MúsicaParaPensar | La segunda ola del neo rock progresivo y alternativo, por Alberto Tobío Martel - Runrun

Particularmente, la primera década de los años 2000 comienza con la renovación de dos subgéneros del rock progresivo y se marca la transición hacia el posrock

Algunas precisiones históricas y conceptuales

Los años 2000, aunque quizás para algunos pudiera parecer extraño, han significado también grandes avances y evoluciones en la historia del rock progresivo (RP).

Particularmente por el surgimiento, a principios de la década, de bandas que han sido influenciadas por el llamado rock alternativo de los 70 (por ejemplo, U2 y The Police), pero también por el llamado neo rock progresivo, de los años 90, cuyas bandas más emblemáticas pudieran ser Porcupine Tree y The Flower Kings (de las cuales ya hablamos en entregas anteriores). En este caso estamos considerando agrupaciones muy importantes como The Killers.

Pero, al mismo tiempo, han surgido nuevos artistas, una vez entrados los años 2000, como Steven Wilson, que representa lo que podríamos llamar “la 2 ola del neo rock progresivo” (aunque al propio Wilson no le gusta hablar de su música como progresiva). Pero especialmente, Wilson es reconocido por la mayor parte de los especialistas en la materia como “el gran genio actual del RP”. Les confieso que para mí ha sido un descubrimiento relativamente reciente de este artista, no obstante, este hecho me da mucho optimismo de lo que está por venir en los próximos años.

Aparte de Steven Wilson, hay un conjunto de muy buenas bandas, unas con algunos elementos de hard, pero también de jazz y blues, como The Neil Morse Band, otras más melódicas como The Mute Gods y Flying Colors y, finalmente, unas muy experimentales que interpretan sus propios temas, pero, además, versionan grandes canciones de otras bandas. Tal es el caso de The Progresive Collective.

La segunda ola del rock alternativo

The Killers

The Killers es una banda de rock estadounidense formada en Las Vegas, en el año 2001, por Brandon Flowers (voz principal, teclados y bajo) y Dave Keuning (guitarra principal y coros). La banda ha pasado por una serie de cambios de formación iniciales. Pero, en 2002, se habían decidido por una formación de cuarteto: Flowers, Keuning, Mark Stoermer (bajo, guitarra rítmica y coros) y Ronnie Vannucci Jr. (batería y percusión).

Hasta la hecha, han lanzado siete álbumes de estudio, entre los cuales vamos a hablar de dos de ellos: Day & Age (Día y edad) (2008) y Battle Born (Batalla de nacimiento), del año 2012.

Se podría decir que The Killers es una banda de rock alternativo, pero con influencias muy claras del new wave, del pop rock, del glam rock (“glam” por glamour) y del rock electrónico. Sus miembros en algunas entrevistas han citado influencias decisivas en sus composiciones de bandas como U2, The Cure, The Cars y Depeche Mode (esta última dentro del rock electrónico).

Day & Age

Day & Age | Publicación: 2008 | Grabación: 2008 | Género(s): rock alternativo y new wave | Duración: 40:49 min | Discográfica: Island | Productores: Stuart Price y The Killers | Estudio de grabación: Battle Born (Las Vegas, Nevada).

En los siguientes dos links incluimos dos muy buenas canciones. La primera (Losing Touch: perdiendo el contacto) y, la segunda, Human (en una presentación en vivo en el show de David Letterman). La primera con toques de hard rock, la segunda, más con influencias del new wave.

Battle Born

Battle Born | Publicación: 2012 | Grabación: 2012 | Género(s): rock alternativo y new wave | Duración: 51:18 min | Discográfica: Island | Productores: The Killers, Daniel Lanois, Steve Lillywhite, Brendan O’Brien y Stuart Price | Estudio de grabación: Battle Born (Las Vegas, Nevada).

De Battle Born (Batalla de nacimiento), un extraordinario disco sin duda, hemos escogido también un par de canciones: Flesh and Bone (Carne y hueso) y Runaways (Fugitivos). Esta última también interpretada en vivo en el show de Letterman y con una calidad y potencia vocal admirables de Brandon Flowers.

El neo rock progresivo: ¿posiblemente el último escalón hasta la fecha en la evolución del subgénero RP?

Steven Wilson

Ya entrados los años 2000, y aunque para muchos de nosotros posiblemente ha sido una novedad maravillosa, por pensar que iban a pasar más años sin nuevas ideas en cuanto al RP, aparece el genio incomparable de Steven Wilson.

