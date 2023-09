Toma de una cárcel sin pranes | ¿Tocorón fue un vacilón? - Runrun

Desde el escape de los cabecillas del “Tren de Aragua” antes de la llegada de los integrantes de la “Operación Liberación Cacique Guaicaipuro” hasta la detención de solo miembros de la directiva y custodia del penal, varias son las preguntas que quedan sin responder en torno a la incursión policial y militar en la prisión aragüeña

El despliegue denominado “Operación Liberación Cacique Guaicaipuro” efectuado el miércoles 20 de septiembre por más de 10 mil funcionarios policiales y militares (según el Ministerio de Comunicación e Información) en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, dejó una serie de preguntas que aún no han sido respondidas por los voceros del Gobierno venezolano.

Al respecto solo se han referido el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos y el propio Nicolás Maduro, quien en su programa televisivo del pasado lunes 25 se limitó a decir que funcionarios corruptos de su administración habían sido detenidos y que se había dado un golpe contra las bandas criminales, sin mencionar al “Tren de Aragua”.

Maduro responsabilizó a los empleados del recinto penitenciario de la fuga de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” y sus secuaces. “Van a ser juzgados y severamente castigados”, vaticinó.

El líder chavista denunció apenas ese día, como lo han hecho desde hace años medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil, que en Tocorón se cometían “una gran cantidad de irregularidades”.

“Estaban 200 mujeres con sus respectivos hijos viviendo ahí”, dijo Maduro con tono de sorpresa.

Calros Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que el operativo dejó un vacío informativo.

“Después de esta supuesta toma quedan más interrogantes que certezas”, acotó.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, manifestó que con esto quedó evidenciado que en el país no se respeta el artículo 272 de la Constitución, el cual reza que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.

“Todo el mundo sabía lo que ocurría ahí menos las autoridades. El Niño Guerrero es el gran pran de Venezuela. Tocorón era el centro de los desmanes penitenciarios, la pregunta es cómo se permitió que pasara todo eso, que no es algo nuevo, tiene más de una década sucediendo”, indicó Nieto Palma.

Nieto Palma sostuvo que la existencia en el penal aragüeño de instalaciones ajenas a este era público y notorio. “En la discoteca Tokio se hacían grandes fiestas donde se invitaban a artistas nacionales e internacionales, hasta las anunciaban en radios del estado Aragua”.

A partir de la intervención del Estado en Tocorón, Runrunes plantea una serie de interrogantes:

– ¿Cuántos muertos y heridos hubo?

De acuerdo con una publicación en Instagram del director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, Juan Pascal Ramón, alias “Caña Caña”, murió a manos de las autoridades durante la incursión en Tocorón por oponerse a su arresto. Según Rico, el sujeto de 40 años, quien se encontraba dentro del penal, era buscado por los delitos de robo, hurto y violencia física. Carlos Nieto Palma, de

Una Ventana a la Libertad indicó que también se conoció el fallecimiento de un efectivo militar. “Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana que sufrió una caída accidental y falleció, igualmente hay heridos porque existen videos”, sostuvo.

La ONG informó además que uno de los fugados de la toma murió luego de un presunto enfrentamiento con efectivos de la Policía de Carabobo el pasado sábado 23 de septiembre en la carretera nacional Güigüe-Maracay. La identidad de la víctima no fue revelada. Por su parte, el ministro Ceballos informó en su cuenta de X que 87 reos evadidos del penal aragüeño fueron recapturados por efectivos de seguridad.

– ¿Dónde está el Niño Guerrero y sus lugartenientes?

El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó que los pranes de Tocorón habrían negociado su salida previa del recinto penitenciario con funcionarios del Estado venezolano. “La intervención fue conversada con Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, quien se encargó de salir del recinto días antes de la intervención. Asimismo, lo hicieron sus más allegados, lugartenientes y luceros, sin informar al resto de la población penal”, reza una nota de prensa del OVP.

Prado estima que el futuro del pran se debate entre ser muerto en un presunto enfrentamiento con funcionarios de seguridad o irse del país. “Él tiene todos los recursos para escapar de Venezuela, porque es público y notorio que el Tren de Aragua tiene poder en otros países de Latinoamérica”.

Nieto Palma indicó que el propio ministro Ceballos reconoció la ausencia del “Niño Guerrero” en el marco de la llegada de las unidades de intervención a Tocorón. “El dijo en una rueda de prensa que no estaba allí y de hecho el pasado domingo 24 de septiembre se libró una orden de aprehensión internacional para su captura, en Perú ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares y no me extraña que lo hagan en otras naciones”.

