La Conversa | Mirla Pérez: “Para que haya una reconstrucción sostenida y justa, el país y la política tienen que ser reorientadas”

Para la socióloga Mirla Pérez, la reconstrucción sostenida de la democracia requiere reorientar el rumbo político del país y garantizar condiciones que permitan a los venezolanos desarrollarse y mejorar su calidad de vida.

Pérez señaló que, tras el doble evento sísmico, los ciudadanos comenzaron a preguntarse cómo reconstruir sus vidas. Ante la percepción de abandono institucional, surgió la convicción de que la recuperación no depende únicamente de levantar nuevamente las zonas afectadas, sino también de impulsar un cambio político que garantice la protección de los derechos y ofrezca oportunidades reales de crecimiento.

La investigadora social fue la invitada en la edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investigar (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, de este martes 28 de julio. En el programa titulado Venezuela: ¿Puede haber reconstrucción sin democracia? en el que participaron Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes y Víctor Amaya, director de TalCual.

La solidaridad comunitaria sostuvo a los venezolanos

La socióloga destacó que, durante la emergencia del 24 de junio, la respuesta más efectiva surgió de la propia comunidad. La solidaridad, la organización y el apoyo mutuo permitieron a los venezolanos enfrentar la crisis.

“Como comunidad avanzamos. Eso terminó solidificandose porque fue lo que emergió como el verdadero acompañante de todo este proceso. Eso le da mucha fuerza a esa identidad del venezolano, que está apostando permanentemente por el otro. Yo creo que es una parte de mucha fortaleza y eso es lo que nos está ayudando en este momento y nos puede seguir ayudando (en el futuro)”, subrayó.

Para la especialista, el acompañamiento comunitario también se demostró en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “El ejemplo del 28 de julio fue una gesta extraordinaria. Tenemos un avance importante que es la capacidad de resiliencia, de organización y de proyectar nuestro futuro”.

El liderazgo de MCM como guía de esa expresión colectiva

A su juicio, el liderazgo de María Corina Machado complementa esa expresión colectiva de solidaridad, el cual va acompañando a esa ciudadanía en el proceso de “redimensión de las organización políticas e institucionales”.

“Junto con esta resiliencia y capacidad de organización, tenemos un liderazgo legítimo, que va acompañando el proceso de redimensión de las distintas organizaciones políticas e institucionales, desde el sentido que la comunidad le va dando y en compañía con alguien que evidentemente lo catapulte y lo coloque como una posibilidad real de transformación”, concluyó.

Por Yorman Guaje

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