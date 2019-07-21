Incautan en Londres $5 millones en oro transportados desde Venezuela - Runrun

Funcionarios encargados de investigar un cártel sudamericano han incautado barras de oro por un valor de cinco millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow, informó la agencia de noticias británica SWNS.
El oro, que pesaba alrededor de 229 libras, se dirigía a Suiza desde las Islas Caimán cuando fue incautado. Anteriormente había llegado a las Islas Caimán desde Venezuela en un avión privado.
El envío se incautó el mes pasado, pero los funcionarios judiciales ahora han permitido que la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) lo retenga bajo la Ley de ingresos del delito. El oro ahora se está tratando como lavado de dinero en una investigación realizada por las Islas Caimán con la ayuda de la NCA.
“El modelo de negocios de muchos grupos del crimen organizado se basa en la capacidad de mover dinero a través de las fronteras, para financiar una mayor inversión en actividades delictivas”, continuó McIntyre. “Si podemos evitar que no solo cause una interrupción a la red criminal involucrada y evite que se beneficien del crimen, también detiene esa reinversión”.
Un portavoz de la NCA indicó que los oficiales de la Fuerza Fronteriza, actuando sobre la inteligencia de la NCA, se mudaron para detener el envío en Heathrow el 1 de junio. “Estaba siendo transportado desde las Islas Caimán a Suiza, habiendo sido enviado anteriormente a las Islas Caimán en un jet privado que había llegado de Venezuela”.
Nick Jariwalla, Director de la Fuerza Fronteriza de Heathrow, dijo: “Tomar grandes cantidades de dinero u oro del control de las redes criminales los golpea donde más lo sienten: en el bolsillo”.
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