OVP: El Estado usa el traslado carcelario como «castigo» a los presos y sus familiares - Runrun

Para el primer trimestre del año 2024, al menos 30 000 personas privadas de libertad «sobreviven» en 34 centros penitenciarios en Venezuela, resultando en un hacinamiento de 184,84 %, «lo cual se considera en riesgo crítico conforme a los estándares internacionales». Así lo informó el Observatorio Venezolano de Prisiones en su boletín más reciente, publicado este 11 de abril, titulado «El desvío de la justicia: traslado de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos».

Después de la intervención militar a las cárceles de Tocorón, el Tocuyito y otros cinco centros penitenciarios venezolanos durante el despliegue militar «Operación Liberación Cacique Guaicaipuro» entre los meses de septiembre y octubre de 2023, la ONG pudo constatar, a través de entrevistas con privados de libertad y sus familiares, que los funcionarios de seguridad podían estar hasta un mes sin informar del paradero de los presos.

En Runrun.es condensamos los hallazgos del Observatorio Venezolano de Prisiones en cinco claves:

Solo 34 de los 52 centros carcelarios en Venezuela están operativos. El Observatorio calculó que se han perdido 10 008 plazas y la capacidad real instalada de las cárceles son de 16 230 plazas (que debería ocupar un privado de libertad cada una).

A través de entrevistas protegidas, el Observatorio afirmó que el Estado abrió la cárcel Rodeo I después de estar varios meses sin servicios, pero «hasta el primer trimestre de 2024 dicho Internado Judicial no está utilizando más del 15% de su capacidad real instalada».

Advierten que el Estado y los funcionarios de seguridad no están separando a los privados de libertad por el delito cometido, su situación jurídica, sus antecedentes penales, su situación de vulnerabilidad y su enfoque diferenciado, «lo que representa un riesgo a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad, afecta incluso, el proceso de reinserción social».

«Hicimos el seguimiento a los traslados masivos que se hicieron en siete establecimientos carcelarios (de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro), y esas casi 8 000 personas fueron trasladadas a centro donde ya había una tasa de hacinamiento crítico», agregó.

El Estado y los funcionarios venezolanos trasladan a los privados de libertad sin notificar a los familiares ni abogados el motivo de la movilización o el destino final.

«Los familiares nunca se enteran por la directiva del recinto carcelario o del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En algunas ocasiones, saben que su pariente ha sido dirigido a otro penal

cuando realizan la visita penitenciaria, donde las autoridades de la cárcel les informan que ya no se encuentra recluido en ese lugar», se lee en el informe, agregando que en otras oportunidades el propio privado de libertad es quién informa de su traslado por llamadas telefónicas en el nuevo recinto.

En el caso de la intervención de la cárcel el Tocuyito, el 24 de octubre de 2023, los familiares de los privados de libertad tardaron hasta un mes para ubicar el paradero de los presos. «En la mayoría de los casos ni el privado de libertad se le notificaba del traslado», agregó Prado.

«No comemos nada en la vía. Si hay frutas en «el rancho», como le dicen al lugar donde se hace la comida, se llevan un saco de naranjas y, bueno, cada cierto tiempo te dan una naranja para que no te deshidrates… no sé, para que lleves algo en el estómago». Esta es una de las declaraciones que recabó el OVP a un privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como la cárcel de Uribana), en Barquisimeto, estado Lara.