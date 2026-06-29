Machado confirma que está en Panamá y denuncia cierre del espacio aéreo para su regreso a Venezuela

La líder de oposición María Corina Machado informó este lunes, 29 de junio, que se encuentra en Panamá y aseguró que su regreso a Venezuela habría sido impedido por el cierre del espacio aéreo por parte del régimen venezolano.

A través de su cuenta en X, expresó que tenía previsto viajar a Venezuela para sumarse a las labores de apoyo a las víctimas de la emergencia, pero aseguró que las restricciones impuestas por las autoridades venezolanas frustraron su retorno.

Machado sostuvo que el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio hizo “inaplazable” su regreso al país para enfrentar la tragedia junto a los venezolanos.

“Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”, expresó la líder de oposición.



Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

La dirigente expresó que estará en Venezuela para “ayudar a coordinar y a estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y en la reconstrucción. Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, para rezar juntos, para abrazarnos, para organizarnos; porque de esta también nos vamos a levantar”, indicó.



«Esto no se trata de mí; somos miles, millones que queremos estar juntos. Un país en duelo que necesita consolarse unido. Estoy lista y cerca de Venezuela, y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá», concluyó.



La líder opositora aseguró que continuará buscando la forma de ingresar a Venezuela para acompañar a la población afectada.

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