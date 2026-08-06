El Mañanero del 6 de agosto: Gobierno excluyó a docentes de Fe y Alegría del pago de bonos especiales

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 6 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Directivos de Fe y Alegría exhortaron al Estado a mejorar las condiciones salariales de los docentes y trabajadores de las escuelas para avanzar hacia la reconstrucción del país, tras los terremotos del 24 de junio pasado.

Actualmente, un docente VI con 27 años de servicio y que posee maestría devenga 797,64 bolívares de sueldo base más primas, es decir, alrededor de un dólar.

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Recién salido del horno: otras noticias

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La cita

“No podemos decirles a nuestros docentes que sean el pilar de nuestra reconstrucción cuando no tienen para comer… cuando no tienen calma para acompañar a sus estudiantes porque su cabeza está en cómo llegar a final de mes. Es imperativo atender las condiciones socioeconómicas del personal educativo venezolano”, expresó el director general de Fe y Alegría, el sacerdote jesuita José Gregorio Terán.

Lo que rompe en redes

Al 3 de agosto de 2026, El Foro Penal registró 40 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad con fines políticos en Venezuela.

Balance de Presos Políticos Extranjeros en Venezuela



Al 3 de agosto de 2026, registramos 40 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad con fines políticos en Venezuela.



Exigimos su liberación inmediata y el respeto pleno a sus derechos humanos.



Basta de usar a… pic.twitter.com/y8yr9G5ywD — Foro Penal (@ForoPenal) August 6, 2026

Azuquita pa’l café

La segunda y última parte de la serie Cien años de soledad se estrenó en Netflix el 5 de agosto de 2026 con siete nuevos episodios.

La ñapa (recomendamos…)

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