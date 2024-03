El Mañanero del 28 de marzo: Corina Yoris en La Conversa de ARI y 7 noticias más - Runrun

En El Mañanero del 28 de marzo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: En La Conversa de ARI, la candidata de la PUD Corina Yoris, dijo que Manuel Rosales rompió y admitió que le había dolido su decisión unilateral de postularse a candidato presidencial; el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la etiqueta de “izquierda cobarde” que Maduro le endosó a quienes no avalan cada una de sus denuncias de supuestos intentos de magnicidio y la Plataforma Unitaria Democrática condenó la persecución del régimen chavista contra el partido político Vente Venezuela.

«Hay dos opciones: busquen una negociación, un candidato o candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno, búsquenlo, y yo le entrego la candidatura a quien quieran. Búsquenlo, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela, no dejen sin salida al pueblo de Venezuela», Manuel Rosales, candidato presidencial por el partido UNT