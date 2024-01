Jubilados, pensionados y educadores reclaman incumplimiento de derechos laborales ante el MP - Runrun

Édgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (SVM) seccional Distrito Capital, reclamó las celebraciones que se realizaron en Caracas por la época decembrina, pero a los educadores no se les pagó lo que se les adeuda

Jubilados, pensionados y educadores acudieron este viernes, 5 de enero, al Ministerio Público en Caracas para exigir mejoras salariales y en las pensiones para poder cubrir sus necesidades básicas.

Quienes forman parte del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital (Sinvema) y Sitraenseñanza entregaron un documento a representantes de la Fiscalía para exigir el pago de los dos meses de bono de alimentación que se les adeuda.

Luis Cano, presidente del Frente Nacional de Jubilados y Pensionados, lamentó que aunque en el país existan leyes dedicadas a la atención de los jubilados, ninguno de esos mandatos se cumplen.

Cano se refirió a una Gaceta de septiembre del 2021, donde se aprobó en la AN la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral para las Personas Adultas Mayores. A su juicio, la ley no se ha cumplido.

«Más de 10 millones de personas están sometidas a una pobreza extrema porque están condenadas a vivir con un salario de 130 bolívares, que son 3 dólares pero no diarios sino mensuales”, denunció Cano.

Por su parte, Édgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (SVM) seccional Distrito Capital, denunció que el año 2024 comenzó con la deuda pendiente de dos meses del bono de alimentación que debió ser cancelado en diciembre de 2023.

Asimismo, dijo: «Estuvimos el 29 de diciembre en la Plaza Bolívar reclamando dos cestatíckets que nos debía el gobierno del Distrito Capital. No puede ser que el gobierno no haya cumplido con los trabajadores. No nos quisieron pagar los cestatíckets que equivalen a 80 dólares».

Machado reclamó las celebraciones que se realizaron en Caracas por la época decembrina, pero a los educadores no se les pagó lo que se les adeuda.

«Por culpa de usted (Delcy Rodríguez) nosotros vamos a seguir en las calles en este mes que es del educador, protestando», señaló Machado.

También, hizo un llamado a Yelitze Santaella, ministra de Educación, por no firmar un contrato colectivo porque «no había recursos».

*Con información de El Pitazo