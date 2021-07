The Suicide Squad: Quiénes son los personajes de la película, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La película The Suicide Squad, que se estrena el 5 de agosto en cines, reúne a un grupo de supervillanos de DC Comics. Aquí te contamos quién es cada cual

Hay quienes se preguntarán ¿no hubo una película titulada Suicide Squad en 2016? Sí, la hubo. Pero el filme que DC Comics estrena en Venezuela el jueves 5 de agosto es otro; su título es The Suicide Squad (con artículo añadido) y se trata de un reboot, con un elenco renovado casi completamente, para relanzar al popular grupo de supervillanos de DC.

La Suicide Squad de 2016, protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, entre otros, fue un éxito moderado de público pero fue acribillada por la crítica. El estudio Warner Bros. no quiso desperdiciar a los personajes, pues sabe que tiene entre manos la posibilidad de inaugurar una nueva franquicia cinematográfica, como la que mantiene con los personajes de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Superman y The Flash.

Tráiler oficial de The Suicide Squad en YouTube:

Introducidos en los cómics en septiembre de 1959, el Suicide Squad es un grupo de supervillanos retenidos en prisión al que el gobierno les ofrece la libertad o la reducción de sus penas a cambio de que emprendan misiones peligrosas (de allí su nombre, el “escuadrón suicida”).

En las historietas ha habido alrededor de 14 encarnaciones diferentes del Escuadrón suicida, con más de 130 personajes distintos a lo largo de su historia. Cada uno dispone de un poder diferente y, en muchos casos, son cercanos al absurdo.

El director de The Suicide Squad es James Gunn, conocido por su trabajo para Marvel, pues escribió y dirigió las dos primeras películas de Guardians of the Galaxy para Marvel (y actualmente prepara el rodaje de la tercera entrega de esta saga).

Gunn es conocido por su uso del humor y por sus personajes exagerados, así que parece el director idóneo para acometer The Suicide Squad. En el filme reunió a un grupo destacado de estrellas de cine, como Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, Alice Braga, John Cena, Nathan Fillion, Pete Davidson y Sylvester Stallone, entre otros.

La trama de The Suicide Squad es fiel al espíritu de los cómics; en este caso, Amanda Waller (Viola Davis), recluta a supervillanos de la prisión de Belle Reve para encomendarles una misión ultrasecreta en la remota isla de Corto Maltese, repleta de soldados enemigos.

Ya que el número de integrantes del Escuadrón Suicida es grande, aquí te ofrecemos una guía, sin spoilers, de los personajes principales de la película.

Harley Quinn (Margot Robbie)

Margot Robbie repite en el papel de Harley Quinn, pues ya interpretó al personaje en Suicide Squad (2016) y Birds of Prey (2020). Es, sin duda, la figura más popular de villanos que aparecen en la película. Originalmente era la ayudante desquiciada del Joker, pero recientemente protagoniza sus propias aventuras.

Bloodsport (Idris Elba)

El personaje de Bloodsport apareció por primera vez en el ejemplar de Superman #4 de 1984. Su nombre real es Robert DuBois, un temido mercenario en los cómics pues casi mata a Superman al dispararle con una bala de kriptonita.

Peacemaker (Jonn Cena)

La estrella de Fast and Furious 9, John Cena, interpreta a Christopher Smith, mejor conocido como Peacemaker, un fanático pacifista tan radical que está dispuesto a matar a quien se cruce en su camino para conseguir su meta. El personaje resultó ser tan popular que HBO Max producirá una serie sobre Peacemaker con Cena como protagonista.

Amanda Waller (Viola Davis)

La ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto en 2017 por Fences, Viola Davis, repite también en el papel de Amanda Waller, la sagaz y temida agente gubernamental a la que le asignaron la tarea de reunir al Escuadron Suicida. Davis lo interpretó por primera vez en Suicide Squad (2016).

King Shark (voz de Sylvester Stallone)

Creado con tecnología de captura de movimiento, King Shark es un hombre-tiburón. Su nombre real es Nanaue y pertenece a la realeza subacuática. Es un luchador capaz de descuartizar a sus contrincantes, aunque en la película se le muestra como alguien de poco intelecto. Su voz en inglés es aportada por Sylvester Stallone.

Rick Flagg (Joel Kinnaman)

Kinnaman ya interpretó al Coronel Rick Flagg en Suicide Squad, en 2016. Y ahora, como en aquel filme, le corresponder erigirse en el líder de la misión que le encomiendan al Escuadrón Suicida.

Captain Boomerang (Jai Courtney)

Courtney es otro de los actores que también participó en la Suicide Squad de 2016. Vuelve a interpretar al australiano Captain Boomerang, con habilidad letal para lanzar bumeranes afilados.

The Thinker (Peter Capaldi)

El prestigioso actor Peter Capaldi (Doctor Who) encarna a El Pensador, un villano de Ciudad Gótica que implantó en su cerebro un aparato que aumentó su inteligencia y le otorgó el poder de la telekinesis.

Polka Dot Man (David Dastmalchian)

Interpretado por el popular actor de carácter David Dastmalchian, Polka Dot Man usa un traje con lunares de colores, que al arrancarse de la tela pueden transformarse en armas letales.

Ratcatcher 2 (Daniela Melchior)

Es uno de los pocos personajes originales creados directamente por Gunn para la película. El poder de Ratcatcher (que podría traducirse como “atrapa ratas”) consiste en controlar mentalmente a los roedores para que hagan lo que quiere.

Comadreja (Sean Gunn)

Interpretado a través de la tecnología de captura de movimiento por Sean Gunn, hermano del director de The Suicide Squad, Comadreja híbrido humano-roedor con gran agilidad, experiencia en el combate cuerpo a cuerpo y un disfraz con garras afiladas.

Savant (Michael Rooker)

Heredero de una gran fortuna, Savant es un justiciero que actúa en Ciudad Gótica. Tiene problemas de memoria y es conocido por su crueldad al lidiar con enemigos. El actor Michael Rooker es un veterano de las películas de James Gunn.

Blackguard (Pete Davidson)

Se desconocen cuáles son los poderes de Blackguard, salvo que era un criminal de poca monta en Ciudad Gótica. Lo interpreta el comediante Pete Davidson, del programa Saturday Night Live.

Mongal (Mayling Ng)

En las historietas Mongal es una extraterrestre proveniente del planeta Debstam IV. Es una guerrera y se la recuerda por la vez en que retó a Superman a una pelea. Mongal es interpretada en la película por la actriz Mayling Ng, cinturón negro en artes marciales.

T.D.K. (Nathan Fillion)

El actor Nathan Fillion es un ídolo de la comunidad geek, tras participar en series de ciencia ficción como Firefly. T.D.K. es también un personaje original creado especialmente para la película; su poder consiste en que puede desprender sus brazos (como si fuesen los de un muñeco) y usarlos como armas arrojadizas.

Jabalina (Flula Borg)

Como lo indica su apodo, Jabalina es un villano capaz de lanzar lanzas y garrochas a largas distancias. Lo interpreta en el filme el comediante alemán Flula Borg.