OSH: Ya son más de 68.000 los venezolanos que han cruzado el Darién en 2022 - Runrun

El Observatorio Social Humanitario estima que 68.575 venezolanos han cruzado la frontera colombiana y panameña a pie en lo que va de año

Se estima que la que la cifra de migrantes venezolanos por el Darién en los primeros 7 meses del 2022 es 24,76 veces más que todo 2021

Acnur y R4V establecen que 53% de los migrantes venezolanos que pasan por Centroamérica no tienen medios económicos para comprar alimentos

Médicos Sin Fronteras calculó que 70% de los pacientes atendidos en consulta psicológica durante enero y agosto de 2022 en los puestos de recepción a migrantes en San Vicente son venezolanos

El 15 de septiembre de 2022, en un foro del Observatorio Social Humanitario (OSH), se afirmó que 23.000 migrantes venezolanos cruzaron el Tapón de Darién intentando llegar a Estados Unidos solo durante el mes de agosto.

De acuerdo con la institución, esta cruzada expone a los venezolanos a un panorama sin precedentes para la nacionalidad de graves abusos por parte de grupos armados, que cobran vacunas, roban y abusan sexualmente a los migrantes.

Los datos fueron presentados en la videoconferencia «#VenezuelaenEmergencia. Huir de Venezuela: Cruzando el Darién», junto al Centro de Derechos Humanos UCAB (CDHUCAB) y la ONG Alianza VenCR (venezolanos en Costa Rica).

«Una de las razones por las que las personas venezolanas están pasando por la selva del Darién es el tema de las visas», detalla el abogado Carlos Rodríguez, miembro del CDHUCAB. «Panamá y Estados Unidos exigen visa a la población venezolana, documentos que no pueden tener por la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela».

Rodríguez afirma que a la Emergencia Humanitaria compleja que atraviesa Venezuela se le suma la actual crisis económica mundial producto de la guerra, que ha afectado negativamente a los venezolanos en países como Perú, Ecuador y Chile.

«El venezolano tiene expectativas cuando llega a Estados Unidos, pero no se cumplen. Hemos visto que existe mucha desinformación con respecto a cruzar el Darién», dijo.

Entre las estrategias de desinformación que detectó la CDHUCAB se encuentran ofertas de viaje engañosas, en las que prometen proveer un grado máximo de seguridad a los migrantes; grupos irregulares que no se interesan en describir los riesgos de cruzar la selva, así como promesas de una vivienda y trabajo estable e inmediato cuando lleguen a EEUU.

Aumento exponencial

Rodríguez aseveró que para 2010-2019, la mayoría de las personas que cruzaban la selva del Darién eran cubanos, haitianos y de otras nacionalidades, específicamente de África y de Asia.

Pero entre el periodo de 2015-2020 empezó el paso de venezolanos. En 2015 solo cruzaron dos. Cuando finalizó 2020, la cifra ascendía a 180. Al cierre de 2021, esta cifra se incrementó a 2.819, situación que se agudizó en enero de 2022, cuando México empezó a exigir visa.

Desde ese momento, el aumento ha sido exponencial y, en lo que va de año, un total de 68.575 venezolanos han cruzado la selva.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2.827 venezolanos atravesaron el Darién durante el 2021.

Comparado con las cifras actuales (y en aumento), la diferencia entre 2021 y lo que va de 2022 es de 2.325,71%; es decir, que la cifra de los primeros 7 meses del 2022 es 24,76 veces más que todo 2021.

«Esto pareciera que no va a bajar», dijo Inés Urdaneta, miembro de la Alianza VenCR. «El mayor flujo son los venezolanos: de 102.067 personas que transitaron por el Darién con éxito entre enero y agosto del 2022, 68.575 fueron venezolanas (el 67%)».

Gráfico cortesía de Alianza VenCR y el Servicio Nacional de Migración de Panamá

Urdaneta destacó que la mayoría de los venezolanos, sobre todos los que se encuentran en otros países de América del Sur, no tienen pasaporte por ineficiencia del Estado, lo que dificulta la petición de un proceso migratorio formal.

«Diariamente, en el mes de agosto, 1.001 migrantes ingresaron a Panamá por el Darién, 14% de ellos son menores de edad», aseveró Urdaneta. Y, de esa cifra,762 son venezolanos. «Es un gran reto para los Estados receptores por la logística y los recursos que la situación genera», apuntó.

Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 53% de esa población venezolana no tiene medios económicos para alimentos, 45% no tiene acceso a un techo para dormir y 38% no tiene acceso a utilizar trasporte público o privado.

«Los centros religiosos han tenido un papel importante en la atención a los migrantes», estableció Urdaneta. «Se está trabajando en una sinergia entre distintas organizaciones para atender todas las necesidades de los migrantes».

Vulnerabilidad física y mental

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) estableció que al menos 120 venezolanos denunciaron ser víctimas de abusos sexuales durante su travesía en el Darién.

«La mayoría de los casos de abuso y abandono en la selva no son reportados porque el migrante tiene miedo cuando cruza el Darién. Es probable que existan muchos más caos que quedan impunes», agrega Rofríguez.

Algunos llegan con llagas, moretones, fracturas, dengue, diarrea, infecciones gastrointestinales severas, malaria y deshidratación durante la travesía de más de 5.000 kilómetros de zona boscosa con ríos torrenciales y montañas escarpadas sin atención estatal o humanitaria.

«En el caso de la atención psicológica, es un gran reto. No se puede atender a los casos en masa», dice Urdaneta.

En un informe de MSF presentado a Runrun.es, se encontró que entre enero y agosto del 2022, el 70% de los pacientes atendidos en consulta psicológica en el puesto recepción de migrantes de San Vicente, Panamá, son de origen venezolano (641 personas de 921).

El diagnóstico más frecuente entre estos pacientes es el de Reacción al estrés agudo (45%), que consiste en síntomas que pueden ser relacionados con ansiedad, y con depresión, entre otros, que se producen como reacción a un evento o situación de naturaleza extremadamente amenazante o desfavorable reciente (por ejemplo, desastres naturales o provocados por el hombre, combate, accidentes graves, violencia sexual, agresión).

«Si bien estas reacciones son normales ante tales eventos y suelen disminuir a los pocos días, para el caso de los migrantes expuestos a riesgo de otras experiencias similares durante el viaje, resulta conveniente recibir atención psicológica oportuna con el fin de prevenir el desarrollo de trastornos mentales y complicaciones en el futuro», establece el informe de MSF.

El OSH estableció que los testimonios más frecuentes que reportan los migrantes venezolanos que cruzan el Darién es que ven a personas muertas.

«Hemos registrado testimonios de venezolanos que han tenido que ver cuerpos en descomposición en el trayecto, así como presenciar cuando un grupo irregular abandona a una persona en el camino por estar herida o sin razón aparente», asevera Rodríguez.

Otros diagnósticos frecuentes son: Depresión (18,5%) y Trastornos de ansiedad (6%). De la población atendida, un 11% agrupa diversos diagnósticos con porcentajes bajos, entre ellos Trastorno por adaptación, Estrés postraumático, Duelo y Trastornos psicóticos.

Más allá del destino

«En Estados Unidos recibimos a migrantes que son sobrevivientes, muy cansados, afectados, rotos, cualquier cosa les conmueve y lloran…mujeres brutalmente abusadas sexualmente por tres y hasta siete hombres en violaciones masivas y hay mucho estrés post traumático», dijo Marisela Castillo, miembro de la ONG Humanitarian Action. «Pero en los propios testimonios de las personas que estamos atendiendo, reportan que hay algo peor aún que el Darién: algo que se llama México».

Castillo advirtió que la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos es bastante elevada, ya que no existe una cultura de migración. En la mayoría de los casos, no tienen familiares o redes de apoyo en el país receptor y vienen en condiciones físicas desgastadas por el viaje.

«A todo esto, debemos agregar ahora la estrategia de ciertos políticos estadounidenses de mandar migrantes a las residencias de sus adversarios», destacó Castillo. «Son lugares donde claramente no hay condiciones de refugio para ellos, además de una violación en múltiples sentidos».

La población más vulnerable son los hombres jóvenes que ingresaron al país sin compañía familiar, ya que tienen más posibilidades de quedar en condiciones de indigencia.

«Lo que necesitan los migrantes en estos momentos es un refugio estable. Nuestra preocupación es saber qué pasará después de que llegan, cómo es el proceso de reinserción», dijo.