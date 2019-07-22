El Mañanero de hoy #22Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #22Jul: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es21 julio, 20194min4

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UN SUKHOI SU-30 VENEZOLANO “siguió agresivamente” a una aeronave estadounidense EP-3 a una distancia que puso en peligro a la tripulación y a la aeronave, denunció el Comando Sur este domingo 21 de julio.

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“[la colaboración de Cristopher Figuera] Es muy útil a la hora de analizar qué está pasando dentro del chavismo”, Elliot Abrams, enviado especial de EEUU para los asuntos de Venezuela #21Jul.

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