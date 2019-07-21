Mike Pompeo cree «inconcebible» elecciones justas y equitativas en Venezuela - Runrun

EL SECRETARIO DE ESTADO de Estados Unidos, Mike Pompeo, consideró este sábado «inconcebible» que en Venezuela haya elecciones «justas y equitativas» mientras Nicolás Maduro siga en el país.
“Siempre y cuando los cubanos sigan protegiendo a Maduro, no van a poder celebrarse elecciones justas y equitativas, o sea, sin minimizar lo que está sucediendo en Barbados, por supuesto, y las conversaciones (…) pero sería inconcebible poder tener elecciones que realmente representan al pueblo venezolano si Maduro sigue estando presente en el país”, dijo.
Pompeo respondía así a una pregunta de la prensa sobre supuestos debates respecto a la permanencia de Maduro en su país durante una eventual transición.
Las declaraciones las realizó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste) donde mantuvo una reunión con el jefe de Estado de Ecuador, Lenín Moreno.
La migración venezolana fue uno de los temas del diálogo entre Pompeo y el gobernante ecuatoriano. Moreno añadió que medio millón de venezolanos han sido “tratados como hermanos” en Ecuador, pero subrayó en la dificultad que representa para el país dar asistencia a esa migración por lo que insistió en la necesidad de más apoyo internacional.
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