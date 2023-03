“No vamos a dejar las calles”: Trabajadores públicos, pensionados y jubilados retoman protestas por salarios - Runrun

Al menos 200 trabajadores públicos del sector salud y educación, además de personal jubilado, volvieron a protestar este miércoles en Caracas.

El motivo de la protesta fue para exigir nuevamente al Gobierno de Nicolás Maduro una respuesta sobre la solicitud de aumento del salario mínimo, que se mantiene desde hace un año en 130 bolívares, unos 5,3 dólares al mes.

Con pancartas y consignas, los manifestantes caminaron poco más de un kilómetro hasta la sede del Ministerio de Educación, donde entregaron un documento en el que reiteraron su exigencia, por la que han realizado numerosas protestas este año.

«Nosotros no vamos a dejar la calle, nosotros no nos vamos a cansar (…) Nosotros le exigimos al Gobierno que tiene que dar respuestas en materia salarial, que tiene que entender que un pensionado, un trabajador, no puede vivir con cinco dólares», dijo a EFE el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, Pablo Zambrano.