Izquiel también mencionó que sobre el “Niño Guerrero” existe una interrogante sobre su estatus judicial. “¿Se encontraba en libertad plena como dijo el ministro?. Si es así jurídicamente significa que había cumplido su condena y sobre él no pesaban órdenes de arresto. ¿Qué juez lo liberó?, ¿Cómo es posible que en una cárcel, donde se debe hacer un conteo diario de presos, no se hayan dado cuenta de esta fuga?, ¿Desde cuándo se había escapado, con cuántos lo hizo, con cuál arsenal y botín?”, son algunas de las interrogantes que plantea.

En su libro El Tren de Aragua, la periodista Ronna Rísquez, escribe que el “Niño Guerrero” ha sido acusado de delitos al menos cuatro veces, encarcelado, fugado y capturado, la última vez en junio de 2013. En una audiencia efectuada en diciembre de 2016, Guerrero se declaró culpable por los delitos de homicidio intencional, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, fuga de detenidos, falsificación de documentos, ocultación ilícita de arma de fuego, municiones y arma de guerra, asociación para delinquir, usurpación de identidad, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución y ocultamiento, aprovechamiento de vehículo proveniente del robo y hurto y cambio ilícito de placas de vehículos automotores.

“El pran fue sentenciado a cumplir una pena de 17 años, dos meses y dos días. Pero el proceso no se cerró allí. La fiscal del Ministerio Público apeló la sentencia, porque consideraba que Guerrero merecía una condena mayor. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Elsa Janeth Gómez Moreno, declaró con lugar la solicitud de la fiscal el 23 de febrero de 2018, con la posibilidad de que la condena de Guerrero fuera revisada e incrementada. Luego de esa decisión no hay información disponible sobre el caso. No se sabe si la sentencia fue revisada, modificada y aumentada o si se mantuvo igual. Si no hubo cambios en la pena, al Niño Guerrero le correspondía quedar en libertad a finales de 2022”, reza el libro de Rísquez.

Izquiel igualmente preguntó si Josué Angel Santana Peña, alias “Santanita”, líder de una banda dedicada al homicidio, secuestro y extorsión que opera en los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua se encontraba en Tocorón con la venia del “Niño Guerrero” como declaró una fuente policial a El Pitazo. “De ser así, cómo pudo haber ocurrido esto si oficialmente este delincuente no había sido aprehendido. ¿Entró allí para ser protegido por el Tren de Aragua?”.

– ¿Por qué el ministro y no la ministra?

Ceballos fungió como vocero del Gobierno madurista durante y después del operativo en Tocorón, dejando a un lado a la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista. “La ministra ha estado ausente, solo opina en las redes sociales”, dijo Nieto Palma. “Tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y, además de eso, hemos desmantelado totalmente el autodenominado ex Tren de Aragua. Tenemos más de 80 personas detenidas en este momento, aportando datos de interés criminalísticos”, declaró Ceballos, quien antes de la incursión en la prisión aragüeña no había mencionado a la banda delictiva que opera desde hace alrededor de 16 años y que tiene tentáculos en al menos cinco países del continente.

– ¿Cuántos presos albergaba Tocorón?

Según Prado la cárcel fundada en 1982 fue concebida para 750 personas, pero un monitoreo efectuado en 2022 determinó que había una población penitenciaria de 3 mil. “Hasta ahora no han dado cifra oficial, pero manejamos que había entre 4 y 5 mil personas”, agregó Nieto Palma. “Había gente que estaba solicitada y se refugiaba allí y se estima que también llevaban para allá a gente secuestrada, Tocorón era el centro de extorsión en Venezuela”, sentenció Prado.

– ¿Por qué solo están detenidas autoridades civiles?

Por delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción fueron imputados por el Ministerio Público el director y subdirector de Tocorón, Rigoberto Jesús Fernández Colina y Ezequiel Antonio Pérez Rivero, respectivamente. Asimismo fueron detenidos para ser imputados los custodios adscritos al ministerio de Servicio Penitenciario, Larry Peter Figueira Moreno, José Rafael Navarro Prieto, Angel Alexander Talavera Barrios, Yovanni Alexander Camacho Pérez y Johanny Antonio Morillo Esmetet.

