Comando Sur denuncia agresión de Sukhoi venezolano a aeronave estadounidense - Runrun

Un Sukhoi Su-30 venezolano “siguió agresivamente” a una aeronave estadounidense EP-3 a una distancia que puso en peligro a la tripulación y a la aeronave, denunció el Comando Sur este domingo 21 de julio.
La Fuerza Armada Nacional dijo el viernes 19 de julio que interceptó y expulsó de su espacio a una aeronave de inteligencia estadounidense, al tiempo que denunció una “franca provocación” y la violación de los tratados internacionales sobre soberanía.
“El EP-3 estaba realizando una misión aprobada y multinacional en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe”, se defendió el Comando Sur en su cuenta de Twitter.
A través de un vídeo, el Comando Sur muestra el vuelo del Sukhoi Su-30, en una acción que, indicó, demuestra “el irresponsable apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro”.
Asimismo, señaló que el hecho “subraya la imprudencia y el comportamiento irresponsable de Maduro, que socava el Estado de derecho internacional y los esfuerzos internacionales para contrarrestar el tráfico ilícito”.
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