PasandoLaCuarentena | Fundación Espacio celebrará el aniversario de Caracas - Runrun

[ #EventosCCScity450 ] … En nuestro compromiso por limitar la propagación del #CoronavirusEnVzla hemos decido modificar nuestra acostumbrada celebración del proyecto #CCScity450. Por tanto, en el marco del aniversario 453 de la Ciudad de Caracas, proponemos mostrar a las comunidades de forma virtual dándole voz a las personas involucradas en cada sector y que nos han acompañado durante un año más de actividades en el #EspacioPúblico. … Los invitamos a conectarse por nuestro canal de YouTube y demás plataformas digitales, mediante el cual trasmitiremos un encuentro virtual #EntreComunidades donde contaremos con la participación de líderes y vecinos de las 10 comunidades que formaron parte de #CCScity450Comunidades [#C01Catuche #C02LosErasos #C04LaCharneca #C07LaCruz #C08LaLucha #C09LasMayas #C10Chapellín #C11ElGüire #C12ElCalvario #C13LaVega ] Participantes y ganadores de la convocatoria. Aliados del proyecto e Invitados especiales. … ¡Conéctate con nosotros! … #CCScity450 #CCScity450Comunidades #EventosCCScity450 #AniversarioCCScity450 #EntreComunidades #CCS453 #Caracas #Arquitectura #Ciudad #EspacioPúblico