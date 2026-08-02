“Esto no se trata de mí, se trata del pueblo que dio un mandato”: Machado sobre su exclusión del diálogo

La dirigente opositora María Corina Machado fijó postura frente al proceso de diálogo entre el oficialismo y la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que no participa. Recordó que la Plataforma Unitaria y su equipo presentaron en mayo la propuesta denominada Acuerdo de Panamá, pero las partes involucradas descartaron dicho planteamiento y optaron por otra vía sin incluirlos.

“Ese planteamiento no se escuchó y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país”, añadió la opositora en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

A pesar de que, tanto ella como Edmundo González Urrutia no forman parte de la mesa, Machado recordó que no obstaculizarán el proceso si este conduce a la restitución de la soberanía popular. “Nosotros no formamos parte de ello, no lo vamos a obstaculizar y lo acompañaremos en tanto en cuanto cumpla el mandato que ha dado el pueblo de Venezuela”.

Ante la posibilidad de que surjan acuerdos que no sean de su agrado, precisó que la prioridad radica en la voluntad popular y no en su figura personal: “Esto no se trata de mí, se trata del pueblo de Venezuela que dio un mandato”.

Este proceso fue promovido por el gobierno de los Estados Unidos y aunque fue excluida del mismo, afirmó que conserva una buena relación con funcionarios estadounidenses, incluyendo al propio presidente Donald Trump.

Críticas del abandono estatal a las víctimas de los terremotos

Sobre los terremotos del pasado 24 de junio, Machado cuestionó la inacción de las instituciones del Estado y la contrasta con la organización espontánea de la ciudadanía. Denunció que los organismos oficiales entorpecieron la atención de la emergencia al bloquear la entrada de rescatistas internacionales y frenar la ayuda dirigida a las zonas afectadas.

“Vimos la cara más oscura, la irresponsabilidad, la corrupción, la indolencia, esa la ausencia de humanidad y de compasión, porque no es solo lo que no hicieron, sino el haber intentado e impedido que otros ayudaran”, expresó.

Machado resaltó que la población asumió el rescate por cuenta propia e indica: “Esto fue superado por una nación que se volcó con sus propias manos a escarbar, sin instrumentos, sin permiso, sin cámaras, sin conocer a quién estaba salvando, vecinos salvando vecinos”. Para la dirigente, la respuesta ciudadana ante la falta de presencia estatal establece la base sobre la cual se reconstruirá el país.

El mandato del 28 de julio sigue vigente

Machado ratificó la vigencia del resultado de las elecciones presidenciales de 2024 y lo define como un hecho histórico. Describe la jornada afirmando: “El 28 de julio no fue una elección más, fue un acto soberano, fue un momento de encuentro y de renacimiento de la nación”.

La dirigente opositora destacó la movilización ciudadana y la custodia de las actas de votación en los centros electorales, señalando que la población resguardó dichos documentos. “El 28 de julio ganó la verdad y ganó el futuro, nos dimos un mandato que permite tener un futuro”, expresó.

Por otra parte, Machado enfatizó que el objetivo central de su gestión política consiste en concretar esa decisión popular, indicando: “Nuestro mayor reto es cumplir el mandato del 28 de julio”.

La eventual transición democrática

Machado planteó que la reconstrucción del país exige situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones y descarta un proceso circunscrito a acuerdos de cúpulas. Propone un “gran acuerdo nacional para la transición y la reconstrucción de la República” derivado de consensos sociales y de la responsabilidad individual asumida por la población en los últimos años.

Sobre las condiciones concretas que marcan la ejecución de esa transición, la dirigente detalla: “¿Cómo se cobra ese mandato? Con los presos políticos en la calle, con los exiliados regresando a sus hogares, con los periodistas hablando libremente, con la gente encontrándose y moviéndose sin miedo, con un Consejo Nacional Electoral como lo manda la Constitución con gente honorable”.

Sin embargo, aclaró que este proceso requiere plazos y trabajo ciudadano continuo para desmontar las estructuras existentes y restablecer las instituciones estatales.

Su compromiso de volver al país

María Corina Machado ratificó su intención de regresar a Venezuela y asumir las tareas de la reconstrucción en el territorio nacional. Al abordar su permanencia fuera de la vida pública previa y su situación actual, sostuvo que la distancia geográfica no interrumpe su vínculo con la población ni con los procesos políticos en curso. “Voy a regresar a Venezuela, eso es un paso, pero el reto es ese y construir un país que está vuelto añicos sin una sola institución de pie”, dijo.

Por otra parte, explicó que al momento de pisar suelo venezolano acudirá a saldar compromisos asumidos con familiares de víctimas de los hechos ocurridos en el país, citando promesas directas con madres de las regiones afectadas. Sobre el cumplimiento de su palabra, Machado concluyó: “Tengo una lista muy larga, mucha gente que abrazar, que agradecer… héroes anónimos. Es una promesa, yo cumplo mi palabra”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.