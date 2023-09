Incursión en Tocorón: ¿Y el Niño Guerrero?  - Runrun

Después del operativo de desalojo y supuesta clausura de la cárcel aragüeña, organismos oficiales no informaron sobre el paradero del líder de la megabanda del “Tren de Aragua”, señalada de operar dentro del recinto

Foto: @MIJPVzla

Pese a que se estima que el “Tren de Aragua” opera en la cárcel de Tocorón desde 2007, el Gobierno de Nicolás Maduro esperó hasta este miércoles 20 de septiembre para llevar a cabo un operativo con el objeto de desarticular las bandas criminales instaladas en ese recinto penitenciario, casualmente el mismo día que la Misión Independiente de la ONU iba a presentar su informe sobre derechos humanos en Venezuela.

A tempranas horas de la mañana, la administración madurista informó sobre la incursión de 11 mil funcionarios, entre policías y militares, para “restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional”.

Siete horas después del despliegue denominado “Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro”, donde se apreciaban incendios, cierres de accesos y caos vehicular, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez manifestó a través de otro comunicado que la incursión fue “todo un éxito” y que Tocorón pasará un proceso de “reestructuración y será desalojado por completo”.

En el comunicado nada se dijo sobre la supuesta muerte del mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y jefe Operacional del Distrito Capital, Víctor Di Mattia ni del paradero de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como el cabecilla del “Tren de Aragua”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, tampoco informó dónde va a ser reubicada la población penal de Tocorón y que harán con las mujeres y niños que allí se encontraban.

“El Gobierno Bolivariano garantiza los derechos humanos de los privados de libertad, a través de la atención de un equipo multidisciplinario conformado por las instituciones del Estado y consolida la paz de las familias venezolanas”, se lee en un mensaje en la red social X del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Con un espacio físico concebido para 750 reclusos y construido en 1982, el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, albergaba entre 3.000 y 5.000 reclusos, de acuerdo con el libro “El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, escrito por la periodista Ronna Rísquez.

Era uno de los ocho penales controlados por pranes, según una investigación de Connectas y Runrunes.

Un reportaje de RR también develó que en Tocorón funcionaba la famosa discoteca “Tokio”, contaba con un banco, una piscina, un centro hípico, un gimnasio, centros deportivos, un zoológico y restaurantes. Además era el centro de operaciones de múltiples extorsiones a través de líneas telefónicas, se planeaban robos de automóviles y secuestros.

En declaraciones al canal estatal VTV Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia, aseguró que el gobierno impidió una «fuga masiva» en la cárcel ubicada en Aragua gracias al operativo policial y militar practicado.

«Detectamos unos túneles. Hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado todos los privados de libertad y también hemos capturado a algunas personas con armamento», precisó, al tiempo que afirmaba que el centro de reclusión quedó «totalmente liberado».

Ceballos Ichaso también se refirió a que en las primeras requisas descubrieron «una gran cantidad de espacios inadecuados» en el penal.

«Hemos puesto fin a estas irregularidades que se encuentran en este espacio» en el que «reinaba el delito», reiteró, sin ofrecer más detalles sobre el tipo de actividades ilícitas descubiertas.

El abogado penalista y experto en seguridad Luis Izquiel sentenció que el Estado debe dar cuenta del “Niño Guerrero” para salirle al paso a las especulaciones.

“No se menciona nada de él ni de otros cabecillas del Tren de Aragua que operaban desde esa cárcel. El éxito o no del operativo de este miércoles tendrá que ver con la neutralización o no de las operaciones de este sujeto y sus secuaces. Si no se dice nada, entonces podrá entenderse que van a seguir operando desde otro lado”, manifestó Izquiel.