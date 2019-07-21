Podcast | Tres en uno: Bodegones en Caracas, Maduro premia a militares con nuevos mandos y los Runrunes de Bocaranda - Runrun

LA TERCERA SEMANA DE JULIO estuvo bien concentrada en cuanto a noticias. ACNUR reveló que 14% de los migrantes venezolanos han recurrido a la mendicidad. Por su parte, EEUU sancionó a cuatro funcionarios de la Dgcim por torturas y tratos crueles. El Foro Penal denunció que agresores de Rufo Chacón siguen detenidos en sede de Politáchira cuando deberían estar en la Cárcel de Santa Ana.
Tres grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Entre ellos el que realizó la periodista por El Pitazo Patzzy Salazar titulado: “Bodegones en Caracas: el sabor amargo del nuevo negocio importador” en este trabajo Salazar nos comenta lo que sucede con el auge de establecimientos que comercializan alimentos importados y los mecanismos que utilizan para la importación.
Por TalCual destaca el trabajo realizado por la periodista Sofía Nedder, titulado: “Maduro premia a otros militares leales con nuevos mandos de las REDI”. En este reportaje, Sofía nos aclara el panorama sobre las nuevas designaciones de los comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa integral (REDI) que ha realizado Nicolás Maduro en los últimos días.
Los Runrunes de Nelson Bocaranda estuvieron candentes. Sanciones irreversibles, el jefe de Bachelet, viene una delegación de la OIT y más denuncias por corrupción en las cajas Clap son los temas principales de la columna del periodista.
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