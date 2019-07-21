Premios IPYSve 2019: Runrun.es ganó 3er lugar a mejor trabajo de investigación - Runrun

LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO se llevó a cabo la premiación a los ganadores del IX Concurso Nacional de Periodismo de Investigación en el Centro de Arte Los Galpones de Los Chorros.
En la entrega de los Premios Ipysve 2019, RunRun.es ganó el tercer lugar a mejor trabajo de investigación. Fuga del oro venezolano: la ruta de un saqueo oficial, fue un trabajo realizado por los periodistas Lisset Boon, Lorena Meléndez, Katherine Pennacchio, Abrahan Moncada y Mayerlin Perdomo con la colaboración de Connectas.
Runrun.es recorrió la ruta de fuga del oro venezolano vía las islas ABC que sirven de escala antes de llegar a manos de sus compradores internacionales. Estuvo presente en los poblados donde se procesa el oro extraído del Arco Minero para ser convertido en barras y visitó los centros urbanos del norte del estado Bolívar donde “se recogen” las barras en comercios informales del metal. Viajó en avión hasta Aruba y Curazao donde la mercancía proveniente de Venezuela es registrada en calidad de tránsito y se despacha en vuelos comerciales hasta las refinerías de Suiza y Dubai.
El primer lugar lo obtuvo el equipo del portal web Prodavinci, con el trabajo Vivir sin agua. El segundo lugar fue para los periodistas de Armando.Info con el reportaje Detrás de los Clap: la expansión del negocio.
El trabajo La generación del hambre de EL Pitazo, obtuvo un reconocimiento especial, investigación que además ganó este año el Premio Internacional Ortega y Gasset.
La recon
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