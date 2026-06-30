SNTP denunció restricción de acceso de prensa extranjera a La Guaira 

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) puso en tela de juicio este lunes la decisión del Ministerio de Comunicación de suspender durante 48 horas el acceso de corresponsales internacionales al estado de La Guaira.

Por medio de un comunicado en X, la organización informó que la medida fue notificada por las autoridades bajo el argumento de que responde a “razones sanitarias y para disminuir los ruidos durante las labores de rescate que continúan desarrollándose en sectores del estado costero”.

“Alentamos el trabajo de los periodistas que han garantizado la cobertura, incluso trasladándose por sus propios medios Impedir la cobertura no resuelve la emergencia. Con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas”, expuso el comunicado.

Mientras equipos nacionales e internacionales mantienen operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre estructuras colapsadas y avanzan las tareas de recuperación, el gobierno opta por restringir el trabajo de los periodistas extranjeros.

De acuerdo al SNTP, la Guaira se ha convertido en el principal epicentro de las labores de rescate debido a la magnitud de los daños registrados en edificaciones residenciales.

En los últimos días, ya se habían reportado controles y restricciones para el ingreso de periodistas a los sectores de La Guaira afectados por el desastre. La medida ha generado preocupación entre organizaciones vinculadas a la libertad de prensa y corresponsales extranjeros.

Aunado a esto la acreditación de periodistas que se desarrolla en la base aérea La Carlota de Caracas por intermedio del Ministerio de Comunicación, solo se lleva a cabo de 8 a 11 de la mañana.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país