Qué ver en la Comic-Con 2021 de San Diego, por Gonzalo Jiménez - Runrun

La famosa convención de fanáticos de cómics y películas será un encuentro online por la pandemia. Aquí te contamos los anuncios que se esperan

Fundada en 1970, la Comic-Con de San Diego es la convención de cómics más famosa e importante del mundo. Su notoriedad es tal que Hollywood la emplea todos los años como plataforma para lanzar sus títulos más esperados de superhéroes, horror y fantasía.

Al igual que sucedió en 2020, la Comic-Con 2021 de San Diego será un evento online bajo el nombre de Comic-Con@Home, en el que se podrá participar gratuitamente desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de julio. Los paneles y foros de la convención pueden verse a través de la página oficial del evento (comic-con.org) y del canal de Comic-Con de San Diego en YouTube.

Además de repetir como evento digital debido a la pandemia de covid-19, la Comic-Con de San Diego sorprendió tristemente a los fanáticos en 2021 debido a que Marvel y DC Comics no estarán presentes en el evento.

En el caso de DC la razón es que en Warner Bros. Studios organizó en 2020 su propia convención online, la DC FanDome, y fue tan exitosa que repetirán la experiencia en el verano de 2021. En lo que concierne a Disney, propietaria de Marvel, la empresa planea dar a conocer los avances de sus nuevos proyectos en la convención D23, cuya próxima edición está prevista para finales de 2022.

Pese a las ausencias mayúsculas de Marvel y DC, la edición de Comic-Con@Home de 2021 trae algunos paneles interesantes. Aquí te indicamos cuáles son, repartidos entre el viernes 23 de julio en la noche, el sábado 24 y el domingo 25. Aquí puedes acceder a la programación completa de la Comic-Con@Home de 2021. Las horas indicadas son las de Venezuela.

VIERNES 23 DE JULIO DE 2021

Rick and Morty

La irreverente serie animada del canal Adult Swim (Cartoon Network) emite actualmente su quinta temporada. En el panel participan el creador de la serie, Dan Harmon, así como tres de los actores que aportan las voces al programa: Chris Parnell (Jerry), Sarah Chalke (Beth) y Spencer Grammer (Summer). Hora: 7 p. m. (hora de Venezuela).

Amazon

La plataforma de streaming Amazon Prime Video prepara varias series de corte fanáticos y de terror, así que reunirá a varios de los showrunners de estas nuevas series: Rafe Judkins (The Wheel of Time), Hideaki Anno (Evangelion: Thrice Upon a Time), Nico Entel (S.O.Z.) y Sara Goodman (I Know What You Did Last Summer). Hora: 7 p. m. (hora de Venezuela).

SÁBADO 24 DE JULIO DE 2021

Simpsons Season 33 and Beyond

La serie animada de Fox llega a su temporada 33 (todo un récord para programas animados en la TV). Uno de los creadores de Los Simpsons, Al Jean, conversará en el panel con otros guionistas de la serie para adelantar algunas de las cosas que sucederán en los nuevos episodios. Hora: 2 p. m. (hora de Venezuela).

The Walking Dead

Vídeo de la participación de The walking dead en Comic-Con 2016.

La popular franquicia sobre zombis, basada en los cómics de Robert Kirkman, estará presente con tres paneles. Quizás el más interesante es Robert Kirman @ Home, en el que el autor hablará de The Walking Dead y de su serie animada Invencible. Hora: 3 p. m. (hora de Venezuela).

Además, productores y elenco de Fear the Walking Dead participarán en su propio panel a las 4 p. m. (hora de Venezuela); seguido de Walking Dead: World Beyond, que mostrará un avance de su temporada final, a las 5 p. m. (hora de Venezuela); y la serie principal, The Walking Dead, revelará detalles de la séptima y última temporada, a las 6 p. m. (hora de Venezuela)

DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021

Doctor Who

La legendaria serie de ciencia ficción está por estrenar su temporada 13 de la nueva etapa. En el panel estarán presente el showrunner actual Chris Chibnall y la protagonista Jodie Whittaker. Hora: 1 p. m. (hora de Venezuela).

Dexter

La serie, que se emitió entre 2006 y 2013, fue revivida para continuar su historia en una nueva temporada que se transmitirá en 2021. En el panel participan los productores y el protagonista, el actor Michael C. Hall. Hora: 4 p. m. (hora de Venezuela).

Army of Thieves

Es la precuela de la película de Netflix Army of the Dead. El director Zack Snyder contará en este panel virtual cuál es la idea de expandir el universo de Army of the Dead con precuelas y spinoffs. Junto con Snyder estará parte del elenco, que incluye a Matthias Schweighöfer y Nathalie Emmanuel. Hora: 5 p. m. (hora de Venezuela).

La Comic-Con de San Diego, según indican sus organizadores en su página web, volverá a realizarse con presencia de público en el verano de 2022.