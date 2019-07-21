Arreaza asegura que diálogo con la oposición seguirá hasta lograr un acuerdo - Runrun

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El canciller Jorge Arreaza afirmó este domingo 21 de julio que la delegación del gobierno de Nicolás Maduro “permanecerá sentada” en el diálogo con la oposición en Barbados hasta “llegar a un acuerdo político”.
Durante el encuentro del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), en Caracas, Arreaza subrayó que “llueva, truene o relampaguee” la delegación del oficialismo “permanecerá sentada en esa mesa de diálogo”.
Arreaza, que forma parte de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro en las conversaciones con la oposición, sostuvo que el objetivo es “llegar a un acuerdo político” que respete tanto la Constitución como la Carta de Naciones Unidas.
El Gobierno de Maduro y la oposición instalaron de manera “permanente” una mesa de negociaciones en Barbados, con la mediación de Noruega, y luego de dos rondas de diálogos en Oslo.
Poco se sabe de las negociaciones y su metodología, pero los mismos implicados han dicho que se trabajan seis temas.
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