Gobernadores de Texas y Florida usan a migrantes venezolanos como fichas políticas - Runrun

Migrantes venezolanos en Estados Unidos fueron trasladados en las últimas horas a «territorios demócratas», como la exclusiva isla Martha’s Vineyard, en el noreste del país, y a la ciudad de Washington.

Un primer grupo de más de 100 migrantes, en su mayoría venezolanos, partió desde Eagle Pass, en Texas, hacia la capital de EEUU en autobuses.

Una vez allí, los hicieron bajarse en las adyacencias del Observatorio Naval, cerca de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris.

La orden de llevar los migrantes hasta ese punto fue del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien rechaza la política de «fronteras abiertas».

El republicano considera que los gobernadores y funcionarios demócratas deben manejar la situación en sus respectivas ciudades.

Además de migrantes venezolanos, en el grupo había otros provenientes de México, Uruguay y Colombia.

En entrevista a periodistas locales, uno de los migrantes a los que dejaron frente a la casa de Kamala Harris admitió que desconocía dónde estaban

«Nos dejaron botados (…) acá llegamos hoy, pero tenemos mes y medio viajando», admitía, con algo de estupor.

Recientemente, Harris declaraba que la frontera de Estados Unidos «es segura», lo que desataría el malestar de Abbott.

El gobernador escribió el siguiente trino para justificar su acción: «Harris afirma que nuestra frontera es ‘segura’ (y) niega la crisis. Estamos enviando inmigrantes a su patio trasero para pedirle a la administración Biden que haga su trabajo y asegure la frontera».

La agencia EFE recogió declaraciones de Marisela Castillo Apitz, directora de la ONG Humanitarian Action, quien estaba cerca de la residencia de Harris.

Apitz contó que ellos esperaban la llegada de los migrantes en las proximidades de Union Station. Y, de pronto, alguien les avisó de que estaban en las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta.

«Muy raro. Ellos dijeron que se sintieron engañados, esas fueron sus palabras, se sintieron parte de un show político. En total eran 101 migrantes, en su mayoría venezolanos», detalló a la agencia.

De acuerdo con su versión, los migrantes se quedaron «desconcertados y perdidos en estas calles»: «Desde Texas les dijeron que los iban a llevar a una estación de autobuses, de pronto los dejaron en estas calles y se dieron cuenta que era mentira, que eran parte de un show político», dijo.

Las autoridades de Florida justificaron el traslado de los migrantes como parte de un programa de «reubicación para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario».

En un comunicado, la oficina del gobernador DeSantis afirmaba que seguramente estados como Massachusetts, Nueva York y California «facilitarán mejor el cuidado de estas personas a las que han invitado a nuestro país al incentivar la inmigración ilegal a través de su designación como ‘estados santuario’ y el apoyo a las políticas de fronteras abiertas del gobierno de Biden”.

El medio local Vineyard Gazzette informó que la llegada intempestiva de los venezolanos movilizó la actuación de grupos de emergencias, religiosos, ONG y funcionarios del condado.

Tras el aterrizaje el miércoles 14 de septiembre, pasaron la noche en la iglesia de St. Andrews en Edgartown, donde recibieron refugio y alimentos.

El representante estatal de Martha’s Vineyard, Dylan Fernandes, criticó duramente en Twitter al gobernador de Florida.

«El gobernador de uno de los estados más grandes de la nación ha estado invirtiendo tiempo tramando un complot secreto para reunir y enviar personas, niños, familias, mintiéndoles sobre a dónde van solo para ganar puntos políticos (…) Es j*didamente depravado», consideró.

La representante de Fernandes también declaró que a los migrantes le mintieron antes de trasladarlos: «Les dijeron que recibirían vivienda y trabajo inmediatamente después de su llegada».