Como ya comentamos en la entrega anterior, Wilson es un músico inglés que formó parte de la banda Porcupine Tree (Árbol de Puercoespín) hasta el año 2010. No obstante, y para fortuna de las personas que les gusta la buena música, pero para sorpresa de otros, en el año 2021 se volvieron a reunir para grabar un nuevo disco: Closure/Continuation (algo así como Cierre y continuación).

Hand. Cannot. Erase

Hand. Cannot. Erase | Publicación: 2015 | Grabación: 2014 | Género(s): rock progresivo | Duración: 65:44 min | Discográfica: Kscope | Productor: Steven Wilson | Estudio de grabación: No Man’s Land (Hemel Hempstead), AIR Studios (London), Angel Recording Studios (Londres) y East West Studios (Los Ángeles).

De Steven Wilson hemos escogido un disco extraordinario, muy creativo, completo, complejo, inteligente y podríamos agregar muchos más calificativos: Hand. Cannot. Erase, grabado en el año 2014, en Air Studios de la ciudad de Londres.

Varias características de este maravilloso disco. Primeramente, se trata de un disco “conceptual”, nuevamente, muy típico del RP. En segundo lugar, es un disco diferente a lo que venía haciendo Wilson individualmente y con Porcupine Tree. En palabras de Wilson; “el disco presenta material diferente al del catálogo anterior, con elementos de música electrónica y canciones pop sencillas junto con pistas largas de orientación progresiva” (Fuente: Wikipedia). Y, en tercer lugar, es un disco muy variado, con pistas lentas, otras rápidas, canciones tristes y otras, las menos, optimistas.

Junto a Wilson, el álbum presenta a Ninet Tayeb en las voces y, además, la música está fuertemente inspirada en The Dreaming, un álbum de la fabulosa cantante Kate Bush.

Según Wilson, “el álbum está escrito desde una perspectiva femenina, y el concepto y la historia están inspirados en el caso de Joyce Carol Vincent. Una mujer que vive en una gran ciudad y que muere en su apartamento y nadie la echa de menos durante más de dos años, a pesar de tener familia y amigos” (Fuente: Wikipedia). Sin duda, una historia triste, profunda y asombrosa.

A continuación, un link del álbum completo porque, verdaderamente, merece la escucharlo en su totalidad.

Vídeo: Steven Wilson – Hand Cannot Erase [Full Album] | Canal en Youtube de Prog Nation

El otro disco de Wilson es el último en estudio grabado en el año 2017, y cuyo título es: To the Bone (Hasta el hueso).

To the Bone

To the Bone | Publicación: 2017 | Grabación: 2016-2017 | Género(s): rock progresivo | Duración: 59:46 min | Discográfica: Caroline International | Productor: Steven Wilson y Paul Stacey | Estudio de grabación: Strangeways (London), Angel Recording Studios (London), Studio Du Flon (Lausanne).

Seguramente este no es el mejor disco de Steven Wilson, quizás porque no avanzó mucho en la parte creativa y dejó correr las ideas de los discos anteriores, pero con un ingrediente electrónico aun mayor. Del disco escogimos probablemente la mejor canción: Pariah (Paria), que nos recuerda lo mejor del compositor.

Vídeo: Steven Wilson – Pariah ft. Ninet Tayeb | Canal en Youtube de Steven Wilson

The Neil Morse Band

The Neal Morse Band (ahora NMB) se formó en 2012, con los colaboradores de mucho tiempo Neal Morse (voz, teclados y guitarras), Mike Portnoy (batería, voz y ex Dream Theater), Randy George (bajo), así como, Bill Hubauer (teclados, voz) y Eric Gillette (guitarras, voz).

El primer álbum de la banda, The Grand Experiment, mostró frescura y madurez que se desarrolló aun más en el siguiente, The Similitude of A Dream de 2016. Después siguió The Great Adventure de 2019 y el último disco en estudio, Innocence & Danger de 2021, del cual vamos a hablar a continuación.

Innocence & Danger (Inocencia y peligro) es el cuarto álbum del grupo estadounidense de rock progresivo The Neal Morse Band (ahora estilizado como “NMB”), lanzado el 27 de agosto de 2021. Es el duodécimo álbum de estudio de rock progresivo de Morse en general, para que nos demos una idea de la capacidad de composición que tiene ese gran músico.

Es, además, su primer álbum no conceptual después de The Similitude of a Dream (2016) y The Great Adventure (2019), ambos inspirados en The Pilgrim’s Progress de John Bunyan. El álbum se grabó durante una semana a principios de 2021 y, por primera vez, Morse no trajo ninguna demostración con sus ideas al estudio.