“Los penales en Venezuela tienen una corresponsabilidad. Internamente competen al ministerio de Servicio Penitenciario y externamente a la Guardia Nacional Bolivariana”, dijo Prado. “La custodia en la parte externa le corresponde a la GNB y en la interna al Ministerio, todo lo que entra a la cárcel es revisado y aprobado por la GNB, se tienen que buscar responsables en ambos bandos, no en uno solo”, sostuvo Nieto Palma. “Nada de lo que ocurría allí dentro era desconocido por las autoridades, cuando estos que están siendo imputados llegaron a Tocorón ya estaba todo montado, lo que hicieron fue seguir con el patrón”, añadió el director de Una Ventana a la Libertad.

“¿Discoteca, piscina, gallera, estadio, zoológico y otras infraestructuras irregulares en Tocorón se construyeron solo con la complicidad de este pequeño número de funcionarios? ¿Quiénes más desde el poder cohonestaron todas estas irregularidades que eran hechos públicos y notorios? ¿No van a existir más funcionarios investigados y detenidos?”, se preguntó el abogado penalista, Luis Izquiel. Prado agregó que también deben ser investigadas las anteriores ministras de prisiones (Iris Varela y Mirelys Contreras), así como el exministro de Interior y Justicia y exviceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Tareck El Aissami, de quien actualmente se desconoce el paradero.

¿Por qué la toma duró apenas horas?

Para Prado resulta extraño que la toma del penal donde funcionaba la principal megabanda criminal del país haya tenido un período breve de duración. “Maduro dijo que dos horas y Ceballos seis, llama la atención que operativos para adueñarse de otras prisiones hayan tardado incluso días”, aseveró. Prado recordó que el despliegue por el control del Rodeo I y II en Guatire, estado Miranda, duró 20 días, La Planta en Caracas tardó también casi un mes, Uribana en Barquisimeto significó 3 días y 60 muertos y la Penitenciaria General de Venezuela en San Juan de los Morros, 32 días.

-¿Adonde han sido trasladados los reclusos?

Aunque la ministra Bautista escribió en su cuenta de X el pasado 22 de septiembre que los traslados de los reclusos de Tocorón a otras prisiones habían terminado, no hay cifras específicas ni tampoco se conocen detalles de los destinos. “Sabemos que algunos fueron llevados a la Comunidad Fénix en el estado Lara, a Yare I en Miranda, Tocuyito en Carabobo y 26 de julio en Guárico”, indicó Nieto Palma.

De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, 140 reos fueron trasladados a la cárcel “26 de julio” y 240 a Yare I. Pese a que UVL estima que la población penitenciaria de Tocorón oscilaba entre 4 y 5 mil personas, Bautista solo se ha referido a 1.800 hombres distribuidos.

La ONG maneja que los privados de libertad serán reubicados en recintos de Caracas, Guárico, Carabobo, Lara, Miranda, Barinas y Táchira. Autoridades aseguraron que fue asignada una línea telefónica para conocer el estatus del privado de libertad. Prado manifestó que estos traslados empeorarán el hacinamiento que existe en las cárceles venezolanas, que según el OVP se ubica en 158%. “Todas las cárceles del país están completamente hacinadas”, indicó Izquiel.

-¿Qué va a pasar con otras cárceles donde también hay pranes?

Según el OVP, en al menos 8 prisiones de Venezuela hay pranato. “Esta misma situación la vemos en Tocuyito, Vista Hermosa, Puente Ayala, Uribana y Hombre Nuevo”, sostuvo Prado. “Se sabe que en Venezuela existen otros pranes en diferentes cárceles. ¿Se va a actuar también en contra de ellos después del procedimiento de Tocorón?”, comentó Izquiel.

El abogado penalista sostuvo que el Gobierno debe dar una explicación sobre la presencia de mujeres y niños en las instalaciones de Tocorón y su eventual reubicación. “Se presume que son familiares de los detenidos, hay la tesis de que los tenían como un escudo en caso de una incursión violenta”, indicó Prado. “De eso no sabe nada y lo que se maneja es que todas sus pertenencias fueron destruidas”, agregó Nieto Palma.

El director de UVL dijo que las casas incendiadas en los videos que se hicieron virales durante la toma del penal pertenecen a una zona llamada el mercado. “Allí vivían familiares de reclusos y funcionaba como mercado popular donde iba gente de la comunidad cercana a Tocorón”, agregó.

