El inicio del diálogo se resumió en una llamadita para fijar una agenda de tres puntos y una cita Caracas

Este sábado, 1 de agosto, se esperaba el inicio de un proceso de diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015, bajo la representación de Dinorah Figuera; con el Parlamento oficialista del 2025, encabezado por Jorge Rodríguez, pero solo se produjo una llamada telefónica entre los representantes de ambas delegaciones.

Según el comunicado difundido en redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, informó que conversó con Figuera por teléfono y acordaron reunirse de forma presencial la próxima semana en Caracas. Durante todo el día hubo la información se manejó con gran hermetismo y algunas cuentas llegaron a afirmar que el proceso de diálogo habría sido “suspendido”.

Durante la conversación, añadió Rodríguez, los representantes compartieron la composición de ambas delegaciones y establecieron una “agenda de trabajo con metas claras y verificables”. En esa primera sesión abordarán la “atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas”.

Rodríguez reveló quiénes serán los miembros de la delegación del Parlamento oficialista. La lista incluye, además de su persona, a Ana María Sanjuan (ministra de Educación Universitaria) y a los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante.

Por su parte, la AN 2015 indicó que los miembros de la comisión técnica política, además de Figuerah, serán Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. También contarán con una comisión de apoyo integrada por Macario González, exalcalde del municipio Iribarren (Lara) y los parlamentarios Julio César Moreno, Desiree Barboza y Elimar Díaz.

“Agradecemos a los Estados Unidos y al Secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capitulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos”, señaló el bloque opositor en un comunicado.

En días pasados, el Parlamento electo en 2015 señaló que este acercamiento entre bandos políticos del país fue “un mecanismo promovido por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Departamento de Estado”. Según explicaron, el objetivo central sería construir un camino que conduzca a la restitución institucional y a un horizonte electoral con garantías.

Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia afirmaron que no participarán en la mesa de diálogo, pero aseguraron que no serán un obstáculo ante ninguna iniciativa que produzca avances reales.

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