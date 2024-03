La Conversa de ARI | Corina Yoris: “Me dolió lo de Rosales” - Runrun

De ser una persona conocida en los predios académicos y universitarios, la filósofa Corina Yoris Villasana pasó a ser en apenas minutos la esperanza de un país sumido en un caos desde hace más de dos décadas. La también historiadora fue la investida el pasado viernes 22 de marzo por la ganadora de la elección primaria de la oposición, María Corina Machado, como candidata sustituta, en vista de la inhabilitación que le impide inscribirse en el tarjetón para los comicios presidenciales del venidero 28 de julio.

De la noche a la mañana, la doctora se convirtió en la esperanza de millones de personas que anhelan un cambio político en Venezuela, pero la expectativa sufrió una crisis la noche del 25 de marzo cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso impidió que se postulara como aspirante a ocupar la silla de Miraflores por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el partido Un Nuevo Tiempo (UNT). Pese a los intentos realizados por los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Yoris quedó parcialmente fuera de competencia e inesperadamente la postulación del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, fue aceptada por el ente comicial.

En el programa moderado por la coordinadora de la ARI, Ronna Rísquez, y donde participaron los directores de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz y TalCual, Víctor Amaya, Yoris confesó que el hecho de que Rosales se haya lanzado por su cuenta y sin consultar a la PUD no significa que en un futuro se llegue a un acuerdo.

“Vamos a darle el beneficio de la duda de que, ante la imposibilidad de mi inscripción, no se podía dejar ese espacio abierto, pero es que esa no es una decisión que esté respaldada por el resto de los partidos”.

Yoris recalcó que la de Rosales fue una decisión unilateral.

“Yo en ese momento le estaba dando una entrevista a CNN y la noticia me la dio una persona muy allegada…Me produjo sentimientos encontrados, fue una mezcla de molestia y frustración. Es que hasta el último momento nosotros estuvimos apoyados por Rosales y la gente de UNT, apenas el viernes se decía que teníamos una unión perfecta”.

Pese a que concluyó el lapso de inscripciones en el CNE y Yoris quedó por fuera, a través de una prórroga la MUD pudo finalmente postular al diplomático Eduardo González Urrutia, un candidato que en teoría debería ser reemplazado en un futuro por Yoris e idealmente por Machado.

“La candidatura de González Urrutia es lo que llamamos tapa, por el momento mi postulación sigue viva y continúo siendo la candidata unitaria, soy la bateadora emergente de María Corina, no quiere decir que sea inamovible. Nosotros no vamos a abandonar la ruta electoral, intentamos mantenernos en el camino y no caer en trampas. Rosales no es el candidato de la PUD, eso no quiere decir que no llegue a serlo, tampoco hay que descartar a González Urrutia, lo cierto es que si hay un cambio en torno a su inhabilitación, la candidata de la gente es MCM”.