A continuación, les coloco el link a todo el disco porque lo considero realmente una obra de arte del RP. Por cierto, incluye una fabulosa versión de la canción de Simon & Garfunkel: Bridge Over Trouble Water (Puente sobre aguas turbulentas).

El primer sencillo, Do It All Again, se lanzó con un video el 21 de junio de 2021. Fue la primera canción que se escribió para el álbum y sirve como apertura. Bird on a Wire (Pájaro en un alambre), la segunda canción en la lista de canciones, y la segunda en ser escrita, también fue lanzada como sencillo el 27 de julio. Your Place in the Sun llegó como tercer sencillo y video el 18 de agosto, siendo la tercera canción que escribieron.

Innocence & Danger

Innocence & Danger | Publicación: 2021 | Grabación: 2021 | Género(s): rock progresivo | Duración: 99:40 min | Discográfica: Inside Out / Sony Music | Productor: NMB.

Si bien la inspiración inicial provino particularmente de Bill Hubauer (teclados) y Randy George (bajo), las ideas fluyeron de todos a partir de ahí, como recuerda George: “Estoy entusiasmado con el nivel de colaboración que logramos en este disco. Incluso entramos con muchas ideas que no necesariamente se desarrollaron, y creo que al final tenemos algo que representa lo mejor de todos en la banda” (Fuente: Radiant Records).

A continuación, les paso un link de NMB en directo, en 2019. La canción: Great Adventure.

The Mute Gods

The Mute Gods (Los Dioses Mudos) es un supergrupo de rock progresivo inglés que reúne a Nick Beggs, Marco Minnemann y Roger King (tecladista y figura clave del músico Steve Hackett). Beggs se acercó a King, con quien había trabajado como parte de la banda de Steve Hackett, sobre una colaboración en 2014. Minnemann fue elegido baterista después de que Beggs hiciera una gira con él como parte de la banda de Steven Wilson.

Su álbum debut, Do Nothing till You Hear from Me (algo así como No hagas nada hasta que escuches de mí), fue lanzado el 22 de enero de 2016. Beggs escribió la mayor parte del álbum durante la gira de 2014 y lo describió como “una diatriba bastante descontenta sobre la distopía que hemos creado para nosotros y nuestros hijos”. Además de Minnemann, el álbum cuenta con algunos bateristas invitados, incluidos Nick D’Virgilio y Gary O’Toole (ex Steve Hackett).

En noviembre de 2015, la banda lanzó dos videos, uno de los cuales es un video de 360 grados, para la canción principal del álbum. Según Nick Beggs, No hagas nada hasta que escuches de mí se inspiró en la advertencia de Dwight D. Eisenhower sobre el aumento potencial del complejo militar-industrial, así como en el geólogo Phil Schneider, quien hizo varias afirmaciones sobre los ovnis, antes de morir en circunstancias misteriosas.

Do nothing till you hear from me

Do nothing till you hear from me | Publicación: 2016 | Grabación: 2015 | Género(s): rock progresivo | Duración: 59:49 min | Discográfica: Inside Out | Productor: Roger King.

A continuación, un enlace de la canción Do Nothing Till You Hear From Me (video oficial).

The Prog. Collective (TPC)

Bueno queridos amigos, ¿qué podemos decir de esta superbanda de RP? Que es sencillamente maravillosa. Es, a mi manera de ver, una especie de “plataforma”, liderada por el talentoso músico Billy Sherwood, actual bajista y vocalista de Yes, en la cual se congregan algunos de los más virtuosos músicos del rock de todo el mundo.

Por otra parte, TPC ha creado un sonido muy propio que une el subgénero progresivo con el neoprogresivo y el rock instrumental. Pero también, sus discos combinan canciones propias con covers de bandas muy reconocidas del mundo del progresivo.

El debut homónimo del proyecto en 2012 incluyó apariciones de Annie Haslam (Renaissance), Alan Parsons y Rick Wakeman, entre una docena más. Epilogue, su seguimiento de 2013, contó con contribuciones de los colegas de Yes de Sherwood, así como de un grupo de invitados, incluidos Colin Moulding, John Wesley y John Wetton.

Después de una pausa de ocho años, Sherwood revivió TPC para Worlds on Hold de 2021. Lanzado en febrero, el álbum había estado en la etapa de creación durante años. La lista de canciones se dividió entre los originales de Sherwood y una deslumbrante selección de versiones que incluían Solsbury Hill de Peter Gabriel; A Whiter Shade of Pale, de Procol Harum; y Eye in the Sky, de Parsons, en el lado progresivo del disco.

