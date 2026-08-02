La perla de Rubio sobre Venezuela: “No estamos en la era de la paciencia, pero estas cosas llevan tiempo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado, 1 de agosto, ser consciente de que la situación en Venezuela es apremiante, pero que “lleva tiempo” y por ello se han apegado al plan de “tres fases” anunciadas en enero tras la captura de Nicolás Maduro, las cuales conducirán hacia una eventual transición democrática.

En una entrevista concedida al programa My View with Lara Trump de Fox News, Rubio dijo saber que el país no está “en la era de la paciencia y la perseverancia, pero estas cosas llevan tiempo”. Además, recordó que el chavismo es un sistema que lleva más de 25 años funcionando y “son raíces profundas con las que hay que lidiar”.

“Además, es un país que enfrenta muchos problemas, me refiero a muchos problemas económicos, sin mencionar que ahora han sufrido un terremoto”, añadió el secretario de Estado norteamericano.

Rubio recordó su plan de tres fases, siendo la primera donde la “prioridad era la estabilización”, asegurando que el gobierno estadounidense no quería “que el país se sumiera en una guerra civil, migraciones masivas, disturbios sociales, etc”. La segunda fase, mencionó, es la de recuperación, “en la que creo que ya estamos”.

“Obviamente, el terremoto añade complejidad. Es fundamental contar con una economía que funcione. Se necesitan leyes, normas y reglamentos vigentes para que los inversores estadounidenses y de todo el mundo puedan invertir con seguridad y generar prosperidad”, añadió.

Por último, la fase final contempla una transición. Sobre esto, Rubio indicó que “en algún momento deben celebrarse elecciones legítimas en todos los niveles para que la gente sepa que el gobierno actual es un gobierno legítimo elegido por su pueblo”. Para llegar a ese punto, el primer paso “es la reconciliación nacional”.

“Se trata de un pueblo que ha estado dividido políticamente durante mucho tiempo, y habrá que considerar modelos como el que se dio en Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética. Creo que el papel que el gobierno de Estados Unidos puede seguir desempeñando es el de facilitador de todo esto”, acotó.

SECRETARY RUBIO on Venezuela: “You need to have laws and rules and regulations in place so investors from America and around the world can go in and safely invest and create prosperity. Ultimately you have to have transition.” pic.twitter.com/073FeJFEgO — Department of State (@StateDept) August 2, 2026

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