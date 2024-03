Denuncian ante CIDH condiciones de presos políticos en Rodeo I - Runrun

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció las precarias condiciones en las que se encuentran los presos políticos de la cárcel de El Rodeo I, situación que fue remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Voceros del OVP indicaron que los reclusos por persecución política “duermen en el suelo, defecan en letrinas, son acosados cada 15 minutos por los custodios que les golpean las rejas y comen con las manos”.

OVP recordó que tanto El Rodeo I como El Rodeo II tienen medidas provisionales dictadas por la CIDH desde 2008 y por ello remitió a la instancia internacional una actualización del estado de los presos políticos.

Los presos políticos de El Rodeo I duermen en el suelo, defecan en letrina, son acosados cada 15 minutos por los custodios que les golpean las rejas y comen con las manos. Es por ello que @oveprisiones informó a la @CorteIDH sobre esta dramática situación. Hilo 👇 pic.twitter.com/pLA7kPEqPi — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) March 22, 2024

“Esta situación de extrema gravedad y urgencia, que se ha agudizado en el tiempo, la padecen los presos políticos recientemente trasladados a El Rodeo I, quienes durante el traslado fueron incomunicados, y sus familiares y abogados no fueron debidamente notificados”, escribió OVP en X.

También, denunciaron que durante el traslado de los presos políticos no les permitieron llevar sus objetos personales, carecen de acceso a agua potable, no consumen alimentos suficientes, deben bañarse en cinco minutos, no tienen acceso a medicamentos y no pueden realizar llamadas telefónicas ni actividad física.

“Para ingresar al penal, los familiares son recibidos por custodios encapuchados y sin identificación, quienes les tapan los ojos para llevarlos al sitio donde hacen la visita sin contacto físico y en muy corto tiempo, siempre vigilados por los funcionarios”, expuso la organización.

A raíz de esta comunicación, la CIDH requirió al Estado venezolano que, a más tardar el 11 de abril de este año, presente un informe sobre la situación de los reclusos.

Luego de las excarcelaciones que se dieron el año pasado gracias al acuerdo de Barbados entre la Plataforma Unitaria y el oficialismo, desde enero 2024 se han registrado al menos 15 detenciones de disidentes políticos, la mayoría perteneciente al movimiento político Vente Venezuela.