En la versión extendida, incluyó: People Are Strange de los Doors, More Than a Feeling de Boston y una relectura de Penny Lane de The Beatles, cantada por el difunto John Wetton como bonus track.

La lista de invitados era habitualmente grande y ofreció una sorprendente variedad de vocalistas, incluidos Todd Rundgren, Geoff Tate, David Johansen y David Clayton-Thomas. Sherwood produjo el álbum y tocó la guitarra, la batería, los teclados y ocasionalmente cantó. Estaba respaldado por una lista de instrumentistas de primer nivel, incluidos los guitarristas Jan Akkerman, Steve Hackett y Steve Hillage, el violinista L. Shankar, los tecladistas Geoff Downes, Patrick Moraz y Tony Kaye, y el baterista Alan White (estos cuatro últimos músicos pertenecientes al gran grupo Yes en diferentes épocas y Alan White, por desgracia fallecido recientemente).

Worlds on hold

Worlds on hold | Publicación: 2021 | Grabación: 2021 | Género(s): rock progresivo | Duración: 1:05:00 min | Discográfica: Purple Pyramid | Productor: Billy Sherwood | Estudio de grabación: Circa: HQ Studios.

Les dejo los enlaces de tres canciones: Eye in the sky, A Whiter Shade of Pale y Solsbury Hill.

Flying Colors

Flying Colors (Colores Voladores) es un supergrupo estadounidense compuesto por Mike Portnoy (ex Dream Theater, Liquid Tension Experiment y Transatlantic), Dave LaRue, Casey McPherson, Neal Morse y Steve Morse. La misión de la banda, creada por el productor ejecutivo Bill Evans, era combinar música compleja con composición accesible. Flying Colors, en Mascot Label Group, ha lanzado tres álbumes de estudio y tres álbumes en vivo, con gran éxito comercial y elogios de la crítica.

En 2008, Evans escribió una propuesta para una banda que combinaba música sofisticada (composición compleja e interpretaciones virtuosas) con composición de canciones convencional y accesible. Su idea era canalizar la complejidad a través de un cantautor pop carismático, mantener las canciones cortas y usar el humor.

A continuación, les seleccioné un disco de la banda que me gusta mucho, del año 2012, donde puede apreciarse claramente el virtuosismo en la ejecución combinado con composiciones más bien sencillas y con un acercamiento claro hacia lo comercial.

Flying Colors

Flying Colors | Publicación: 2012 | Grabación: 2011 | Género(s): rock progresivo | Duración: 60:26 min | Discográfica: Mascot Label Group | Productor: Peter Collins (también productor de Rush).

En este link está el disco completo.

Vídeo: Flying Colors – Flying Colors (2012) Full Album | Canal en Youtube de Diego Montebro

Finalmente, y contestando a la pregunta de si el neorrock progresivo es posiblemente el último escalón hasta la fecha en la evolución del subgénero RP. Bueno, les confieso que hace unos meses pensaba que sí, pero realmente la evolución ha continuado a otro eslabón que a mí me gusta llamar el “posrock”. Ya en el artículo anterior, referido al “time line” del RP, comenzamos a hablar sobre este nuevo subgénero que se caracteriza, fundamentalmente, por la simpleza de la música, casi minimalista, y por ser instrumental.

En el siguiente artículo, el 9, le dedicaremos suficiente tiempo y espacio a este nuevo subgénero que prácticamente tiene 10 años de vida. Sin embargo, les adelanto una banda maravillosa que he descubierto recientemente llamada Library Tapes (LT).

Library Tapes se formó en Suiza en 2004 por David Wenngren y Per Jardsell. Hicieron dos álbumes juntos para el sello Resonant antes de que Per dejara la banda en 2006. Hasta el presente, LT ha publicado un total de 16 discos en estudio.

A continuación, les hago una breve referencia al último disco en estudio del año 2022 llamado Sunset (Atardecer u Ocaso). Es muy corto, apenas 16 minutos de duración, pero tiene una magia impresionante. Es sereno, muy sencillo y cautivador… Si uno tiene problemas en un momento dado, seguramente al oír este disco se te aliviarán muchos de ellos.

Sunset

Sunset | Publicación: 2022 | Grabación: 2022 | Género(s): posrock progresivo | Duración: 16:44 min | Discográfica: Auetic | Productor: David Wenngren.

