (Consuelo), salió en la primavera de 2022 con elogios generalizados en la prensa musical.

Solace

A continuación, les seleccioné dos videos con presentaciones en vivo de la banda. El primero, con la canción In the Trees y el segundo con la hermosa Rain After Sun. Ambos en el año 2022.

Como ya hemos dicho, la inspiración detrás de este proyecto es bastante clara: los dos últimos álbumes de Talk Talk (Spirit Of Eden y Laughing Stock).

El artífice principal aquí es David Joseph, que trabajó de manera similar a Mark Hollis y creó patrones de ritmo y progresiones de acordes para que el elenco de músicos improvisara.

Del maravilloso disco Solace, les dejo dos links para que aprecien un poco la música calmada y hermosa que viene en los próximos años… La primera canción se llama The New Earth (La nueva tierra) y la segunda, Rain After Sun (La lluvia después del sol).

La mezcla que hizo Joseph de composiciones espontáneas, varias progresiones rítmicas y de acordes, y grabaciones de campo realizadas cerca de su casa en West Country formarían la base de Solace. Luego invitó a los músicos ya mencionados a agregar a las grabaciones con improvisaciones de sus partes. Yo pienso, viendo el listado de grandes músicos, que el Sr. Joseph debe tener una habilidad con las palabras y una libreta de contactos impresionante, ya que también fue capaz de sacar a Phill Brown (ha trabajado con Led Zeppelin, con Talk Talk, y es el hermano menor de Terry Brown, ingeniero de varios discos de Rush) y Denis Blackham de su retiro para mezclar y masterizar el disco.

Library Tapes

Library Tapes se formó en el año 2004 por David Wenngren y Per Jardsell. Ambos realizaron juntos dos álbumes para la discográfica Resonant justo antes de que Per dejara la banda por estudios en el año 2006.

En el año 2007 David lanza el disco Höstluft, que consiste en trabajo de piano solamente y algunas grabaciones exteriores en Make Mine Music. En el mismo año David comienza a trabajar junto a Danny Norbury y Peter Broderick. Danny se encargó de los Cellos y del “serrucho” en los discos Sketches y A summer beneath the trees, mientras que Peter se encargó de diferentes instrumentos en los discos A summer beneath the trees y en Fragment, un EP que salió a la luz el año 2008 a través de King Disk.

En el año 2010 David lanza el quinto disco de Library Tapes titulado Like green grass against a blue sky (algo como: La verde grama contra el cielo azul), esta vez a través de su propio sello, Auetic. En ese mismo año, Auetic relanzó al mercado los dos primeros discos de Library Tapes.

Aparte de Library Tapes, David también ha realizado música bajo su propio nombre y como Murralin Lane (junto a Ylva Wiklund), Below Juneau (junto a Jonatan Nästesjö) y Le Lendemain. (junto a Danny Norbury).

FOTO Una imagen de una presentación de Library Tapes en vivo. Pudiéramos incluirla en el subgénero del PR, pero, para mí, con una orientación más hacia la música ambiental, con una base rítmica más tenue que, por ejemplo, la usada por Held by Trees.

Patterns (Repeat)

Esto también lo conseguí: “A menudo se sabe que la sensibilidad y la tristeza se dan la mano, pero por lo general no se hace por amor, menos como una muestra pública de afecto y más como una unión necesaria y vinculante. La sensibilidad no siempre equivale a una marca automática de tristeza, pero en Patterns (Repeat), donde el piano de David Wenngren brilla sobre un lago de seda negra, iluminado nada más que por la pálida luz de la luna, los dos no solo se dan la mano, sino están casados” (Fuente: A closer Listen by James Catchpole).

A continuación, un link completo del disco de Library Tapes con la colaboración del musico japonés Hoshiko Yamane.

En el siguiente artículo, el número 10, volveremos atrás en el tiempo, para hablar de lo que se ha llamado el sonido (o la escena) Canterbury (Inglaterra, condado de Kent), hacia finales de los años sesenta. Este sonido se caracterizó por la mezcla entre el rock, la música clásica y, sobre todo el jazz, con elementos de psicodelia y algo de improvisación. De esta vertiente surgieron bandas tan interesantes como Caravan, Solf Machine, y posiblemente, una de las preferidas mías: Camel.

Simon Reynolds es un periodista musical y autor inglés que comenzó su carrera profesional en el equipo de Melody Maker a mediados de la década de 1980. Se especializa en el análisis de la música electrónica y en el post-rock. Otras, pudieran ser: Public Image LTD (1978), Bark Psychosis (1986) y Cul de Sac (1990).

